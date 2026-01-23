Orașul mare din România care reduce impozitul. Protestele localnicilor au dat roade

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunțat, joi, modificarea politicii fiscale locale și diminuarea mai multor taxe, ca urmare a reacțiilor venite din partea locuitorilor.

Decizia a fost comunicată public de primarul Antal Arpad printr-o declarație postată pe pagina sa de Facebook.

Orașul mare din România care reduce impozitul

Edilul, aflat la conducerea orașului de 17 ani, a explicat că hotărârea de a revizui nivelul impozitelor a fost luată după discuțiile purtate în ultimele zile cu cetățenii, care și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu creșterea costurilor de trai. Potrivit acestuia, administrația locală trebuie să țină cont de realitățile economice și de dificultățile cu care se confruntă comunitatea.

De asemenea, Antal Arpad consideră că un lider trebuie să fie receptiv la nevoile oamenilor și să își ajusteze deciziile în funcție de context. În acest sens, împreună cu deputatul Miklos Zoltan, președintele organizației UDMR Sfântu Gheorghe, a decis reanalizarea politicii fiscale.

„Pentru anul 2026 am avut planuri mari. Am crezut că acesta ar putea fi anul cu cea mai mare dezvoltare din toate timpurile. În ultimele zile, însă, am discutat cu mulţi oameni, le-am ascultat plângerile, temerile şi i-am înţeles. După acestea, mi-a devenit clar că pe mulţi nu îi preocupă acum încotro se dezvoltă oraşul peste cinci sau zece ani, ci cum pot să trăiască de la o lună la alta. Consider că nu este un lider bun cel care îşi menţine opinia în orice circumstanţe, ci cel care aude vocea şi plângerile oamenilor şi este capabil să facă schimbări în interesul oamenilor şi al comunităţii. Am înţeles că trăim vremuri grele, că nu este momentul acum să punem poveri suplimentare pe umerii familiilor (…) Sunt un om hotărât, dar îmi adaptez întotdeauna deciziile la realitate. Acum, protejarea comunităţii a fost prioritară, motiv pentru care am decis, împreună cu Miklos Zoltan, preşedintele Organizaţiei UDMR Sfântu Gheorghe, să regândim şi să revizuim politica fiscală.”, a comunicat primarul.

Conform noilor măsuri anunțate, impozitele pentru locuințele și terenurile deținute de persoane fizice vor fi stabilite la nivelul minim prevăzut de legislație. Taxa auto va rămâne la nivelul anului precedent, iar impozitul pentru autovehiculele hibride va fi redus la nivelul minim legal.

În cazul persoanelor juridice, impozitul pe terenuri va fi, de asemenea, diminuat la nivelul minim, taxele pentru autovehicule vor rămâne la nivelul anului trecut, iar impozitele pentru clădiri nu vor suferi modificări.

Protestele localnicilor au dat roade

Primarul a precizat că hotărârea va intra în vigoare începând cu 2 februarie, după aprobarea în Consiliul Local. Cetățenii care nu au achitat încă impozitele sunt sfătuiți să amâne plata, iar celor care au plătit deja li se va returna diferența. Totodată, pentru a asigura stabilitate fiscală, administrația locală intenționează să stabilească nivelul taxelor pentru anul 2027 încă din luna aprilie.

În acest context, Antal Arpad consideră că referendumul privind taxele locale, programat inițial pentru 1 martie, nu mai este necesar. Anunțul vine după ce, cu o zi înainte, edilul declarase că va propune organizarea consultării publice, pe fondul nemulțumirilor apărute în rândul cetățenilor.

De asmenea, Alianța Maghiară din Transilvania a inițiat recent o campanie de strângere de semnături pentru reducerea taxelor locale, considerând că nivelul acestora, aplicat de la 1 ianuarie 2026, este prea ridicat. Președintele organizației județene, Kolcza Istvan, susţine că actuala politică fiscală afectează atât populația, cât și mediul de afaceri, solicitând revenirea la nivelul minim permis de lege.

Luni, peste 100 de persoane au protestat în fața Primăriei Sfântu Gheorghe împotriva majorării taxelor, susținând că acestea pun presiune suplimentară asupra bugetelor familiale.

În urma evenimentului, primarul a ieșit în fața manifestanților pentru a explica motivele majorărilor, menționând că impozitele pentru locuințele persoanelor fizice au fost menținute la nivelul minim în ultimii zece ani și că alte modificări sunt determinate de schimbările din Codul Fiscal și de angajamentele asumate de România prin PNRR.

