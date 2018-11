Medicul care trebuia să-l opereze pe Florin Busuioc are o avere fabuloasă! Cât câștigă pe lună Octavian Istrătoaie, doctorul care avea telefonul închis când actorul a fost internat

Începând cu noaptea în care Florin Busuioc a făcut infarct au ieșit la iveală mai multe aspecte neplăcute din cadrul Spitalului Județean de Urgență Craiova. Printre acestea se numără și faptul că Octavian Istrătoaie, medicul care trebuia să își dea acordul ca ai lui colegi să intre în sala de operații din Clinica de Cardiologie Intervenţională şi Chirurgie Cardiovasculară, avea telefonul închis. În urma unor cercetări, s-a aflat care este averea șefului clinicii, care se află în curtea spitalului.

Octavian Istrătoaie, medicului care trebuia să-l opereze pe Florin Busuioc, are o avere impresionantă

Potrivit declarației de avere a doctorului Octavian Istrătoaie, el are venituri uriașe. Șeful secţiei de cardiologie a Spitalului Judeţean Craiova câștigă peste 7.000 de euro pe lună și are în conturi suma de 150.000 de euro.

Medicul care trebuia să îl opereze pe Florin Busuioc, care a suferit un infarct marți seara, 6 noiembrie, a scris în ultima declarație de avere că deține un teren, două case, două apartamente și un autoturism. Mai mult, în 2016, Octavian Istrătoaie a obţinut 39.000 de euro din vânzarea unui apartament, potrivit stirilekanald.ro. El are şapte conturi, în lei, euro şi dolari, suma fiind de aproximativ 150.000 de euro. Veniturile anuale au fost următoarele: 34.833 de lei (medic Spitalul Judeţean Craiova), 29.619 lei (şef lucrări UMF), 241.220 de lei (prestări servicii), 99.208 lei (dividende). În total, medicul a încasat 404.880 de lei, adică 33.740 de lei (7.300 de euro) pe lună!

Vă reamintim că Florin Busuioc a fost operat în Craiova de Busuioc a fost operat de trei medici, dintre care unul rezident, chemat de urgenţă de acasă. Ulterior, Busuioc a fost transportat cu elicopterul la Bucureşti.

“Am văzut apelurile. Când am sunat, erau deja cu pacientul în sală. Aveau o cheie, au aprobare, eu încurajez tot timpul pe cei tineri să lucreze să facă astfel de intervenţii, mă zbat să luăm bani să facem rost de stenturi, să punem stenturi, să salvăm vieţi. M-a sunat secretarul de stat Arafat, m-a sunat şefa de la SMURD şi medicul de gardă, Roxana Mustafa. Nimeni altcineva nu m-a mai sunat. Cu domnul Arafat am vorbit mai târziu, am vorbit şi azi de două ori cu dumnealui. Întâmplător nu dormeam, dar până la urmă, era 11 seara. Dacă dormeam care e problema? Lumea şi-a făcut treaba, lucrurile au mers de la sine, nu e nimeni indispensabil”, a declarat ulterior medicul Octavian Istrătoaie pentru Mediafax.

Florin Busuioc – biografie

Florin Busuioc s-a născut pe 19 mai 1962 în Hunedoara. El a copilărit și aici, dar și în satul Şoimăreşti, judeţul Neamţ. Carismaticul artist este cunoscut mai mult ca om de televiziune decât ca actor. Toate acestea deși, visul de a deveni actor este cel care l-a adus în București. “Busu”, așa cum este cunoscut de public, și-a făcut debutul în televiziune în 1996, iar în anul 2010, a fost desemnat drept cel mai bun prezentator meteo de către Societatea Europeană de Meteorologie.

“Am început la TVR, cu o emisiune pentru copii, «Tip-Top Minitop», la care am ajuns făcând un film pentru TVR, o poveste ţăcănită cu o pisică scăpată printr-un hotel. Mă rog, era foarte drăguţ filmul. M-au remarcat producătorii de la «Tip-Top Minitop» şi mi-au propus să fac asta. A durat câţiva ani emisiunea, am mai făcut o emisiune în paralel, tot acolo, la TVR, tot pentru copii. Emisiunea a continuat şi după ce am plecat eu.”, a declarat prezentatorul TV pentru adevarul.ro.

În prezent, Florin Busuioc se află la al doilea mariaj. El este căsătorit de mai mulţi ani cu Liliana, împreună cu care are două fiice: Natalie şi Catinca. Prima soție, Marieta Busuioc, care i-a fost alături din 1991 până în 2008 i-a dăruit un băiat. Acesta se numește Florin Busuioc Jr.