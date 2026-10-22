SECRETUL a ieșit la iveală! O cântăreață celebră a devenit bunică, dar povestea din spatele nașterii este de necrezut

SECRETUL a ieșit la iveală! O cântăreață celebră a devenit bunică, dar povestea din spatele nașterii este de necrezut
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Reba McEntire este bunică, sursa-colaj CANCAN.RO
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Reba McEntire are un nou motiv de bucurie, după ce fiul celebrei cântărețe, Shelby Blackstock, și soția acestuia, Marissa, au devenit părinți pentru prima dată. Venirea pe lume a băiețelului este cu atât mai emoționantă cu cât cei doi au trecut prin tratamente de fertilizare in vitro înainte de a-și împlini visul de a avea un copil.

„În sfârșit, ne putem numi mamă și tată”

Reba McEntire, una dintre cele mai cunoscute artiste de muzică country din Statele Unite, a devenit bunică biologică pentru prima dată. Fiul său, Shelby Steven McEntire Blackstock, și soția acestuia, Marissa, au anunțat miercuri, 21 octombrie, că au devenit părinții unui băiețel, împărtășind vestea cu urmăritorii lor prin intermediul mai multor fotografii și videoclipuri publicate pe Instagram Stories.

Potrivit publicației People, proaspeții părinți au preferat să păstreze pentru ei primele săptămâni petrecute alături de copil, înainte de a face publică vestea. Shelby a publicat o fotografie în care apare alături de soția sa, însoțită de un mesaj emoționant despre drumul parcurs până la venirea pe lume a băiețelului.

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„După tot ce a fost nevoie să facem pentru a ajunge aici, în sfârșit, ne putem numi mamă și tată. Am păstrat aceste prime săptămâni doar pentru noi și nu există niciun alt loc în care ne-am fi dorit să fim”, a transmis Shelby Blackstock.

Anunțul a fost urmat de o fotografie în care tânărul tată își ține fiul la piept, direct pe piele, într-un moment de apropiere surprins la scurt timp după naștere. Tot atunci, Shelby a dezvăluit și numele complet al copilului: Shelby Archer McEntire Blackstock.

Într-o altă imagine, nou-născutul apare înfășurat într-o păturică multicoloră și purtând o căciuliță, iar părinții au publicat și un videoclip în care micuțul se odihnește. Tatăl său a făcut o mărturisire despre primele zile de viață ale băiețelului, fără să ofere însă detalii despre problemele întâmpinate.

„A avut o primă săptămână dificilă, dar măcar arăta bine”, a scris Shelby, într-o notă glumeață, alături de imaginile cu fiul său.

Marissa a distribuit, la rândul său, vestea pe Instagram și a publicat o fotografie în care pare să își alăpteze copilul. Proaspăta mamă a dezvăluit că băiețelul va fi alintat Archie, o prescurtare a celui de-al doilea prenume, Archer.

Reba Mc Entire și fiul ei, sursa-profimedia.ro

Au trecut prin tratamente de fertilizare in vitro pentru a deveni părinți

Venirea pe lume a micuțului Archie reprezintă împlinirea unui vis pentru Shelby și Marissa Blackstock, care s-au căsătorit în 2022 și au trecut printr-un proces de fertilizare in vitro pentru a avea primul lor copil.

În luna ianuarie a acestui an, Marissa le dezvăluise urmăritorilor săi de pe Instagram că urma să înceapă a doua rundă de tratamente FIV, oferind astfel o perspectivă asupra dificultăților pe care cuplul le întâmpinase în încercarea de a deveni părinți.

Câteva luni mai târziu, în aprilie, cei doi au anunțat că așteaptă un băiețel, publicând o serie de fotografii realizate la Walt Disney World. Mesajul care însoțea imaginile arăta cât de mult așteptaseră această veste și dezvăluia că bebelușul urma să vină pe lume în luna octombrie.

„O, băiețel! Suntem mai mult decât încântați să anunțăm, ÎN SFÂRȘIT, că micuțul nostru va veni în octombrie. Ne vedem foarte curând, prietene! Mami și tati te iubesc!”, au transmis atunci viitorii părinți.

Nașterea copilului a adus o bucurie deosebită și pentru Reba McEntire, care, deși avea deja nepoți prin intermediul familiei sale extinse, îl întâmpină acum pe primul său nepot biologic.

Artista a fost căsătorită cu Narvel Blackstock, tatăl lui Shelby, din 1989 până în 2015. În timpul acestei căsnicii, cântăreața a fost și mama vitregă a lui Brandon Blackstock, fostul soț al artistei Kelly Clarkson.

Brandon Blackstock a murit în august 2025, iar din căsnicia sa cu Kelly Clarkson au rezultat doi copii, River, în vârstă de 12 ani, și Remy, în vârstă de 10 ani.

Pentru familia McEntire, venirea pe lume a lui Archie marchează astfel un nou capitol, iar pentru Shelby și Marissa reprezintă finalul fericit al unei perioade în care dorința de a deveni părinți i-a determinat să apeleze la tratamente de fertilitate și să aștepte cu emoție vestea că vor avea un copil.

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