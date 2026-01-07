Acasă » Știri » Otniela Sandu, pe perfuzii în vacanță! Ce-a pățit fosta lui Dobrincu în Bali: ”Nu credeam că poate fi așa de rău”

Otniela Sandu, pe perfuzii în vacanță! Ce-a pățit fosta lui Dobrincu în Bali: ”Nu credeam că poate fi așa de rău”

De: Andreea Stăncescu 07/01/2026 | 14:05
Otniela Sandu, pe perfuzii în vacanță! Ce-a pățit fosta lui Dobrincu în Bali: ”Nu credeam că poate fi așa de rău”
Otniela Sandu, pe perfuzii în vacanță / Sursa foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Otniela Sandu se confruntă cu probleme de sănătate în timpul vacanței sale din Bali, unde a ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale după un episod neașteptat. Experiența neplăcută a apărut brusc și i-a dat planurile peste cap, transformând o perioadă de relaxare într-un moment dificil.

Otniela Sandu se află într-o vacanță sueprbă în Bali și nimic nu prevestea ce s-a întâmplat. Vedeta a trecut printr-o stare serioasă de rău care a necesitat perfuzii și tratament, iar în prezent spune că se simte mai bine. Aceasta este de părere că totul ar fi pornit de la consumul unei salate, un aliment care părea inofensiv

Incidentul a determinat-o să fie mult mai precaută pe viitor, mai ales că luase în calcul să încerce mâncarea stradală specifică zonei, idee la care a renunțat imediat după acest episod.

Sursa foto: Instagram

Otniela Sandu a explicat pe rețelele de socializare că, până în timpul nopții, se simțea perfect, însă starea ei s-a schimbat radical într-un timp foarte scurt. Au apărut dureri abdominale puternice, greață și o stare generală extrem de proastă, simptome care au alarmat-o. După administrarea tratamentului, situația s-a stabilizat, însă vedeta a recunoscut că nu și-ar fi imaginat că o simplă masă îi poate provoca o reacție atât de severă.

„Până azi-noapte, m-am simțit foarte bine, apoi a început brusc: dureri mari de burtă, greață și o stare foarte proastă și mă opresc aici. Povestea scurtă. După perfuzii și tratament, sunt mai ok. Nu credeam că poate fi așa de rău. La mine, de la o salată a pornit totul. Să nu mai zic că îmi trecea prin gând să încerc street food”, a scris Otniela Sandu, pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: Un stomatolog și soția lui au fost găsiți morți în casă. Tragedia care a zguduit o comunitate întreagă

Ce s-a ales de Gigel Frone? Locul neașteptat în care stă de 7 ani și hotărârea dureroasă legată de carieră: „Viața nu e cum credeți”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine
Știri
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de…
Ce este furtuna Goretti. Ajunge în Europa de Vest în zilele următoare
Știri
Ce este furtuna Goretti. Ajunge în Europa de Vest în zilele următoare
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Mediafax
Nicușor Dan, blocat de ninsoare în Franța! Amintiri din copilărie cu președintele României
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a...
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Adevarul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu...
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să...
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe ireconciliabile”
Mediafax
Divorțul anului! Nicole Kidman se separă de Keith Urban: „Dificultăți conjugale și diferențe...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou o sa le schimbe total viața acestor nativi
Click.ro
Cele 4 zodii care astăzi, de Sfântul Ion, primesc o veste grozavă. Un proiect nou...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze teritorii. Ce „greșeală fatală” ar putea face Putin
Digi24
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică, nu de un defect
Promotor.ro
Xiaomi, despre mașinile sale care își pierd roțile în accidente: Este vorba de o caracteristică,...
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de 2 mil. de dolari bucata
go4it.ro
Avioanele Ucrainei au acum „colți”: Sunt letale după ce au primit noi rachete aer-aer de...
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și când va fi lansat
Go4Games
Lord of Hatred, cel de-al doilea expansion pack pentru Diablo IV. Ce noutăți promite și...
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată în ultimul hal!
Gandul.ro
Cum arată în interior casa DISTRUSĂ a Rodicăi Stănoiu de la Năvodari. A fost vandalizată...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl ...
Ce a găsit o badantă de 50 de ani în seiful furat din casa pensionarului de 93 de ani, pe care îl îngrijea. Când a deschis ușița, a crezut că nu vede bine
Ce este furtuna Goretti. Ajunge în Europa de Vest în zilele următoare
Ce este furtuna Goretti. Ajunge în Europa de Vest în zilele următoare
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: ”Cu ...
Manuela Hărăbor, mesaj dur pentru Bolojan după ce a văzut cât are de plătit pentru impozit: ”Cu părere de rău vă spun”
Crimă în Capitală! Un bărbat și-a ucis fratele pentru o datorie de 200 de lei. Ireal ce a făcut ...
Crimă în Capitală! Un bărbat și-a ucis fratele pentru o datorie de 200 de lei. Ireal ce a făcut imediat după
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total la 47 de ani!
Cum arăta Emilia Ghinescu în tinerețe. S-a transformat total la 47 de ani!
Până la ce dată pot românii să plătească impozitul cu reducere în 2026. Cât economisești, de fapt
Până la ce dată pot românii să plătească impozitul cu reducere în 2026. Cât economisești, de fapt
Vezi toate știrile
×