Mara Bănică, super party de ziua ei! Ce cadou a primit de la soț: „De aia e bărbat” | EXCLUSIV

De: Loriana Dasoveanu 22/11/2025 | 18:26
A fost petrecere mare în showbiz! Mara Bănică a împlinit 50 de ani și a sărbătorit cu fast într-un restaurant de top din Capitală, alături de 150 de invitați! Prieteni, colegi și nume sonore din industrie i-au fost aproape jurnalistei la împlinirea jubileului. Artiști de renume au cântat muzică live și au transformat evenimentul într-un spectacol pe cinste. CANCAN.RO a fost prezent la petrecere și a luat pulsul, atât invitaților, dar a stat de vorbă și cu sărbătorita care a oferit un interviu emoționant în care a dezvăluit ce semnifică pentru ea această vârstă, ce cadou a primit de la soț, dar și ce i-a spus familia despre Asia Express. 

Mara Bănică a marcat pragul celor 50 de ani cu o petrecere sofisticată, unde peste 150 de invitați au petrecut alături de ea. Maria Constantin, Vica Blochina, Alina Sorescu, Mihai Mitoșeru, Stelian Ogică, Elena Merișoreanu, Dan Ciotoi și trupa Generic, Leonard Doroftei și soția au fost doar câțiva dintre cei care au sărbătorit-o pe jurnalistă așa cum se cuvine.

Mara Bănică, petrecere cu fast la 50 de ani!

CANCAN.RO: Mara, la mulți ani! Să fii sănătoasă, împlinită.

Mara Bănică: 50 de ani!

CANCAN.RO: Mie nu îmi vine să cred că ai făcut 50 de ani, arăți fabulos!

Mara Bănică: Nu mâncăm, noi seara nu mâncăm!

CANCAN.RO: Sosesc invitații rând pe rând. A venit și Alina Sorescu. Hai să îmi spui ce îi urezi Marei!

Alina Sorescu: Îi urez La mulți ani! Sunt fericită să fiu alături de ea într-un moment atât de important.

CANCAN.RO: Zi-mi o amintire pe care o ai cu Mara.

Alina Sorescu: Este vorba despre o icoană, dar mai bine să spună Mara.

Mara Bănică: Da, am primit o icoană acum ani și ani de la tatăl ei.

Mara Bănică a fost sărbătorită cu mare fast de prieteni
Mara Bănică a fost sărbătorită cu mare fast de prieteni

CANCAN.RO: Ai peste 100 de invitați?

Mara Bănică: În jur de 150 de invitați vor fi. Mulți au evenimente și urmează să vină, dar mai băgăm mese. Dar să știi că este primul an în care am trimis invitația o dată și am zis: Cine vine, bine, cine nu, la revedere! Nu am mai făcut niciun efort să adun lumea.

150 de prieteni și personalități din showbiz au petrecut alături de jurnalistă

Petrecerea a fost cu fast, locația de 5 stele, iar totul a ieșit perfect. Mara a spus că, spre deosebire de alți ani, nu a mai trimis remindere invitaților și a lasat la latitudinea invitatilor acest aspect. Pregătirea petrecerii însă a fost minuțioasă, dar totul a ieșit de nota 10!

Mara Bănică: În trecut dădeam remindere. Eu am fost sigură că iese o petrecere foarte tare aici pentru că la orice petrecere e important ca mesele să fie apropiate. Este foarte important ca să se creeze o conexiune. Dacă vreți să faceți o petrecere, să știți.

CANCAN.RO: Mai ales că lumea se cunoaște aici, sunteți între apropiați. Am văzut foarte multe persoane din showbiz.

Mara Bănică: Să știi că de fiecare dată când fac lista am mereu grijă să nu chem oameni care s-au ciocnit în showbizul acesta mare și lat de-a lungul vieții. Nu fac greșeli din astea, chem numai oameni care știu că niciodată nu au avut o stare neplăcută între ei.

CANCAN.RO: Înseamnă că a fost minuțioasă planificarea, văd că petrecerea este superbă. Totul este pus la punct. Te-ai stresat mult?

Mara Bănică: Nu, nu m-am stresat. Cel mai important lucru, după așezarea la mese este muzica. Mi-am dorit să îmi cântre Răzvan de la Pitești, care îmi cântă de 15 ani, dar am zis: La 50 de ani, cine vreau eu să îmi cânte? Generic. Toți știm versurile, și abia aștept să îmi cânte oamenii aceștia.

Elena Merișoreanu i-a cântat jurnalistei
Elena Merișoreanu i-a cântat jurnalistei

CANCAN.RO: Ce fac copiii tăi? L-am văzut pe Dima, ce face fetița?

Mara Bănică: M-am uitat la ea pe camere mai devreme. Este cu domnișoara care stă cu noi, e o fata de 25 de ani, Donca doarme. Anul trecut am luat-o cu noi, dar ea mereu vrea cu mine sau cu tati și e greu să ne jucăm cu ea, nu mai petreci.

Soțul vedetei i-a făcut un cadou fabulos: „De aia e bărbat!”

CANCAN.RO: Ce cadou ți-a făcut soțul?

Mara Bănică: Mi-a luat ceva tehnic care îmi trebuia. Mi l-a dat cu două zile înainte de ziua mea și plătește masa și darul că de aia e bărbat.

CANCAN.RO: Ce cadou mai frumos să îți facă dacă nu să petreci cu oamenii dragi. Cum a fost revederea cu familia după Asia Express?

Mara Bănică: Am plecat imediat într-o vacanță. M-am întors și am plecat în Egipt o săptămână și am huzurit toți patru. A fost bine, unde e mai bine decât acasă?

CANCAN.RO: Ți-a zis el ceva legat de Asia Express? Că ar fi trebuit să faci sau să nu faci ceva anume?

Mara Bănică: Nu, absolut nimic nu mi-a reproșat. A fost de acord să plec. Nu aș sta cu un om care să-mi îngrădească profesia sau dorințele sau eu pe ale lui, pentru că atunci nu aș mai fi liniștită. Cheia într-o căsnicie cred că este echilibrul și liniștea, nu neapărat iubirea aceea nebună. Nu aș putea să stau cu un om care să îmi spună să nu fac treaba aceea, sau eu să-i spun lui să nu facă nu știu ce. Nu ne-am clădit relația pe chestia asta, știi.

CANCAN.RO: A fost Asia Express una dintre cele mai dure experiențe pe care le-ai trăit?

Mara Bănică: Nu, a fost o glumă spre deosebire de ce am trăit. Am fost în Războiul din Irak, am fost în Kosovo la Belgrad în 95, la atentatele de la Madrid, nu ai cum să compari. Aici a fost o joacă, grea e adevărat, dar o joacă de copii pe lângă ce am văzut în realitate eu ca jurnalist.

Petrecerea Marei Bănică a adunat laolaltă numai nume unul și unul din showbiz
Petrecerea Marei Bănică a adunat laolaltă numai nume unul și unul din showbiz

CANCAN.RO: Ce îți dorești pentru următorii 10 ani?

Mara Bănică: Sănătate în primul rând îmi doresc. Să fiu sănătoasă eu și ai mei, să se dezvolte cum trebuie și să meargă pe drumul lor bun.

CANCAN.RO: Poate peste 10 ani te vedem soacră mare?

Mara Bănică: Cum vrea Dumnezeu. Nu exclud, deși am observat că nu se mai căsătoresc oamenii așa devreme. Eu aș încuraja chestia asta pentru că te pune pe drumul tău. O familie te determină să vrei să faci lucruri cu tine, îți dă niște, dar cum o fi.

CANCAN.RO: Dima ți-a prezentat vreodată vreo fată?

Mara Bănică: Dima are aproape 15 ani, încă nu, dar nu exclud. Cred că o să fiu o soacră bună.

