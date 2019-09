Loredana Groza, criticată dur după ce a apărut complet goală pe Internet. Şi-a dat jos lenjeria intimă şi sutienul, apoi… VEZI POZA

Loredana Groza a fost aspru criticată după ce a apărut pe Internet o poză cu ea în care este complet goală. Imaginea HOT în care ține în brațe un copil de culoare a fost studiată cu atenție de mulți dintre apropiații săi, dar mai ales de fani. Celebra cântăreață a transmis și un mesaj odată cu publicarea acestei fotografii.

Loredana Groza, criticată după ce a apărut complet goală pe Internet

Supranumită Madonna de România datorită show-urilor extravagante, Loredana Groza a urcat pe conturile sale de socializare o poză nud în care apare și un bebeluș de culoare. “Hush, little baby don’t say a word

Mama’s gonna sing you a lullaby… (n.r.: Liniștește-te, micuțule, nu spune nimic. Mam îți va cânta un cântec de leagăn)👶🏽❤️😘~Loredana #photocredit @paulbuciutaphoto @tango_magazine #love #loredana #loredanagroza” este mesajul scris de artistă pe instagram.

Imaginea HOT i-a păcălit pe mulți dintre internauți, care au crezut că Loredana Groza a pozat nud la 49 de ani, iar unii dintre ei au criticat-o pentru că a acceptat să se folosească prea mult Photoshop. Însă, după ce au privit mai bine fotografia, s-a aflat adevărul: doar fața este a cântăreței, trupul, nu. Astfel, mesajele primite de vedetă au fost și pozitive, dar și negative. Unii dintre fani au întrebat-o care este motivul pentru care a publicat această poză modificată în Photoshop, însă, deocamdată, nu a oferit un răspuns.

“Ești unică, cea mai fermecătoare femeie din lume. Te iubesc❤️”, “Cam deplasată poza. Poate dacă era al tău bebele, pe pielea goală🤨”, “Foarte frumoasă fotografia. Felicitări pentru curaj și pentru sprijinul acordat copiilor❤️🙏”, “Dar ce poză e asta???? Mi se pare impropriu”, “Un om minunat și bun cum rar mi-a fost dat să întâlnesc. Am avut privilegiul să te întâlnesc personal la filmările serialului «Aniela». Am rămas cu amintiri unice. Îți doresc să fii fericită și să ai parte de succes în continuare. Ești un om de mare valoare și nimic nu te-a schimbat💋❤️😊” sunt cinci dintre comentariile strânse de postarea vedetei.