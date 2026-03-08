Lovitură grea pentru Meghan Markle! Netflix a încheiat parteneriatul cu Ducesa de Sussex

Meghan Markle și-a deschis brandul As Ever cu Netflix și împreună au realizat anul trecut serialul With Love, Meghan. La un an de la lansare, cele două branduri s-au separat.

Brandul ducesei se baza în principiu pe articole de uz casnic, precum gemuri, ceaiuri, vin și miere, iar acestea vor continua și acum, după încheierea parteneriatului.

Decizia a fost transmisă printr-un comunicat publicat pe CNN, de purtătorul de cuvânt al As Ever. Comunicatul arată că hotărârea a fost luată pentru că brandul acesteia a crescut rapid și semnificativ, iar acum nu mai are nevoie de sprijin.

As Ever este recunoscătoare pentru parteneriatul cu Netflix, atât prin lansare, cât şi prin primul nostru an. Am experimentat o creştere semnificativă şi rapidă, iar As Ever este acum pregătită să se descurce pe cont propriu. Avem un an interesant în faţă şi abia aşteptăm să împărtăşim mai multe, a declarat purtătorul de cuvânt.

Meghan Markle și Netflix merg pe drumuri separate

With Love, Meghan a fost un real succes. Acesta a fost difuzat pe Netflix timp de două sezoane. Debutul serialului a avut loc anul trecut. Oamenii s-au putut bucura și de un episod special de sărbători, care a fost lansat la începutul lunii decembrie. Tocmai pentru că a fost atât de iubit și urmărit de foarte mulți oameni, brandul ducesei a luat amploare. A avut o creștere accelerată, iar din acest motiv, Meghan a considerat că se poate descurca de una singură, fără sprijinul platformei de streaming, iar drumurile celor două branduri s-au separat.

În comunicatul publicat pe CNN, purtătorul de cuvânt scoate în evidență bucuria lui Meghan pentru rolul pe care l-a avut pe Netflix.

Pasiunea lui Meghan pentru a însufleţi momentele de zi cu zi în moduri frumoase, dar simple, a inspirat crearea brandului As Ever şi suntem bucuroşi că am jucat un rol în aducerea la viaţă a acestei viziuni, a transmis purtătorul de cuvânt.

În același mesaj, aceștia afirmă continuarea brandului și că urmează alte lucruri importante.

Aşa cum s-a vrut întotdeauna, Meghan va continua să dezvolte brandul şi să-l ducă în următorul capitol în mod independent şi aşteptăm cu nerăbdare să sărbătorim modul în care ea continuă să aducă bucurie în familiile din întreaga lume, a adăugat el.

