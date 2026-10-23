„Nu știam ce e apa!” Dezvăluirea ȘOC făcută de Dr. Cezar. Ce consuma zilnic și cum a ajuns să aibă probleme de sănătate

„Nu știam ce e apa!” Dezvăluirea ȘOC făcută de Dr. Cezar. Ce consuma zilnic și cum a ajuns să aibă probleme de sănătate
Dr Cezar nu se atingea de apă, sursa-colaj CANCAN.RO
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Dr. Cezar a vorbit deschis despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat încă din copilărie și despre experiențele care l-au determinat să privească medicina dintr-o perspectivă mai largă. Medicul cardiolog a mărturisit că dificultățile digestive, alimentația bogată în carne și prăjeli, dar și obiceiurile din familie l-au făcut să caute explicații dincolo de propria specialitate și să înțeleagă mai bine legătura dintre digestie, stres și sănătatea inimii.

Problemele de sănătate care l-au determinat să studieze și alte specialități

Deși este medic cardiolog, Dr. Cezar a ajuns să fie interesat și de alte domenii ale medicinei după ce a observat legătura dintre problemele digestive și anumite manifestări cardiace. Acesta a explicat că dificultățile de absorbție a unor nutrienți, precum magneziul și potasiul, pot avea consecințe asupra funcționării inimii, provocând simptome precum palpitațiile sau extrasistolele.

Pornind de la aceste observații, medicul a început să studieze mai atent sistemul digestiv și influența stresului asupra organismului, considerând că tratarea unui simptom nu este întotdeauna suficientă dacă nu sunt înțelese și cauzele care au contribuit la apariția lui.

„Ca și cardiolog m-am confruntat cu probleme de inimă cauzate de probleme digestive. De exemplu, dacă ai probleme digestive, nu poți absorbi corect nutrienții, precum magneziu sau potasiu, dar ai probleme cu inima: ai palpitații, extrasistole. Tot așa, săpând, săpând, am zis: dar nu am cum să rezolv inima dacă nu rezolv digestia, nu pot să rezolv digestia dacă nu rezolv stresul. Așa a fost parcursul meu să mă apuc să studiez și în celelalte specialități. Pentru că eu, în primul rând pentru mine, pe mine am vrut să mă repar.”

Alimentația din copilărie și problemele digestive care l-au urmărit ani la rând

Medicul a povestit că problemele sale digestive au început încă din copilărie, perioadă în care s-a confruntat cu gastrită și reflux gastroesofagian. Crescut la țară, într-o familie în care mesele erau consistente, iar preparatele tradiționale ocupau un loc important în alimentația zilnică, Dr. Cezar spune că obișnuia să consume frecvent carne, prăjeli, produse de patiserie și dulciuri.

Un alt obicei pe care și-l amintește este consumul ridicat de sucuri, care ajunseseră să înlocuiască aproape complet apa. Privind în urmă, medicul consideră că alimentația din acea perioadă a contribuit la dificultățile digestive cu care s-a confruntat.

„Am avut probleme digestive toată copilăria: gastrită, reflux, pentru că la noi în casă s-a mâncat mult, s-a mâncat multă carne și dimineața, și prânz, și seara. Am trăit la țară, am mâncat tradițional: chiftele, prăjeli, frituri, na, cum era pe vremea, plăcinte, cozonaci, dulciuri făcea mama, mă rog, sărățele, cu toate. Beam sucuri, beam sucuri la greu, mai ales când am ajuns și noi la o situație financiară mai bună, așa, nu știam ce e apa. Nu știam ce e apa. Beam sucuri naturale la cutie, de-alea mai scumpe, evident. Ei, și m-am confruntat așa cu probleme digestive.”

Ce a descoperit despre obiceiurile alimentare din propria familie

Dr. Cezar a explicat că problemele digestive nu erau prezente doar în cazul său, ci și în cel al tatălui său, care s-a confruntat cu reflux timp de mulți ani. Potrivit medicului, schimbarea obiceiurilor alimentare și reducerea cantităților de mâncare l-au ajutat pe acesta să își amelioreze problemele.

Experiențele personale și cele din familie l-au făcut să considere că suprasolicitarea sistemului digestiv, prin mese prea abundente și repetate, a avut un rol important în apariția simptomelor de care sufereau.

„Ah, și tata, tata toată viața a avut reflux, a băut de-au umezit și rănităi dină și de-astea. Până de curând, când a înțeles și el cum stă treaba, să lase mai ușor cu mâncatul și și-a rezolvat problemele. Dar mult timp, ani de zile, cam asta a fost rețeta la noi în familie. Mi-am dat seama că problemele pleacă de la o surmenare, o suprasolicitare a tubului digestiv.”

Mărturisirile medicului arată cât de mult i-au influențat experiențele personale parcursul profesional, determinându-l să studieze nu doar afecțiunile cardiovasculare, ci și relația dintre alimentație, digestie și stres. În cazul său, dorința de a-și înțelege și rezolva propriile probleme de sănătate a devenit punctul de plecare pentru aprofundarea unor domenii medicale dincolo de cardiologie.

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