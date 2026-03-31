Noua metodă de înșelăciune în trafic. Ce este „trucul oglinzii”

Există numeroase metode prin care escrocii încearcă să înșele oamenii, iar domeniul auto este unul dintre cele mai frecvent vizate. Fie că este vorba despre vânzări dubioase sau incidente simulate în trafic, șoferii trebuie să fie atenți la detalii și să nu reacționeze impulsiv. Vigilența și informarea pot face diferența dintre a evita o capcană și a pierde bani rapid. Una dintre cele mai întâlnite scheme este așa-numitul „truc al oglinzii”.

În scenariul cu oglinda, un șofer este urmărit în trafic și, la un moment dat, aude un zgomot suspect, ca și cum ar fi lovit ceva. Imediat, un alt conducător auto începe să semnalizeze insistent, sugerând că a avut loc un incident. Victima este determinată să oprească, de obicei într-o parcare, unde i se arată o presupusă daună la oglinda laterală a celuilalt vehicul. De multe ori, urmele sunt false sau create artificial.

Escrocul cere bani pe loc, invocând evitarea unor proceduri complicate cu poliția sau asigurarea. Presiunea este mare, iar suma solicitată poate ajunge la câteva sute de euro. În realitate, totul este o înscenare.

Pentru a evita astfel de situații, este important să nu opriți dacă nu ați observat un impact real. Dacă sunteți totuși forțat să trageți pe dreapta, cereți implicarea poliției și analizați cu atenție eventualele avarii. De multe ori, acestea pot fi șterse ușor, semn că nu sunt reale.

O altă metodă de înșelăciune

O altă metodă periculoasă este exploatarea sistemului de deblocare automată a ușilor în caz de frânare bruscă. Infractorii profită de acest moment pentru a deschide rapid portierele și a fura obiecte din mașină. De aceea, este recomandat să păstrați ușile blocate și bunurile de valoare ferite de priviri.

