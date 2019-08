Continuă și joi ancheta la Caracal. În prezent, Gheorghe Dincă şi părinţii Alexandrei se află sub acelaşi acoperiş, adică la sediul Poliției din Caracal, unde sunt audiaţi de procurori. (VEZI ȘI: PROCURORI, JUDECĂTORI + ȘEFI DE POLIȚIE DE LA DOLJ ȘI OLT, FILMAȚI LA UN PARTY CU ANIMATOARE PE UN PONTON DE LUX DE PE DUNĂRE)

Specialiştii fac, în aceste momente, și expertiza informatică la laptopul, telefoanele şi aparatul foto găsite în casa lui Gheorghe Dincă de la Caracal. Principalul suspect se află la audieri la poliție, acolo unde sunt şi părinţii Alexandrei. Aceştia au fost întrebaţi dacă vor să se constituie parte civilă în dosar, dar au refuzat momentan.

Daune morale pentru familia Luizei?

Familia Luizei ar fi depus o cerere la DIICOT în dosarul anchetei în cazul din Caracal prin care solicită daune morale în valoare de 300.000 de euro, potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax. Informațiile au fost dezmințite însă de avocatul familiei Melencu, Tonel Pop.

Procurorii DIICOT au găsit, luni, un sac cu oase şi cenuşă în pădurea în care a indicat Gheorghe Dincă faptul că şi-ar fi ascuns urmele. Suspectul a susţinut că este vorba despre rămăşiţele umane ale Luizei Melencu (18 ani), pe care ar fi ucis-o în luna aprilie, în aceeaşi zi în care a sechestrat-o.

Pista buncărului

Sub protecția anonimatului, o persoană care a lucrat ani buni în cadrul MApN a lansat o pistă halucinantă după ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a găsit un construcție anti-atomică, unde ucigașul ar fi putut ascunde corpurile victimelor sale. Ex-militarul nu exclude varianta ca Gheorghe Dincă să fi abandonat acolo cadavrele fetelor pe care le-a ucis cu sânge rece, mai ales că buncărul se află la aproximativ un kilometru de casa unde ”Hannibal Lecter” din Caracal și-ar fi desăvârșit “operele”.

“Foarte aproape de casa criminalului este un buncăr sub pământ. Buncărul ăla are 180 de camere, 70 de holuri și 3 etaje. Unul e inundat. E un buncăr anti-atomic, a fost al nostru, eu am lucrat la Deveselu. Am plecat acum patru ani. Am fost acolo de zeci de ori. Ușile sunt de plumb, are o tonă una singură, nu poate nimeni să le fure de acolo. Nu e păzit, nu e nimeni acolo. Nu mai există curent, absolut nimic. Acolo găsești ce vrei și ce nu vrei. E o bănuială că le-ar fi aruncat acolo. Sub pământ te plictisești ce-i acolo”, ne-a povestit fostul militar de la Deveselu. (DETALII AICI)