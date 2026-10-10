Mara Ognean, primele declarații după ce Lamine Yamal i-a apreciat postarea de pe Instagram: ”Iubitul meu mi-a zis să-i scriu să luăm bilete la meci”

Mara Ognean a ajuns în atenția publicului după ce Lamine Yamal, unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai momentului, a reacționat la una dintre postările sale de pe rețelele sociale. Gestul starului de la FC Barcelona a stârnit curiozitatea internauților, iar în jurul celor doi au apărut speculații privind o posibilă conversație. Invitată la emisiunea Zvon by Cancan, a explicat ce s-a întâmplat în realitate.

În vârstă de 24 de ani, Mara Ognean este cunoscută în mediul online, unde a reușit să atragă atenția unui public numeros. Recent, aceasta a primit un like din partea lui Lamine Yamal, în vârstă de 19 ani, însă influencerița susține că interacțiunea nu a mers mai departe.

Mara Ognean, detalii despre interacțiunea cu fotbalistul

Mai mult, a precizat că, la momentul respectiv, era deja implicată într-o relație, care continuă și în prezent. Mara a dezmințit zvonurile potrivit cărora ar fi purtat o conversație cu fotbalistul și a explicat că nu a existat niciun schimb de mesaje după aprecierea primită.

În plus, tânăra a povestit că iubitul ei a glumit pe seama situației și i-a sugerat să îi scrie lui Lamine Yamal pentru a obține bilete la un meci. Ea a mărturisit că nu știe exact cum a ajuns fotbalistul pe profilul său, dar bănuiește că acesta ar fi descoperit-o mai întâi pe TikTok.

Explicațiile oferite de Mara Ognean clarifică situația care a generat discuții în mediul online. Prin urmare, speculațiile despre o eventuală conversație între cei doi nu sunt susținute de declarațiile influenceriței.

„De unde se zvonește asta, că nu înțeleg (n.r. că a vorbit cu Yamal)? Nu, nu a existat nicio conversație între mine și el ulterioară acelui like. A fost un simplu like la story. Eram în relație la momentul acela. Încă sunt în acea relație. Iubitul meu mi-a zis să-i scriu să luăm bilete la meci (n.r. râde). Mi s-a părut așa, băgare de seamă. Sincer, cred că m-a găsit pe Tik Tok și probabil așa a intrat pe Instagram. Nu pot să-mi explic. Nu a fost un follow up, a fost un like”, a spus Mara Ognean la Zvon by CANCAN.

La doar 19 ani, Yamal este considerat unul dintre cei mai promițători jucători ai generației sale și este deja o figură importantă la FC Barcelona. Ascensiunea sa sportivă este însoțită și de venituri impresionante, salariul său net anual fiind estimat la aproximativ 20 de milioane de euro.

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