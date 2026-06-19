Acasă » Știri » Mirel Rădoi a rămas fără Rolls-Royce-ul de 700.000 de euro. Bolidul de lux, ridicat cu platforma în Capitală

Mirel Rădoi a rămas fără Rolls-Royce-ul de 700.000 de euro. Bolidul de lux, ridicat cu platforma în Capitală

De: Anca Chihaie 19/06/2026 | 19:46
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un incident neobișnuit petrecut în Capitală a atras atenția internauților și a stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce un autoturism de lux aparținând fostului internațional român Mirel Rădoi a fost ridicat de autorități din cauza unei parcări neregulamentare. Evenimentul s-a produs într-o zonă din București, iar imaginile surprinse la fața locului au devenit rapid virale pe platformele de socializare.

Autoturismul, un impresionant Rolls-Royce evaluat la aproximativ 700.000 de euro, a fost urcat pe o platformă și transportat în spațiul destinat vehiculelor ridicate de autorități. Mașina era staționată într-un loc în care parcarea nu era permisă, motiv pentru care echipele responsabile au intervenit conform procedurilor aplicate în astfel de situații.

Mașina de lux a lui Mirea Rădoi a fost ridicată

Momentul în care automobilul de lux a fost ridicat a fost filmat de persoane aflate în apropiere. Clipul a fost ulterior distribuit pe rețelele sociale, unde a adunat într-un timp foarte scurt sute de mii de vizualizări și numeroase comentarii. Mulți utilizatori au remarcat contrastul dintre valoarea impresionantă a mașinii și situația în care aceasta s-a aflat, imaginile devenind rapid subiect de discuție în mediul online.

Foto: captură TikTok

Rolls-Royce-ul implicat în incident este considerat una dintre cele mai valoroase piese din colecția auto a lui Mirel Rădoi. Modelul este echipat cu un motor extrem de puternic, dezvoltând peste 570 de cai putere, și se numără printre cele mai exclusiviste automobile de pe piața mondială. Designul sofisticat, dotările premium și nivelul ridicat de confort îl transformă într-un simbol al luxului și al exclusivității.

Fostul căpitan al Stelei și actual antrenor al formației turce Gaziantep este cunoscut pentru pasiunea sa pentru automobile de înaltă clasă. De-a lungul anilor, acesta și-a construit un garaj impresionant, în care se regăsesc modele aparținând unor producători de renume mondial. Printre mărcile care au fost asociate cu numele său se numără Lamborghini, Bentley și Ferrari, fiecare reprezentând segmentul de top al industriei auto.

CITEȘTE ȘI – Mirel Rădoi și-a dus prințesa la mall cu Bentley-ul de 350.000 €. Pentru fiica lui, doar ce e mai bun

NU RATA – Mirel Rădoi a “revenit” la echipa națională cu stil! A scos 700.000 € la plimbare prin Mogoșoaia, iar CANCAN.RO are imaginile. Ce “tanc” și-a cumpărat fostul selecționer

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
Răzvan Lucescu și PAOK și-au spus „adio”, la aproape 3 luni de la moartea lui Mircea Lucescu. Care este motivul
Știri
Răzvan Lucescu și PAOK și-au spus „adio”, la aproape 3 luni de la moartea lui Mircea Lucescu. Care…
Ce este yerba mate, băutura pe care Messi o bea înainte de meciurile din Campionatul Mondial 2026
Sport
Ce este yerba mate, băutura pe care Messi o bea înainte de meciurile din Campionatul Mondial 2026
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Mediafax
Băsescu, verdict DUR: Este cea mai mare criză politică de la Revoluție încoace
Ultima mișcare din Tabăra Veștea. Cum încearcă premierul desemnat să amâne Congresul PNL de duminică
Gandul.ro
Ultima mișcare din Tabăra Veștea. Cum încearcă premierul desemnat să amâne Congresul PNL...
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare: apariție răvășitoare a brunetei care a înnebunit mapamondul
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii au în țările lor
Adevarul
De ce vin nepalezii, srilankezii și indienii să muncească în România. Ce salarii...
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7. „Mi-a fost milă de ea”. Reacția premierului italian
Digi24
Trump susține că Meloni l-a „implorat” să se fotografieze împreună la summitul G7....
DE VIS! Care este destinația supranumită „Maldivele Europei”, cu plaje cu nisip alb și ape turcoaz
Mediafax
DE VIS! Care este destinația supranumită „Maldivele Europei”, cu plaje cu nisip alb...
Parteneri
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini incendiare cu Lavinia Pîrva în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan...
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și atrage atenția tuturor
Prosport.ro
FOTO. Imagini fără rețineri la plajă: Raluca Zenga e o femeie singură după divorț și...
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Claudia Ghițulescu, pauză de 17 ore între mese. De ce a luat artista decizia de a ține post intermitent. „Motivația mea nu vine din oglindă”
Click.ro
Claudia Ghițulescu, pauză de 17 ore între mese. De ce a luat artista decizia de...
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un acord de pace: „Lucrurile mergeau prost în Biroul Oval”
Digi 24
Emmanuel Macron spune de ce a vrut Donald Trump ca Ucraina să încheie rapid un...
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
Promotor.ro
BT Leasing scoate la vânzare vehicule recuperate. Prețurile pornesc de la 1.500 Euro
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
go4it.ro
Activitate „imposibilă”, detectată la mare adâncime în Antarctica
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
Descopera.ro
Poporul care nu a avut războaie timp de 1.000 de ani
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Go4Games
După 12 ani de absență, seria se întoarce
Ultima mișcare din Tabăra Veștea. Cum încearcă premierul desemnat să amâne Congresul PNL de duminică
Gandul.ro
Ultima mișcare din Tabăra Veștea. Cum încearcă premierul desemnat să amâne Congresul PNL de duminică
Tags:
ULTIMA ORĂ
Adrian Ilie a introdus în rutina zilnică o blondă voluptoasă. “Regia” prin care încearcă să ...
Adrian Ilie a introdus în rutina zilnică o blondă voluptoasă. “Regia” prin care încearcă să treacă neobservați
Bancul de weekend | „Eu nu înțeleg de ce te-ai supărat așa”
Bancul de weekend | „Eu nu înțeleg de ce te-ai supărat așa”
Delia Matache, în lacrimi în fața fanilor! Vedeta a făcut dezvăluirea în urmă cu puțin timp: ...
Delia Matache, în lacrimi în fața fanilor! Vedeta a făcut dezvăluirea în urmă cu puțin timp: ”N-o să mai pot să mă bucur”
Țara din Europa care a amânat examenul de Bacalaureat din cauza temperaturilor extreme
Țara din Europa care a amânat examenul de Bacalaureat din cauza temperaturilor extreme
Cumpăna prin care a trecut medicul Bogdan Marinescu, înainte să moară. Soția lui a făcut dezvăluirea: ...
Cumpăna prin care a trecut medicul Bogdan Marinescu, înainte să moară. Soția lui a făcut dezvăluirea: ”A fost un coșmar!”
Schimbări karmice pentru 4 zodii în iulie 2026. Nimic nu va mai fi la fel pentru acești nativi!
Schimbări karmice pentru 4 zodii în iulie 2026. Nimic nu va mai fi la fel pentru acești nativi!
Vezi toate știrile