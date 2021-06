Nu e banc! Theo Rose își dorește să fie actriță de filme XXX. Când vrea să debuteze: „O s-o fac și pe asta”

Are un succes colosal pe piața muzicală, mai ales după prima colaborare cu Bogdan de la Ploiești. Theo Rose, căci despre ea este vorba, este cunoscută și apreciată de toată lumea pentru muzica pe care o face, dar se pare că artista are și alte..planuri.



Theo Rose a lansat pentru fanii săi o serie de întrebări pe Instagram, acolo unde toți cei care o urmăresc au putut să-și satisfacă anumite curiozități.

La un moment dat, artista a fost întrebată dacă s-a gândit vreodată să joace în filmele pentru adulți. Fără să stea pe gânduri și mereu cu vorbele la ea, Theo Rose le-a mărturisit curioșilor că și-a propus să nu i se termine viața, până nu încearcă așa ceva, însă vrea să o facă…la bătrânețe!

„N-am jucat, dar mi-am propus să nu mi se termine viața până nu o s-o fac și pe asta. Și stiți când vreau? Mi-a zis mie cineva odata că o să traiesc peste 80 de ani. În ultimii ani de viață, atunci pe la 80, îi dau puternic. Pregătiți-vă”, a spus Theo Rose pe Instagram.

Nu este banc, dar cu siguranță este cea mai bună glumă și trebuie să recunoașteți: cât de haios ar fi să o vedem pe Theo Rose, la 80 de ani, o bunicuță sexy, care joacă în filmele pentru adulți?

Ce face Theo Rose, atunci când nu are cu cine să mănânce

Theo Rose a intrat în emisiunea “La Măruță” dintr-un apel video, ocazie cu care a precizat că se află la casa părintească din Prahova. Întrebată care este motivul, artista a dezvăluit că i-a fost foame și nu a avut cu cine mânca. Și cum nu poate lua masa singură, a ales să conducă până la părinții ei. După ce se va sătura, va reveni în București.

“Am venit puțin până la țară și când sunt singură nu pot să mănânc. Alex e la muncă. Eu pot să stau nemâncată câteva zile dacă sunt singură. Am plecat la țară ca să am cu cine mânca, am zis că mai bine mă duc în mașină și mă duc la mama ca să îmi facă ceva de mâncare. Am mâncat niște cartofi prajiți cu brânză de oaie, de la ciobani, toate aici sunt bio. Mama era la muncă când am sunat-o să îi zic că vin. După ce mănânc, plec la București. Îmi place și să conduc, așa ca drumul a fost bun”, a dezvăluit Theo Rose, în emisiunea “La Măruță”.