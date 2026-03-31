Nu e săpun obișnuit, dar face minuni. Obiectul care îți scoate mirosul de pe mâini

De: Andreea Stăncescu 31/03/2026 | 22:40
Cum se folosește săpunul din oțel / Sursa foto: Shutterstock

Când ne gândim la săpun, primul lucru care ne vine în minte este, de obicei, un produs parfumat, plăcut și destinat curățării pielii. Totuși, există și variante mai puțin obișnuite, cum este săpunul din inox, un obiect care poate părea ciudat la prima vedere, dar care are o utilitate surprinzătoare.

Magazinele oferă o gamă variată de săpunuri, de la cele hidratante până la cele dedicate pielii sensibile sau curățării intense. În acest context, săpunul din oțel inoxidabil iese în evidență prin caracteristicile sale diferite. Deși are forma unui săpun clasic, acesta nu face spumă, nu are parfum și nu conține substanțe chimice de curățare. Rolul său nu este de a îndepărta murdăria, ci de a neutraliza mirosurile neplăcute de pe mâini.

Acest tip de săpun este deosebit de util în bucătărie, unde mirosurile persistente pot deveni deranjante. După manipularea unor alimente precum usturoiul, ceapa, peștele sau fructele de mare, mirosul poate rămâne pe piele chiar și după spălarea cu săpun obișnuit. Inoxul are capacitatea de a interacționa cu compușii responsabili de aceste mirosuri, contribuind la eliminarea lor.

Utilizarea este simplă: mâinile trebuie umezite, iar săpunul ținut sub jet de apă, apoi frecat între palme timp de aproximativ 20-30 de secunde. Deși nu înlocuiește produsele clasice de igienă, săpunul din inox este un accesoriu practic care completează rutina zilnică, mai ales pentru cei care petrec mult timp gătind.

Sursa foto: Shutterstock

Alte curiozități despre săpun

Săpunul are o istorie de peste 6.500 de ani, primele forme fiind create de sumerieni în jurul anului 4500 î.Hr., din cenușă și uleiuri, însă folosite inițial ca remedii medicinale. Egiptenii și grecii au utilizat rețete similare, dar germanii și galicii au fost primii care l-au folosit pentru îngrijire personală. În Europa, până în secolul al XVIII-lea, săpunul era considerat dăunător, iar curățarea se făcea prin pudrare.

Situația s-a schimbat în secolul al XIX-lea, când igiena a devenit importantă. După Primul Război Mondial, producția industrială a crescut, iar astăzi săpunul este un produs esențial, realizat din diverse grăsimi și uleiuri.

CITEȘTE ȘI: Averea uitată din sertarele românilor poate aduce bani. Statul pregătește sute de puncte de colectare

Ro-Alert pentru depășirea limitei de consum la curent. ANRE va implementa sistemul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an
Știri
Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an
Naomi Hedman, anunț despre Asia Express. „Mă atrage intensitatea și provocarea”
Știri
Naomi Hedman, anunț despre Asia Express. „Mă atrage intensitatea și provocarea”
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
Mediafax
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar...
Directorul TVR, Adriana Săftoiu, a făcut cumpărături cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș Pătraru, înainte de a-l transfera la postul public. Săftoiu a mai comandat burgeri și mâncare vietnameză din bani publici. Gândul publică sumele
Gandul.ro
Directorul TVR, Adriana Săftoiu, a făcut cumpărături cu cardul instituției de pe platforma...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime și e dotată cu bucătărie, baie și dormitor
Adevarul
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Mediafax
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul lui Dan Bittman de la Holograf? La ce a scăzut prețurile. Părerea turiștilor: „Te simți ca acasă”
Click.ro
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul...
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Digi 24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Directorul TVR, Adriana Săftoiu, a făcut cumpărături cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș Pătraru, înainte de a-l transfera la postul public. Săftoiu a mai comandat burgeri și mâncare vietnameză din bani publici. Gândul publică sumele
Gandul.ro
Directorul TVR, Adriana Săftoiu, a făcut cumpărături cu cardul instituției de pe platforma lui Dragoș...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an
Meseria neașteptată din care o femeie a câștigat 37.000 de dolari într-un singur an
Naomi Hedman, anunț despre Asia Express. „Mă atrage intensitatea și provocarea”
Naomi Hedman, anunț despre Asia Express. „Mă atrage intensitatea și provocarea”
Scenariu de coșmar în Târnăveni. Ce spun noile informații despre cele două fetițe
Scenariu de coșmar în Târnăveni. Ce spun noile informații despre cele două fetițe
Căderea în dizgrație a fostului prinț Andrew, tot mai evidentă. Fratele regelui ar fi ajuns să ...
Căderea în dizgrație a fostului prinț Andrew, tot mai evidentă. Fratele regelui ar fi ajuns să se folosească de o rulotă
Bettyshor l-a prins în plasă pe „Aquaman”! De data asta a renunțat la trapperi și luptători
Bettyshor l-a prins în plasă pe „Aquaman”! De data asta a renunțat la trapperi și luptători
După un scandal violent în familie, o tânără a început să hărțuiască vedete din showbiz: “Mă ...
După un scandal violent în familie, o tânără a început să hărțuiască vedete din showbiz: “Mă tem de ea, cred că ar putea să îmi facă rău”
Vezi toate știrile