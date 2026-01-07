Otniela Sandu, pe perfuzii în vacanță! Ce-a pățit fosta lui Dobrincu în Bali: ”Nu credeam că poate fi așa de rău”

Otniela Sandu se confruntă cu probleme de sănătate în timpul vacanței sale din Bali, unde a ajuns să aibă nevoie de îngrijiri medicale după un episod neașteptat. Experiența neplăcută a apărut brusc și i-a dat planurile peste cap, transformând o perioadă de relaxare într-un moment dificil.

Otniela Sandu se află într-o vacanță sueprbă în Bali și nimic nu prevestea ce s-a întâmplat. Vedeta a trecut printr-o stare serioasă de rău care a necesitat perfuzii și tratament, iar în prezent spune că se simte mai bine. Aceasta este de părere că totul ar fi pornit de la consumul unei salate, un aliment care părea inofensiv

Incidentul a determinat-o să fie mult mai precaută pe viitor, mai ales că luase în calcul să încerce mâncarea stradală specifică zonei, idee la care a renunțat imediat după acest episod.

Otniela Sandu a explicat pe rețelele de socializare că, până în timpul nopții, se simțea perfect, însă starea ei s-a schimbat radical într-un timp foarte scurt. Au apărut dureri abdominale puternice, greață și o stare generală extrem de proastă, simptome care au alarmat-o. După administrarea tratamentului, situația s-a stabilizat, însă vedeta a recunoscut că nu și-ar fi imaginat că o simplă masă îi poate provoca o reacție atât de severă.

„Până azi-noapte, m-am simțit foarte bine, apoi a început brusc: dureri mari de burtă, greață și o stare foarte proastă și mă opresc aici. Povestea scurtă. După perfuzii și tratament, sunt mai ok. Nu credeam că poate fi așa de rău. La mine, de la o salată a pornit totul. Să nu mai zic că îmi trecea prin gând să încerc street food”, a scris Otniela Sandu, pe Instagram.

