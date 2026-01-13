Melek, atac dur la adresa familiei Iorgulescu! Dezvăluirile lui Mario au scos-o din minți: “Tatăl lui nu face decât să îl ajute să îi omoare pe alții”

În ediția de marți, 13 ianuarie 2026, Melek continuă seria atacurilor la adresa lui Mario Iorgulescu și a familiei sale. Principala țintă: Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesionale de Fotbal din România, cel despre care susține că nu a încetat nicio clipă să își apere fiul de pușcărie. Urmărește emisiunea AICI.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Melek îi dă replica lui Mario Iorgulescu – după ce acesta a vorbit pentru prima dată de noaptea în care a provocat accidentul rutier în care a murit soțul ei, Dani Vicol. Internat într-o clinică de recuperare din Milano, Mario Iorgulescu a făcut o serie de declarații controversate despre familia sa, în special despre Gino Iorgulescu, tatăl său.

Melek: ”De la el a învățat să bea și să se drogheze”

După ce a rămas văduvă și cu doi copii minori, Melek (pe numele ei real Patricia Mică) a așteptat timp de aproape 7 ani ca justiția din România să îi facă dreptate, iar cel vinovat de moartea soțului ei să fie pedepsit. Anii au trecut, nimeni nu a fost tras la răspundere, însă Melek încă nu și-a pierdut speranța.

Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, aceasta a analizat cu atenție decalarațiile lui Mario Iorgulescu (vezi AICI) și a răbufnit. Aceasta îl acuză pe Gino Iorgulescu de faptul că își apără copilul cu toate armele și chiar îl ajută să ducă o viață normală în continuare.

Pe lângă faptul că nu va avea liniște până când Mario Iorgulescu nu va plăti legal pentru fapta sa, Melek a mărturisit că din punct de vedere spiritual (și nu numai) ea se va ocupa personal. I-a declarat război cu blesteme și farmece și i-a promis că nu va avea viață liniștită cât timp ea va trăi.

MELEK: El spune că a plătit 6 ani cu plânsete, nervi, că s-a chinuit prin clinici, dar Dani Vicol că e în pământ de 6 ani și copiii lui au rămas orfani? Cu ce s-a chinuti? De ce a trebuit să plătească Dani Vicol? Nici nu vreau să-mi imaginez ce în coșciugul ăla. Care e diferența? Unde e problema? Din cauza cui s-a întâmplat accidentul?

DAN CAPATOS: Din punct de vedere familial este o dramă și la tine și la el în familie.

MELEK: La cine?

DAN CAPATOS: La ei, la familia Iorgulescu. Este o familie distrusă. Nu poți să spui că e lapte și miere.

MELEK: Eu cred că nu puteți să vă dați seama ceea ce spuneți. Copilul lor e în viață, îl vezi la pușcărie, oriunde ar fi, dar îl vezi.

DAN CAPATOS: Nu compari. Eu nu spun că e același lucru, dar e o dramă și acolo.

MELEK: Nu există dramă acolo. Omul e în viață. De ce nu a murit el? El era vinovat. Nu există dramă în familia Iorgulescu. Drama există în familia Vicol, părinții lui nu mai au copil de 6 ani. Nu a făcut o zi de pușcărie, unde e drama? Tatăl lui nu face decât să îl ajute să se drogheze și să omoare și pe alții. Oricum de la el a învățat să se drogheze și să bea. Vrea să îl scoată basma curată și acum. Eu am mai spus, în zi sărbătoare, la orice biserică mă voi duce – cât o să mai trăiesc, Mario Iorgulescu o să fie blestemat de mine și în culcare și în sculare. Să știe și mama și tatăl lui.

