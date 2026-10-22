Mara Ognean, cerută în căsătorie! Primele imagini de la logodnă: ”Pentru totdeauna!”

Mara Ognean a spus marele „DA” / Sursa foto: Social media
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Mara Ognean trăiește unul dintre cele mai frumoase momente din viața sa. Influencerița a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Danny Oancea. Vestea cea mare a fost împărtășită cu urmăritorii din mediul online.

Tânăra a făcut publice imagini dintr-un cadru romantic, care surprind un moment special pentru relația lor. Anunțul a fost însoțit de un mesaj emoționant. Creatoarea de conținut a lăsat să se înțeleagă că este pregătită să își petreacă viitorul alături de partenerul său.

Mara Ognean a spus „DA”

Mara Ognean a anunțat pe rețelele sociale că a fost cerută în căsătorie de Danny Oancea. Cei doi au publicat imagini dintr-un cadru romantic, prin care au împărtășit vestea cu urmăritorii lor.

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„ENGAGED !!!! @Danny”, a scris influencerița în mediul online, confirmând astfel că a fost cerută în căsătorie. Mesajul scurt, dar plin de entuziasm, a fost completat de câteva rânduri în care Mara a vorbit despre relația lor, despre planurile de viitor și despre felul în care înțelege iubirea.

Tânăra a mărturisit că, deși nimeni nu poate anticipa cu exactitate ce urmează în viață, există o certitudine pe care o împărtășește cu partenerul său: dorința de a descoperi împreună tot ceea ce le rezervă viitorul. Mesajul său a pus accentul nu doar pe bucuria logodnei, ci și pe legătura construită în timp, cu momente frumoase, situații neprevăzute și experiențe care i-au apropiat.

Mesajul emoționant transmis de influenceriță după cererea în căsătorie

Dincolo de imaginile care au surprins atmosfera romantică, declarația Marei Ognean a scos în evidență sinceritatea cu care a descris relația sa cu Danny Oancea. Influencerița a vorbit despre aventurile trăite împreună, despre planurile care nu au mers întotdeauna conform așteptărilor și despre momentele în care au găsit motive să râdă chiar și atunci când lucrurile nu au fost perfecte.

„Nu știm exact ce ne rezervă viața, dar știm că vrem să aflăm împreună.”, a transmis aceasta.

Mara a subliniat că o relație nu înseamnă doar clipe spectaculoase și zile în care totul merge bine. Pentru ea, iubirea adevărată înseamnă să ai alături persoana potrivită inclusiv atunci când apar dificultăți, când planurile se schimbă sau când niciunul dintre parteneri nu se simte în cea mai bună formă.

Influencerița a sugerat că experiențele împărtășite până acum au făcut-o să își dorească un viitor alături de Danny. Cei doi au ajuns în punctul în care sunt pregătiți să își asume un angajament pe termen lung. Astfel că, cererea în căsătorie pare să fie pasul firesc în evoluția relației lor.

„Și se pare că ne place destul de mult ce am construit împreună, încât să alegem asta pentru totdeauna”, a mai scris Mara Ognean.

Influencerița a postat un mesaj emoționant despre relația cu Danny Oancea / Sursa foto: Social media

Cine este Mara Ognean și cum a ajuns în atenția publicului

În vârstă de 24 de ani, tânăra este cunoscută în special datorită activității sale din mediul online. Ea a reușit să atragă un număr important de urmăritori. Numele său a devenit și mai vizibil după ce Lamine Yamal, tânărul fotbalist al celor de la FC Barcelona, a reacționat la una dintre postările sale de pe rețelele sociale.

Gestul sportivului a stârnit curiozitatea internauților și a alimentat speculațiile privind o posibilă interacțiune între cei doi. Ulterior, Mara a discutat despre acest subiect în cadrul emisiunii „Zvon by CANCAN”, unde a explicat că lucrurile nu au evoluat dincolo de aprecierea primită.

Influencerița a precizat că nu a existat nicio conversație cu fotbalistul după acel like. Mai mult decât atât, în perioada respectivă, se afla deja într-o relație.

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