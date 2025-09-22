O celebră make-up artistă a fost desfigurată de fostul soț și salvată în ultimul moment de propriul copil: ”Spunea că mă face țăndări ca pe Dana Roba!”

O celebră make-up artistă este terorizată de ani de zile de către tatăl fiului ei! Instanța a emis un ordin de protecție împotriva acestuia, dar încalcă fără regrete hotărârea judecătorească. Bărbatul își urmărește și își amenință atât fosta soție, cât și copilul. Un scenariu care amintește de calvarul prin care a trecut o altă colegă de breaslă, Dana Roba. CANCAN.RO are toate amănuntele poveștii care pare desprinsă din filmele de groază. Atenție, urmează informații și detalii care vă pot afecta emoțional!

Au format un cuplu mai bine de două decenii, iar împreună au un fiu, dar de câțiva ani, Sabina Cornea trăiește un adevărat calvar! Instanța a emis un ordin de protecție împotriva fostului ei soț, în urma unui scandal care a avut loc în timp ce aceștia locuiau împreună. Bărbatul ar fi amenințat-o cu moartea, ba chiar i-ar fi spus că o va face „țăndări ca pe Dana Roba„, și a și acționat, însă planul diabolic nu a fost dus până la bun sfârșit, datorită fiului care i-a luat apărarea mamei sale. Femeia este în continuare amenințată de către bărbat, în ciuda ordinului de protecție.

Sabina a fost salvată de fiul său

Sabina Cornea și fostul soț s-au cunoscut în 2004, însă calvarul a început în 2017, atunci când femeia a rămas însărcinată. Motivul? Gelozia bărbatului pe propriul său copil!

„Problemele au început în 2017. A început să fie gelos pe bebelușul din burtă, să devină violent fizic și verbal. Credeam că eu am greșit cu ceva, mai ales că îi ceream să meargă la serviciu, deoarece doar eu munceam foarte mult și nu mă ajuta nici cu salonul. Fostul soț era violent doar verbal în momentul în care consuma alcool, acesta se transforma într-o altă persoană, cu un alt caracter și un comportament total diferit de cel pe care îl cunoșteam eu la începutul căsniciei noastre. În perioada sarcinii, violența verbală nu mai era doar când consuma alcool, ci devenise tot timpul.”, a declarat Sabina Cornea pentru CANCAN.RO

În vara anului trecut, make-up artistul a trecut printr-un eveniment traumatizant alături de fiul ei. Fostul soț a snopit-o în bătaie, în urma consumului de alcool. Acesta ar fi afirmat că vrea să o omoare, însă copilul lor a fost cel care a salvat-o pe Sabina din mâinile bărbatului.

„La data de 3 iulie, după ce acesta consumase mai mult alcool și substanțe interzise, a avut loc un incident. După plecarea prietenului său, fostul soț a rămas să asculte muzică foarte tare. Eu l-am rugat să meargă să se odihnească, căci a doua zi dimineață trebuia sa meargă la serviciu, fiind angajat de o lună de zile. Fiind în jur de ora 2 noaptea, l-am rugat măcar să dea muzica mai încet pentru a reuși să adorm copilul. El a devenit violent verbal, urla și spunea că mă face țăndări ca pe Dana Roba. Copilul s-a ținut cu brațele de mine ca să mă apere. Atunci m-a lovit, mi-a răsucit mâna, iar pe copil îl strângea atât de tare de mâini și de picioare, pentru că vedea că băiatul nu mă lasă. Apoi a sesizat că vreau să filmez. A luat telefonul și mi-a dat cu el în cap, în timp ce spunea că mă omoară. Tot timpul când mă bătea, îmi lua telefonul ca să nu sun la poliție. Atunci, am reușit până la urmă să pun mâna pe telefon. Am ieșit în curte, au venit și vecinii, iar eu am sunat la poliție și la salvare, deoarece aveam fața plină de sânge. Pe mine m-a luat salvarea, iar el a rămas acasă să își facă bagajul. A luat actele, pașaportul meu, cât și al copilului, și toate economiile avute în casă. Cu toate acestea, poliția l-a lăsat să plece din curtea casei cu mașina. Tot în acea noapte s-a emis un ordin de protecție de către poliție, dar a doua zi, deja a fost încălcat. Tot atunci s-a deschis un dosar pentru infracțiunea de violență domestică.”, a povestit Sabina Cornea pentru CANCAN.RO.

Mai mult decât atât, femeia susține că fostul soț ar fi cercetat inclusiv de DIICOT.

„După câteva zile de la incidentul din acea noapte, acesta a încălcat din nou ordinul de protecție și a intrat în imobil, iar din aplicația instalată pe un televizor, acesta mi-a șters toate datele, inclusiv cele din telefon, resetându-le ca din fabrică și în acest mod să șteargă dovezile. Am mers la DIICOT și am făcut plângere penală pentru infracțiunea de furt de date și de identitate. Cei de la DIICOT au constatat în telefonul lui, o sumedenie de fotografii”, a mai dezvăluit Sabina Cornea.

Rămâne de văzut cum cum va evolua acest caz. CANCAN.RO vă va ține la curent cu toate informațiile!

