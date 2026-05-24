Mădălina Ghenea, Nicoleta Luciu și Bianca Drăgușanu au sfidat ploaia și au încins atmosfera. Top 30 dive care „și-au făcut talentul” printre stropi

Uneori vremea nu ține cu noi, iar când aversele de ploaie apar în România, traficul se blochează, dar imaginația vedetelor, dimpotrivă, pornește la turație maximă. Unele scot umbrelele, altele improvizează cu ce au la îndemână, iar cele mai curajoase lasă ploaia să transforme totul într-un pictorial urban demn de un videoclip al anilor 2000. De la geci puse strategic pe cap, până la alte metode inovative de a se adăposti de ploaie, divele autohtone demonstrează că, în showbiz, nici codul galben de ploaie nu poate opri o apariție incendiară. CANCAN.RO v-a pregătit un top de excepție cu 30 de vedete care fac senzație indiferent de vreme.

Vedetele noastre dau dovadă de adaptabilitate indiferent de vreme, sau de vremuri. Și de această dată, divele de la noi au făcut furori cu felul în care au ales să se ferească de ploaie. Dacă unele au fost pregătite cu umbrele, sau chiar cu domni care să le ajute, fie că vorbim de soți, parteneri sau angajați, altele s-au descurcat cum au stiut ele mai bine. Fie și-au pus gecile pe cap, găleți sau ce au mai avut la dispoziție. Și mai e a treia categorie care a lăsat pur și simplu natura să își facă treaba, fără să intervină cu absolut nimic.

Nicoleta Luciu, Bianca Drăgușanu și Anna Lesko, metode ingenioase de a se adăposti de ploaie

Nicoleta Luciu a înfruntat aversele de ploaie cu o geacă pe care a decis să o pună pe cap. Se pare că această metodă este cea mai la îndemână atunci când vrei să îți salvezi make-upul și mai multe vedete o aplică. Printre acestea le-am inclus în topul nostru și pe Dana Săvuică, Xonia și Loredana Groza.

Mergem mai departe la o altă divă autohtonă: Bianca Drăgușanu. Vedeta știm că este mereu ca scoasă din cutie, iar machiajul și coafura sa sunt de fiecare dată demne de un pictorial. Așadar, aceasta nu permite nimănui să-i strice imaginea perfectă… nici măcar naturii. Bianca se ferește de ploaie așa cum știe ea mai bine, iar gluga a fost de această dată varianta cea mai la îndemână.

Mădălina Ghenea cu bigudiurile pe cap, Anna Lesko, cu găleata

Însă la capitolul originalitate și adaptabilitate, Anna Lesko ia premiul cu brio. Artista a decis să se ferească de ploaie cu accesoriile pe care le avea la îndemână. Așa că, nu și-a pus geaca pe cap ca Xonia sau Dana Săvuică, ci a ales o altă variantă. Cântăreața nu a mai ținut cont de nimic altceva în afară să nu-și strice coafura așa că a decis că găleata pe care o avea la îndemână să o pună direct pe cap. Recunoaștem că e o metodă ingenioasă.

Mădălina Ghenea a ieșit în ploaie toată îmbrăcată în piele, cu papuci de hotel în picioare și bigudiuri în cap, oferind tuturor o imagine spectaculoasă. Diva, adorată de toți masculii țării și nu numai, a avut alături de ea un angajat (cel mai probabil al hotelului unde a fost cazată), care i-a ținut umbrela pentru a nu i se stirca coafura și make-upul. Și, apropo de coafură, remarcăm că Mădălina nu a avut nicio problemă în a ieși din hotel cu bigudiurile în păr și a dat, din nou, o lecție că stilul nu are nevoie de context perfect, ci de atitudinea potrivită. Imaginile cu ea, dar și cu restul divelor din acest top le găsiți în galeria foto.

