O femeie bogată a furat florile și jucăriile dintr-un cimitir, timp de 7 luni. După o înscenare ca în filme, polițiștii au aflat de ce o făcea

O femeie în vârstă de 50 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă că fura florile dintr-un cimitir. Deși nu trăia în sărăcie, femeia a jefuit mormintele din localitate, luând ghivecele cu flori și alte obiecte de la locurile de veci, pe care rudele le așezau pe pietrele funerare ale celor dragi.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Ferentino, în regiunea Lazio din Italia. O femeie bogată în vârstă de 50 de ani a fost prinsă că fura obiecte și ghivecele cu flori de pe morminte. Aceasta se axa, în special, pe mormintele copiilor, de unde lua animale de pluș și jucării, potrivit Il Messaggero. După ce rudele au observat dispariția acestora de pe pietrele funerare, au anunțat autoritățile.

O femeie bogată a furat florile și jucăriile dintr-un cimitir

Două femei care mergeau frecvent la cimitir pentru a se ruga la mormintele celor dragi, enervate la culme de furturile constante, au ascuns un dispozitiv GPS în interiorul unui ghiveci de flori pentru a prinde făptașul. Această idee genială a permis carabinierilor să găsească făptașul. În momentul în care casa femeii de 50 de ani a fost percheziționată, au fost găsite foarte multe obiecte furate, dar și ghivece cu flori.

Femeia bogată a fost acuzată de furt calificat. Avocatul acesteia a mărturisit că femeia suferă de cleptomanie, o afecțiune psihiatrică, ce duce la furtul de obiecte în mod necontrolat. De asemenea, potrivit specialiștilor, acest furt s-a produs din cauza unui impuls irezistibil.

Faptele femeii de 50 de ani au fost confirmate de camerele de supraveghere ale cimitirului, care au surprins mai multe momente în care femeia venea și fura obiectele de pe pietrele funerare ale oamenilor trecuți în neființă. Așadar, judecătorul a acceptat obiecția avocatului la cererea de clasare a cazului, iar procesul va începe abia în februarie 2026.

