Acasă » Exclusiv » O celebră make-up artistă a fost desfigurată de fostul soț și salvată în ultimul moment de propriul copil: ”Spunea că mă face țăndări ca pe Dana Roba!”

O celebră make-up artistă a fost desfigurată de fostul soț și salvată în ultimul moment de propriul copil: ”Spunea că mă face țăndări ca pe Dana Roba!”

De: Andrei Iovan 22/09/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

O celebră make-up artistă este terorizată de ani de zile de către tatăl fiului ei! Instanța a emis un ordin de protecție împotriva acestuia, dar încalcă fără regrete hotărârea judecătorească. Bărbatul își urmărește și își amenință atât fosta soție, cât și copilul. Un scenariu care amintește de calvarul prin care a trecut o altă colegă de breaslă, Dana Roba. CANCAN.RO are toate amănuntele poveștii care pare desprinsă din filmele de groază. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional! 

Au format un cuplu mai bine de două decenii, iar împreună au un fiu, dar de câțiva ani, Sabina Cornea trăiește un adevărat calvar! Instanța a emis un ordin de protecție împotriva fostului ei soț, în urma unui scandal care a avut loc în timp ce aceștia locuiau împreună. Bărbatul ar fi amenințat-o cu moartea, ba chiar i-ar fi spus că o va face „țăndări ca pe Dana Roba„, și a și acționat, însă planul diabolic nu a fost dus până la bun sfârșit, datorită fiului care i-a luat apărarea mamei sale. Femeia este în continuare amenințată de către bărbat, în ciuda ordinului de protecție.

Sabina Cornea a trecut printr-un adevărat calvar cu fostul soț/ Foto: Instagram

Sabina a fost salvată de fiul său

Sabina Cornea și fostul soț s-au cunoscut în 2004, însă calvarul a început în 2017, atunci când femeia a rămas însărcinată. Motivul? Gelozia bărbatului pe propriul său copil!

Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare. Alina Bădic spune care este zodia care va străluci
Cum sunt influențate zodiile în săptămâna 22-28 septembrie 2025, după eclipsa de Soare....
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în țara sa natală. A pus și deoparte!
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în...

„Problemele au început în 2017. A început să fie gelos pe bebelușul din burtă, să devină violent fizic și verbal. Credeam că eu am greșit cu ceva, mai ales că îi ceream să meargă la serviciu, deoarece doar eu munceam foarte mult și nu mă ajuta nici cu salonul. Fostul soț era violent doar verbal în momentul în care consuma alcool, acesta se transforma într-o altă persoană, cu un alt caracter și un comportament total diferit de cel pe care îl cunoșteam eu la începutul căsniciei noastre. În perioada sarcinii, violența verbală nu mai era doar când consuma alcool, ci devenise tot timpul.”, a declarat Sabina Cornea pentru CANCAN.RO   

În vara anului trecut, make-up artistul a trecut printr-un eveniment traumatizant alături de fiul ei. Fostul soț a snopit-o în bătaie, în urma consumului de alcool. Acesta ar fi afirmat că vrea să o omoare, însă copilul lor a fost cel care a salvat-o pe Sabina din mâinile bărbatului.

„La data de 3 iulie, după ce acesta consumase mai mult alcool și substanțe interzise, a avut loc un incident. După plecarea prietenului său, fostul soț a rămas să asculte muzică foarte tare. Eu l-am rugat să meargă să se odihnească, căci a doua zi dimineață trebuia sa meargă la serviciu, fiind angajat de o lună de zile. Fiind în jur de ora 2 noaptea, l-am rugat măcar să dea muzica mai încet pentru a reuși să adorm copilul. El a devenit violent verbal, urla și spunea că mă face țăndări ca pe Dana Roba. Copilul s-a ținut cu brațele de mine ca să mă apere. Atunci m-a lovit, mi-a răsucit mâna, iar pe copil îl strângea atât de tare de mâini și de picioare, pentru că vedea că băiatul nu mă lasă. Apoi a sesizat că vreau să filmez. A luat telefonul și mi-a dat cu el în cap, în timp ce spunea că mă omoară. Tot timpul când mă bătea, îmi lua telefonul ca să nu sun la poliție. Atunci, am reușit până la urmă să pun mâna pe telefon. Am ieșit în curte, au venit și vecinii, iar eu am sunat la poliție și la salvare, deoarece aveam fața plină de sânge.

Pe mine m-a luat salvarea, iar el a rămas acasă să își facă bagajul. A luat actele, pașaportul meu, cât și al copilului, și toate economiile avute în casă. Cu toate acestea, poliția l-a lăsat să plece din curtea casei cu mașina. Tot în acea noapte s-a emis un ordin de protecție de către poliție, dar a doua zi, deja a fost încălcat. Tot atunci s-a deschis un dosar pentru infracțiunea de violență domestică.”, a povestit Sabina Cornea pentru CANCAN.RO.

Sabina Cornea a fost bătută de fostul soț și apărată de propriul copil. Imaginea nu poate fi redată din cauza conținutului cu un puternic impact emoțional

Mai mult decât atât, femeia susține că fostul soț ar fi cercetat inclusiv de DIICOT.

„După câteva zile de la incidentul din acea noapte, acesta a încălcat din nou ordinul de protecție și a intrat în imobil, iar din aplicația instalată pe un televizor, acesta mi-a șters toate datele, inclusiv cele din telefon, resetându-le ca din fabrică și în acest mod să șteargă dovezile. Am mers la DIICOT și am făcut plângere penală pentru infracțiunea de furt de date și de identitate. Cei de la DIICOT au constatat în telefonul lui, o sumedenie de fotografii”, a mai dezvăluit Sabina Cornea.

Fostul soț violent al Sabinei a ajuns în antenția autorităților

Rămâne de văzut cum cum va evolua acest caz. CANCAN.RO vă va ține la curent cu toate informațiile!

CITEȘTE ȘI: Dana Roba a dezvăluit dacă mai ține sau nu legătura cu fostul soț: ”Și-a luat o pepdeapsă…”

NU RATA: Primele imagini cu moştenitoarea Dedeman mireasă! Nunta anului pe Isola del Garda!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
A înflorit după divorț! Daciana Sârbu iubește din nou și nu exclude să îmbrace iar rochia de mireasă: “Viața e atât de frumoasă și, totuși, ciudată!”
Exclusiv
A înflorit după divorț! Daciana Sârbu iubește din nou și nu exclude să îmbrace iar rochia de mireasă:…
”Blestemul” Asia Express lovește din nou: un alt cuplu celebru s-a separat după terminarea filmărilor: ”Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață după emisiune!”
Exclusiv
”Blestemul” Asia Express lovește din nou: un alt cuplu celebru s-a separat după terminarea filmărilor: ”Au ieșit foarte…
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică modul în care vor trata până la 1.000 de soldați răniți pe zi
Mediafax
Germania se pregătește de un conflict între NATO și Rusia. Forțele armate planifică...
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în țara sa natală. A pus și deoparte!
Gandul.ro
Cât timp a muncit un NEPALEZ în România pentru a-și lua casă în...
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul Unit. Farage amenință că le ridică statutul obținut în urma Brexit: „Să aplice pentru vize”
Adevarul
Sute de mii de români, în pericol să fie dați afară din Regatul...
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Digi24
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în...
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către aproximativ jumătate din beneficiarii verificați. Câți români au mers la poștă pentru depunerea cererii
Mediafax
Ajutoarele de energie pot fi folosite de mâine pentru plata facturilor de către...
Parteneri
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care le vrea șterse
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Raluca Bădulescu la 121 de kilograme, înainte de a slăbi! Imagini pe care...
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite, mamă!”
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ion Țiriac, apariție în bikini. Moştenitoarea imperiului s-a distrat de minune: „Uite,...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia Express”: „A fost șocant, nu ne așteptam!”
Click.ro
Irina Fodor reacționează după ce Calina și Catinca au criticat echipa de producție de la „Asia...
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
WOWBiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică...
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei lecții de zbor
Antena 3
O prezentatoare TV a murit după ce s-a prăbușit cu avionul în timpul primei ei...
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
Digi 24
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de...
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate...
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în Grecia și înapoi
Promotor.ro
Experiența unui proprietar de Dacia Bigster Hybrid pe un drum de 2.000 km până în...
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă! Incredibil ce a putut face fata, în memoria lui
kanald.ro
Gestul sfâșietor al iubitei adolescentului care a murit după ce a căzut de pe trotinetă!...
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
kfetele.ro
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare...
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
WOWBiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc...
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu 100 de dolari
observatornews.ro
Specia care s-a înmulţit rapid în Marea Neagră. Considerată delicatesă în SUA, se vinde cu...
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă pune un detectiv pe urmele Bubulinei: - A plecat cu șeful ei!
Xiaomi a făcut publice primele imagini oficiale ale viitoarei sale serii de telefoane. Ce culori vor avea?
go4it.ro
Xiaomi a făcut publice primele imagini oficiale ale viitoarei sale serii de telefoane. Ce culori...
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Descopera.ro
De ce unele WC-uri au 2 butoane de tras apa?
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru tot restul vieții. Eram la Strasbourg, și într-o dimineață asistenta pe care o aveam a bătut la ușă…” Spune că a șocat-o ce a urmat
Viva.ro
Viorica Dăncilă a făcut public un detaliu extrem de dureros: „N-o să uit niciodată, te marchează pentru...
Zodiile care atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de prosperitate și stabilitate financiară pentru ele
Fanatik.ro
Zodiile care atrag banii și succesul profesional. Urmează o perioadă de prosperitate și stabilitate financiară...
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia Express
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe...
Mașinile vechi au primit interzis începând cu 1 octombrie 2025. Unde s-a decis deja asta
Capital.ro
Mașinile vechi au primit interzis începând cu 1 octombrie 2025. Unde s-a decis deja asta
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează în sens invers acelor de ceasornic
Romania TV
Anomalii atmosferice, vortexul polar aduce ger năprasnic şi ninsori timpurii. Un ciclon puternic se deplasează...
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Go4Games
Se întorc cele mai iubite aventuri ale lui Mario!
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu un zâmbet contagios
Capital.ro
Doliu în televiziune! O celebră prezentatoare TV a murit: Zeița Multimedia, unică și frumoasă, cu...
Candela de piatră care luminează Bucureștiul de trei secole. A supraviețuit cutremurelor și dictaturii
evz.ro
Candela de piatră care luminează Bucureștiul de trei secole. A supraviețuit cutremurelor și dictaturii
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să fie atente la cheltuieli
Gandul.ro
Horoscopul banilor în luna octombrie 2025. Ce zodii atrag prosperitatea, dar și care trebuie să...
Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
as.ro
Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel...
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a paralizat întreaga zonă, iar DUREREA celor care l-au privit neputincioși va rămâne pentru totdeauna:
radioimpuls.ro
Ce s-a întâmplat cu bărbatul care a căzut dintr-un balon cu aer cald? Tragedia a...
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL, plătite cu mii de euro la stat
Fanatik.ro
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și...
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a anunțat că s-a retras de la naționala României
Fanatik.ro
Mesajul din 4 cuvinte transmis de Alesia Mitriță după ce Alex Mitriță, soțul ei, a...
Știrile zilei, 17 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 17 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A înflorit după divorț! Daciana Sârbu iubește din nou și nu exclude să îmbrace iar rochia de ...
A înflorit după divorț! Daciana Sârbu iubește din nou și nu exclude să îmbrace iar rochia de mireasă: “Viața e atât de frumoasă și, totuși, ciudată!”
”Blestemul” Asia Express lovește din nou: un alt cuplu celebru s-a separat după terminarea filmărilor: ...
”Blestemul” Asia Express lovește din nou: un alt cuplu celebru s-a separat după terminarea filmărilor: ”Au ieșit foarte multe lucruri la suprafață după emisiune!”
Noi imagini fabuloase de la party-ul organizat de moștenitoarea Dedeman și norocosul ei soț. Holograf ...
Noi imagini fabuloase de la party-ul organizat de moștenitoarea Dedeman și norocosul ei soț. Holograf a cântat dansul mirilor, iar Loredana Groza a dinamitat hiper-nunta anului. Singura ”necunoscută”: de ce a lipsit soacra mică din toate fotografiile?!
Vești bune! Lista pentru voucherul la plata curentului electric s-a extins. O nouă categorie poate ...
Vești bune! Lista pentru voucherul la plata curentului electric s-a extins. O nouă categorie poate beneficia de bani
Delir sau goană după like-uri? Cum și-a umilit Amalia Bellantoni, ex-Acces Direct, un angajat care ...
Delir sau goană după like-uri? Cum și-a umilit Amalia Bellantoni, ex-Acces Direct, un angajat care o filmase
Marius Tucă Show începe marți, 23 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe marți, 23 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Vezi toate știrile
×