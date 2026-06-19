Mirel Rădoi a rămas fără Rolls-Royce-ul de 700.000 de euro. Bolidul de lux, ridicat cu platforma în Capitală

Un incident neobișnuit petrecut în Capitală a atras atenția internauților și a stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce un autoturism de lux aparținând fostului internațional român Mirel Rădoi a fost ridicat de autorități din cauza unei parcări neregulamentare. Evenimentul s-a produs într-o zonă din București, iar imaginile surprinse la fața locului au devenit rapid virale pe platformele de socializare.

Autoturismul, un impresionant Rolls-Royce evaluat la aproximativ 700.000 de euro, a fost urcat pe o platformă și transportat în spațiul destinat vehiculelor ridicate de autorități. Mașina era staționată într-un loc în care parcarea nu era permisă, motiv pentru care echipele responsabile au intervenit conform procedurilor aplicate în astfel de situații.

Mașina de lux a lui Mirea Rădoi a fost ridicată

Momentul în care automobilul de lux a fost ridicat a fost filmat de persoane aflate în apropiere. Clipul a fost ulterior distribuit pe rețelele sociale, unde a adunat într-un timp foarte scurt sute de mii de vizualizări și numeroase comentarii. Mulți utilizatori au remarcat contrastul dintre valoarea impresionantă a mașinii și situația în care aceasta s-a aflat, imaginile devenind rapid subiect de discuție în mediul online.

Rolls-Royce-ul implicat în incident este considerat una dintre cele mai valoroase piese din colecția auto a lui Mirel Rădoi. Modelul este echipat cu un motor extrem de puternic, dezvoltând peste 570 de cai putere, și se numără printre cele mai exclusiviste automobile de pe piața mondială. Designul sofisticat, dotările premium și nivelul ridicat de confort îl transformă într-un simbol al luxului și al exclusivității.

Fostul căpitan al Stelei și actual antrenor al formației turce Gaziantep este cunoscut pentru pasiunea sa pentru automobile de înaltă clasă. De-a lungul anilor, acesta și-a construit un garaj impresionant, în care se regăsesc modele aparținând unor producători de renume mondial. Printre mărcile care au fost asociate cu numele său se numără Lamborghini, Bentley și Ferrari, fiecare reprezentând segmentul de top al industriei auto.

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