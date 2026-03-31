Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Alina Drăgan 31/03/2026 | 07:48
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Ninge de Paște și de 1 Mai în România

Deși prima lună de primăvară a trecut, românii nu scapă complet de episoadele de iarnă. Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță surprize neașteptate. Fulgii de zăpadă ar putea să apară chiar în perioadă sărbătorilor pascale, dar și de 1 Mai. Unde sunt așteptate ninsori în perioada următoare?

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și spun că în următoarea perioadă vremea va fi una instabilă, mai ales în zonele montane înalte. În timp ce în multe regiuni temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, în alte zone din țară se anunță precipitații sub formă de ninsoare. Unde va ninge de Paște și de 1 Mai?

Ninge de Paște și de 1 Mai în România

Începutul lunii aprilie aduce o creștere a umidității și o instabilitate atmosferică specifică primăverii. Temperaturile medii vor fi apropiate de valorile normale, iar cantitățile de precipitații vor fi, în general, moderate. În Capitală, vremea din ultima săptămână înainte de Paște va fi relativ liniștită, cu maxime cuprinse între 12 și 15 grade Celsius și minime între 3 și 7 grade. Precipitațiile vor fi slabe și trecătoare, iar vântul va sufla moderat.

Însă, în zonele montane, tabloul meteo se schimbă. Aici atmosfera este mai răcoroasă, iar în Bușteni, de exemplu, temperaturile maxime nu depășesc 9 grade Celsius în duminica de Paște. Iar în localitățile aflate la altitudini mari, precum Predeal, meteorologii anunță ninsori chiar în ziua de 12 aprilie. Aici temperaturile vor coborâ până la 0 grade, iar maxima zilei nu va depăși 9 grade.

De asemenea, vremea capricioasă continuă și la începutul lunii mai. Pentru 1 Mai, meteorologii prognozează un regim termic apropiat de normal, cu temperaturi maxime de aproximativ 20 de grade în zonele joase și ploi slabe temporare. În același timp, în zonele montane, precipitațiile vor putea lua din nou forma ninsorii.

În Predeal, prognoza meteo indică din nou ninsoare și în perioada de 1 Mai. Temperaturile minime vor coborâ până la 4 grade Celsius, iar maximele vor rămâne în jurul valorii de 9 grade. Astfel, cei care plănuiesc o vacanță la munte de 1 Mai trebuie să se aștepte și la zăpadă.

 

