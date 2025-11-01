Acasă » Exclusiv » Noaptea în care vedetele au dat frâu liber imaginației! CANCAN.RO a făcut topul celor mai spectaculoase apariții de Halloween

Noaptea în care vedetele au dat frâu liber imaginației! CANCAN.RO a făcut topul celor mai spectaculoase apariții de Halloween

De: Andrei Iovan 01/11/2025 | 14:16
An de an, Halloween-ul devine scena perfectă pentru o paradă a imaginației și a transformărilor spectaculoase. Și de data aceasta, vedetele noastre au bifat cu succes deghizări impresionante, unele mai creative decât altele. În noaptea în care se spune că granițele dintre lumi se subțiază, rețelele de socializare s-au transformat într-un adevărat carnaval spooky. CANCAN.RO a alcătuit o listă de senzație, cu cele mai șocante costume și machiaje ale celebrităților de la noi. 

Pare-se că de la an la an, competiția devine tot mai acerbă de Halloween, iar vedetele fac tot posibilul să șocheze cu look-urile lor. Și au fost creative, nimic de spus. Unele dintre ele chiar ne-au înspăimântat, la altele ne-am uitat cu admirație.

Bogdan de la Ploiești s-a costumat în Joker de Halloween. sursă - social media
Bogdan de la Ploiești s-a costumat în Joker de Halloween. sursă – social media

Sinceri să fim, am fost și luați prin surprindere de câteva vedete, la care nu ne-am fi așteptat să fie atât de dedicați în ceea ce privește costumele scary. 👻

Alexia Eram, Delia și Antonia, reginele Halloween-ului

Cu siguranță sunteți curioși ce costume au ales vedetele noastre, așa că nu vă mai ținem în suspans. Nu am vrea să facem o clasificare, dar parcă nu putem să nu le aplaudăm pe divele noastre, care au rupt algoritmul pe rețelele de socializare cu look-urile lor. Unele sexy, altele funny ori originale, vom discuta despre toate. Antonia a făcut furori cu costumul ei, a fost o păpușă Bratz. A făcut echipă cu Cesima și Naomi Hedman, iar rezultatul a fost HOT! Alexia Eram și iubitul ei, Tonghi, au mers pe creativitate și s-au transformat în Nicky Minaj și Justin Bieber.

Antonia, Naomi Hedman și Cesima, păpușile Bratz. sursă - social media
Antonia, Naomi Hedman și Cesima, păpușile Bratz. sursă – social media

 

Delia, nu știm exact ce personaj a fost, dar a arătat spectaculos în dantelă neagră și makeup gothic. De Ema Uta ce să mai zicem, că ne-a tăiat răsuflarea cu transformarea ei în Rihanna.

Delia, misterioasă de Halloween. sursă - social media
Delia, misterioasă de Halloween. sursă – social media

Nicole Cherry s-a dus în zona Egiptului și s-a transformat în Cleopatra, iar Iulia Albu a fost un înger diafan cu aripi uriașe. Mara Ognean ne-a prezentat un look de female titan, iar Iorga și Adrian Elicopter de luptă au făcut un duo înspăimântător. Dar avem și o luptă pentru cel mai bun Joker.

Nicole Cherry, Cleopatra. sursă – social media

Nu vă așteptați probabil să-l vedeți pe Bogdan de la Ploiești deghizat, dar iată că makeup-ul a fost unul demențial! A mai și spus că o caută pe Harley Quinn (parcă o găsise deja), dar n-am văzut-o pe Vanessa în personaj. Tot în Joker, dar varianta feminină, s-a transformat și colega lui de breaslă, Narcisa.

Alexia Eram și Tonghi au fost Nicky Minaj și Justin Bieber de Halloween. sursă – social media

O mai avem și pe fosta lui Alex Bodi, Katerina, care a întruchipat-o pe Lara Croft, iar Miruna (Ema Karter) și Sebastian Vieru au fost suuuper scary. O avem și pe Ioana Ginghină, deghizată în Frida Kahlo, varianta înspăimântătoare, iar tot cu makeup skull și pe Ana Maria Barnoschi. 🎃

Doamna Mihaela s-a costumat în Barbie. sursă – social media

Nu putea lipsi nici doamna Mihaela, iubita lui Bisoi, îmbrăcată și coafată ca Barbie. În concluzie, a fost o adevărată adunare de forțe pentru ca vedele noastre să arate spectaculos și nu putem decât să le aplaudăm pentru originalitate!

