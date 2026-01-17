Nicolai Tand își caută inspirația în altă bucătărie. Se pregătește o schimbare?

Când vezi un bucătar într-un local, te întrebi dacă mănâncă sau dacă gătește! Nicolai Tand, 51 de ani, a fost surprins de CANCAN.RO într-un restaurant cu specific vietnamez. Imaginile vor lămuri misterul. A venit la masă, sau a venit să se specializeze pe bucătăria asiatică? Cert este că la un moment dat n-a mai ținut cont de nimeni și nimic și s-a echipat corespunzător. Deh, nu te joci cu frigul de afară!

Data trecută, câștigătorul de la Asia Express din 2024 fusese văzut împreună cu soția sa, Monica Bala, la o plimbare la pădure, când natura încă nu dezlănțuise ”iadul alb” asupra Capitalei. De data asta, chef Nicolai Tand vine să se delecteze cu ceva mai exotic decât mâncarea tradițională românească (dar cu vădite influențe franțuzești) de la bistroul lui, ”Nicolai” de pe Dorobanți.

Tand e o persoană foarte îndrăgită, ar fi dubios să mănânce singur. El se întâlnește cu un prieten, care a venit la restaurant cu fetița lui. După care, un alt amic (ce mică e lumea!) apare în restaurant și îl salută cordial pe Nicolai Tand.

Nicolai Tand, mereu pe optimism și generozitate

După ce termină de mâncat, Nicolai Tand își acordă un răgaz pentru câteva poze cu micuța prietenului său, cu care face câteva poze super cute. Probabil că lui Nicolai fetița i-a amintit de perioada în care Ilona, fata lui de 15 ani, era de vârsta ei. Ehei, s-au dus vremurile acelea, Ilona e mare, a fost ”combinată” cu David, băiatul lui Măruță, cu care s-a și sărutat într-un clip postat pe Tik Tok. Ca orice iubire adolescentină, nu a fost ceva de durată și cei doi s-au despărțit.

Totuși, probabil a fost o bucurie pentru Nicolai gândul că la o adică ar putea să se încuscrească cu Măruță și cu Andra, mama lui David. Nicolai e mereu numai un zâmbet, el nici nu pare să aibă gânduri negative. Poate acesta e secretul lui, o atitudine mereu pozitivă.

Poate că meniul asiatic o să-l inspire pe Nicolai Tand. Cine știe, poate lansează sarmalele stil rulouri de primăvară, umplute cu creveți și prăjite în tempura. Sau poate produce cârnații româno-vietnamezi, picanți și aromați cu ghimbir, muguri de bambus și serviți cu sos de soia în loc de mujdei. Oricum ar fi, viitorul lui Nicolai Tand va fi cu siguranță tot pe pozitiv.

CITEȘTE ȘI –A lăsat cavalerismul în parcare! Nicolai Tand a urcat primul în Porsche

NU RATA – Celebrul chef de la Antena 1 abia acum a aflat! S-a spus totul! Primul interviu la dublu, Nicolai Tand și fiica lui, Ilona

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.