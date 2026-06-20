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Mobilizare în Capitală pentru familia Samson. De 3 ani se chinuie să-și recupereze fiicele luate în custodie de autoritățile suedeze

De: Anca Chihaie 20/06/2026 | 21:39
Mobilizare în Capitală pentru familia Samson. De 3 ani se chinuie să-și recupereze fiicele luate în custodie de autoritățile suedeze
Foto: Observator
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O amplă mobilizare publică a avut loc sâmbătă în Capitală, unde câteva mii de persoane s-au adunat pentru a susține o familie de români implicată într-un conflict juridic de durată cu autoritățile din Suedia. Cazul vizează doi copii minori aflați în custodia serviciilor sociale suedeze de mai bine de trei ani, situație care a generat reacții puternice atât în România, cât și în diaspora.

Inițial, manifestația a pornit ca o adunare restrânsă în fața Ambasadei Suediei din București, unde câteva zeci de persoane au venit pentru a-și exprima sprijinul față de familia Samson. Pe parcursul zilei, numărul participanților a crescut constant, ajungând la câteva sute, iar ulterior la câteva mii de oameni. Participanții au venit din mai multe regiuni ale țării, dar și din comunități românești din străinătate, transformând evenimentul într-o demonstrație de amploare națională.

Ce a pățit familia Samson în Suedia

Cazul familiei Samson a ajuns în atenția publică și a fost discutat inclusiv la nivel parlamentar în România, fiind prezentat ca un exemplu al tensiunilor dintre sistemele de protecție a copilului din diferite state europene și drepturile părinților biologici. Dezbaterea a readus în discuție limitele intervenției statului în viața familială, în special în situațiile în care sunt invocate suspiciuni privind mediul în care cresc copiii.

„Suntem la nivelul la care s-au epuizat eforturile diplomatice. Se exercită presiune publică pe autoritățile suedeze. Încercăm să întoarcem oglinda spre ei, ca să-și vadă ororile și greșelile”, a transmis Daniel Samson, tatăl fetelor potrivit Observator.

Conform informațiilor prezentate de familie, cele două fete au fost separate de părinți în urma unor evaluări realizate de autoritățile suedeze, când aveau vârste de aproximativ 10 și 11 ani. De atunci, minorii au rămas în grija serviciilor sociale, iar contactul cu familia naturală a fost progresiv restricționat. Părinții susțin că în ultimele luni comunicarea cu fiicele lor a devenit extrem de limitată, până la dispariția completă a oricărui contact direct sau virtual.

„Noi nu mai avem niciun contact cu fetele, din luna decembrie. A fost ultima oară când le-am văzut, digital, dar fizic am reușit în luna noiembrie, pe una dintre fete. Nu mai știm nimic despre ele, nu mai știm nimic de ele”, a spus și Bianca Samson, mama fetelor.

Familia afirmă că întâlnirile cu fetele au devenit rare și că ultimul contact direct ar fi avut loc în urmă cu mai multe luni. De asemenea, aceștia susțin că nu mai dețin informații recente despre starea sau evoluția copiilor. Această situație a alimentat îngrijorarea părinților, care afirmă că despărțirea prelungită are efecte emoționale semnificative asupra fetelor.

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