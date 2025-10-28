Acasă » Știri » O femeie bogată a furat florile și jucăriile dintr-un cimitir, timp de 7 luni. După o înscenare ca în filme, polițiștii au aflat de ce o făcea

O femeie bogată a furat florile și jucăriile dintr-un cimitir, timp de 7 luni. După o înscenare ca în filme, polițiștii au aflat de ce o făcea

De: Mirela Loșniță 28/10/2025 | 08:26
O femeie bogată a furat florile și jucăriile dintr-un cimitir, timp de 7 luni. După o înscenare ca în filme, polițiștii au aflat de ce o făcea
Sursă foto: Profimedia

O femeie în vârstă de 50 de ani a fost arestată după ce a fost prinsă că fura florile dintr-un cimitir. Deși nu trăia în sărăcie, femeia a jefuit mormintele din localitate, luând ghivecele cu flori și alte obiecte de la locurile de veci, pe care rudele le așezau pe pietrele funerare ale celor dragi.

Incidentul s-a petrecut în localitatea Ferentino, în regiunea Lazio din Italia. O femeie bogată în vârstă de 50 de ani a fost prinsă că fura obiecte și ghivecele cu flori de pe morminte. Aceasta se axa, în special, pe mormintele copiilor, de unde lua animale de pluș și jucării, potrivit Il Messaggero. După ce rudele au observat dispariția acestora de pe pietrele funerare, au anunțat autoritățile.

O femeie bogată a furat florile și jucăriile dintr-un cimitir

Două femei care mergeau frecvent la cimitir pentru a se ruga la mormintele celor dragi, enervate la culme de furturile constante, au ascuns un dispozitiv GPS în interiorul unui ghiveci de flori pentru a prinde făptașul. Această idee genială a permis carabinierilor să găsească făptașul. În momentul în care casa femeii de 50 de ani a fost percheziționată, au fost găsite foarte multe obiecte furate, dar și ghivece cu flori.

Femeia bogată a fost acuzată de furt calificat. Avocatul acesteia a mărturisit că femeia suferă de cleptomanie, o afecțiune psihiatrică, ce duce la furtul de obiecte în mod necontrolat. De asemenea, potrivit specialiștilor, acest furt s-a produs din cauza unui impuls irezistibil.

Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Faptele femeii de 50 de ani au fost confirmate de camerele de supraveghere ale cimitirului, care au surprins mai multe momente în care femeia venea și fura obiectele de pe pietrele funerare ale oamenilor trecuți în neființă. Așadar, judecătorul a acceptat obiecția avocatului la cererea de clasare a cazului, iar procesul va începe abia în februarie 2026.

”Tăurașul Emi” din Piatra Neamț, anchetat de Poliție. Mai multe femei l-au acuzat de agresiune

Au fost arestați 2 suspecți în cazul jafului de la Muzeul Luvru. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria

Tags:
Iți recomandăm
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Știri
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Știri
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre…
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică...
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
Gandul.ro
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii,...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu...
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Digi 24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
Gandul.ro
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ...
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar ...
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar chefii promit o competiție fără precedent!
Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image
Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image
Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici
Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici
Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească ...
Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe interlop
Vezi toate știrile
×