Mario Fresh, absorbit de compania misterioasă din primul rând. Modelele de la Bucharest Fashion Week nu au fost atracția principală

A început cel mai așteptat eveniment al anului, Bucharest Fashion Week, iar vedetele din țara noastră se îngrămădesc să vadă fiecare prezentare de modă. Influencerii se duelează în fel și fel de ținute pentru a demonstra cât de stylish sunt. De la un asemenea eveniment, nu putea să lipsească nici Mario Fresh, iar CANCAN.RO l-a surprins în toată „splendoarea”. Sursele spun că artistul nu părea fermecat de show-ul de fashion, ci mai mult de domnișoara de lângă el.

S-a dat startul evenimentului Bucharest Fashion Week, iar Mario Fresh nu putea să lipsească de pe listă. Artistul a ales o ținută puțin din anii 80, purtând o jachetă de piele colorată, care părea a unui motociclist, a avut pantaloni de piele, maletă neagră și pantofi de lac. Deci cântărețul a făcut o combinație cu de toate. Nu i-au lipsit nici ochelarii de soare, chiar dacă prezentarea s-a ținut în interior, până la urmă știți cum este, așa poartă vedetele. Outfit-ul lui ne-a sărit imediat în ochi pentru că ceilalți participanți, de lângă el, au ales culori mai sumbre și ținute mai classy.

Mario Fresh a stat cu ochii doar în telefon

Mario Fresh a fost surprins alături de bunul său prieten, Lazy Ed și chiar dacă erau împreună la eveniment, cei doi artiști nu au simțit nevoia să comunice sau să comenteze împreună ținutele ce defilau prin fața lor. Mario și Lazy Ed au stat doar lipiți de telefoane. Poate pregăteau următoarele concerte sau poate Mario vorbea cu Miruna, iubita lui, care nu a fost prezentă la cel mai mare eveniment de fashion din țara noastră, deși este pasionată de modă. Lazy Ed a ales un stil asemănător cu cel al prietenului său. Tot pantaloni largi, dar ai lui erau din denim, hanorac și bocanci. Iar detaliul suprem a fost șapca purtată cu cozorocul la spate, ăsta da artificiu la un asemenea eveniment de fashion.

Mai mult decât atât, sursele noastre spun că Mario, atunci când nu era atent la telefonul mobil făcea diferite comentarii. Acum fie vorba între noi, nu prea i se citea entuziasmul pe chip.

Mario Fresh ar fi fost atent la domnișoara din dreapta

Sursele CANCAN.RO au declarat că Mario ar fi încercat să o abordeze pe frumoasa domnișoară brunetă din dreapta lui, cert este că seamănă perfect cu iubita lui, Miruna. Tot subțirică cu părul lung și picioare de gazelă. Am aflat că artistul tot căuta băgare de seamă cu ea, iar domnișoara îl trata cu indiferență. Acum cine știe, poate Mario Fresh doar era sociabil și voia să împărtășească cu cineva părerile lui despre show-ul de modă.

