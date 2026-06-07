Acasă » Știri » Moment tensionat pe scenă! Dorian Popa a fost enervat de un copil în timp ce vorbea despre credință

Moment tensionat pe scenă! Dorian Popa a fost enervat de un copil în timp ce vorbea despre credință

De: Anca Chihaie 07/06/2026 | 09:45
Moment tensionat pe scenă! Dorian Popa a fost enervat de un copil în timp ce vorbea despre credință
Dorian Popa
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Un moment neașteptat petrecut în cadrul unui eveniment public la care a participat Dorian Popa a atras atenția celor prezenți și ulterior a stârnit numeroase reacții în mediul online. Artistul și creatorul de conținut se afla pe scenă în fața unui public numeros și vorbea despre un subiect cu o puternică încărcătură personală, respectiv credința și valorile spirituale care îl ghidează în viața de zi cu zi.

În timpul intervenției sale, Dorian Popa a făcut referire la unul dintre tatuajele pe care le poartă și care are o semnificație aparte pentru el. Gestul de a arăta tatuajul a fost însoțit de explicații privind legătura acestuia cu principiile și convingerile sale religioase. În timp ce publicul urmărea discursul, o reacție venită din mulțime a schimbat atmosfera evenimentului.

Dorian Popa a fost enervat de un copil în timp ce vorbea despre credință

Un spectator a început să râdă într-un moment în care artistul aborda un subiect pe care îl considera important și sensibil. Reacția respectivă nu a trecut neobservată, iar Dorian Popa și-a exprimat vizibil nemulțumirea față de situație. Acesta a considerat că momentul dedicat credinței și valorilor spirituale ar fi trebuit tratat cu mai mult respect, indiferent de opiniile personale ale celor prezenți.

Dorian Popa este cunoscut pentru faptul că vorbește deschis despre credință și despre rolul pe care aceasta îl joacă în viața sa. De-a lungul timpului, el a făcut numeroase referiri la valorile creștine și la importanța spiritualității, atât în aparițiile publice, cât și pe platformele de socializare. Din acest motiv, reacția spectatorului a fost interpretată de mulți dintre cei prezenți drept nepotrivită în contextul respectiv.

„Care este versetul meu preferat din Biblie? Și i-am răspuns: Matei 5:5 „Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul.” Dar în cazul în care? Sunteți curioși ce alte versete preferate mai am? Uite, vă arăt așa. Vă arăt așa. Aici sunt toate versetele mele preferate pe care mi le-am notat… Într-un final m-am apucat să citesc, pentru că au trecut. Care a râs? Care a râs? Ce a zis Domnul când eu vorbesc de credință, inima mea? Nu a putut să facă o glumă când eu vorbesc de citate din Biblie legat de faptul că cineva nu știe să citească. Este problema lui. Tu poți să rămâi cu noi aici, dar data viitoare când cineva vorbește de Doamne, Doamne, ți-aș spune așa: nu mai râde, că e păcat mare iubirea mea, da? Domnul să trăiască în păcatul lui dacă își permite asemenea glume când eu vorbesc de credință, da? Vezi exact ce vorbeam mai devreme.

O să apară și TikTok-ul, că „idiotul de popă vorbește de Doamne, Doamne”. Tu ține-l pe Doamne, Doamne în suflet cu tine, da?”, a spus Dorian Popa.

CITEȘTE ȘI: Dorian Popa, devastat după moartea lui Cheluțu. Câinele său a murit chiar de ziua lui

Surpriză pentru Dorian Popa, după un consult la medicul cardiolog. Ce vești i-a dat specialistul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ exclusiv pentru genii | 4 x 3 = 20 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Știri
Test IQ exclusiv pentru genii | 4 x 3 = 20 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați…
Ce i-a spus Bianca Giurcanu la ureche lui Gabi Tamaș, la plecare, după ce ex-fotbalistul o agresase la Coco Bongo. Două cuvinte au fost de ajuns
Știri
Ce i-a spus Bianca Giurcanu la ureche lui Gabi Tamaș, la plecare, după ce ex-fotbalistul o agresase la…
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se poate întâmpla
Mediafax
Lucruri pe care ChatGPT nu trebuie să le știe despre tine. Ce se...
Avertismentul lui Radu Opaina, reprezentant Asociații de Proprietari: „La un cutremur vor fi sute de probleme ca cea din Rahova. Sunt 1.500 de blocuri cu risc seismic I”
Gandul.ro
Avertismentul lui Radu Opaina, reprezentant Asociații de Proprietari: „La un cutremur vor fi...
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte de Mondial
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a revenit în forță! Noile imagini cu ea sunt virale înainte...
Lubenița din Grecia pune în pericol profitul fermierilor români. „Primii pepeni de Dăbuleni vor fi după 20 iunie”
Adevarul
Lubenița din Grecia pune în pericol profitul fermierilor români. „Primii pepeni de Dăbuleni...
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv - surse
Digi24
Cum ar putea arăta Guvernul Tomac. Numele vehiculate ale miniștrilor din viitorul Executiv...
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Parteneri
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă...
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Click.ro
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin...
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor
Digi 24
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat...
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor.ro
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și...
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
go4it.ro
Experiment uluitor: Pâine făcută cu drojdie dintr-o mumie de 5.300 ani
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26. România nu lipsește
Go4Games
Cum puteți juca turneul final al Campionatului Mondial de fotbal în EA SPORTS FC 26....
Avertismentul lui Radu Opaina, reprezentant Asociații de Proprietari: „La un cutremur vor fi sute de probleme ca cea din Rahova. Sunt 1.500 de blocuri cu risc seismic I”
Gandul.ro
Avertismentul lui Radu Opaina, reprezentant Asociații de Proprietari: „La un cutremur vor fi sute de...
ULTIMA ORĂ
Test IQ exclusiv pentru genii | 4 x 3 = 20 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur ...
Test IQ exclusiv pentru genii | 4 x 3 = 20 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit
Ce i-a spus Bianca Giurcanu la ureche lui Gabi Tamaș, la plecare, după ce ex-fotbalistul o agresase ...
Ce i-a spus Bianca Giurcanu la ureche lui Gabi Tamaș, la plecare, după ce ex-fotbalistul o agresase la Coco Bongo. Două cuvinte au fost de ajuns
BANCUL ZILEI | Două vecine se întâlnesc dimineața
BANCUL ZILEI | Două vecine se întâlnesc dimineața
Test de personalitate | Alege una dintre aceste 4 furculițe și vei afla care este talentul tău ascuns
Test de personalitate | Alege una dintre aceste 4 furculițe și vei afla care este talentul tău ascuns
Meteorologii Accuweather anunță 9 zile consecutive de furtuni electrice in România. Care sunt orașele ...
Meteorologii Accuweather anunță 9 zile consecutive de furtuni electrice in România. Care sunt orașele afectate
Serialul Netflix care a depășit orice așteptări. Platforma pregătește noi sezoane și spin-off-uri ...
Serialul Netflix care a depășit orice așteptări. Platforma pregătește noi sezoane și spin-off-uri după succesul uriaș al producției
Vezi toate știrile