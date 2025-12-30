Panică la bordul unui avion Ryanair! Pasagerii au spus că au văzut un avion de vânătoare

Panică la bordul unui avion Ryanair! Aeronava a fost nevoită să se întoarcă la aeroportul de plecare după un episod de turbulență severă. Pasagerii au trăit momente de groază, iar unii spun chiar că au văzut un avion de vânătoare înainte să fie azvârliți din scaune. Ce s-a întâmplat la bordul avionului?

Un avion Ryanair care efectua duminică, 28 decembrie, zborul FR1121 de la Birmingham, Marea Britanie, către Tenerife, în Spania, a fost nevoit să se întoarcă la aeroportul de plecare după un episod de turbulență severă produs la altitudinea de 35.000 de picioare, deasupra Bretaniei, în Franța. În urma incidentului mai mulți pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Panică la bordul unui avion Ryanair

O pasageră de 33 de ani din Lichfield, care a dorit să rămână anonimă, a descris momentul drept unul „ca într-un film de groază”, potrivit Birmingham Live.

„Zburam liniștiți, apoi, dintr-odată, avionul s-a smucit extrem de rapid spre stânga și apoi spre dreapta. S-a simțit ca o pierdere a controlului, apoi am plonjat și am fost aruncați din scaune. Eu am scăpat fără răni fizice, dar impactul psihic pe care l-a avut asupra mea este îngrozitor”, a declarat femeia.

Aceasta susține că în timpul coborârii abrupte unii pasageri au fost ridicați din scaune. Tot ea a mai spus că alți pasageri i-ar fi relatat că au văzut un avion de vânătoare trecând pe lângă aeronavă chiar înainte de turbulențe.

„Cum să nu fie detectate alte aeronave în zonă de radarul avionului? Nu are sens. Cine știe — dar eu aș vrea răspunsuri reale, pentru că m-a traumatizat”, a mai spus femeia.

În urma turbulențelor, avionul Ryanair a transmis semnalul de urgență (codul 7700) și a coborât până la nivelul de zbor 100, înainte de a se întoarce spre Birmingham.

Ce s-a întâmplat la bordul avionului?

Incidentul cu aeronava Ryanair a fost relatat și în mediul online, iar un comentariu lăsat de o persoană care susține că a fost pasager spune că pilotul ar fi anunțat că avionul a intrat „în turbulența altui avion, care era la 7 mile în față”.

Un alt comentariu susține: „Trei pasageri cu care am vorbit au spus că au văzut un avion de vânătoare venind din sens opus, chiar înainte ca avionul să se răsucească la 45 de grade și să cadă, iar pasagerii să fie ridicați din scaune și să se lovească la cap. O doamnă a luat în plin căruciorul de servire în mână și a avut nevoie de îngrijiri medicale.”

În urma celor întâmplate, avionul a aterizat în siguranță la Birmingham la aproximativ o oră și 32 de minute după decolare. Aeronava a fost poziționată într-o zonă izolată a aeroportului pentru ca echipajele medicale să poată interveni.

Ryanair a transmis, într-un comnicat, că zborul „s-a întors la Birmingham la scurt timp după decolare din cauza turbulențelor”, iar „un număr mic de pasageri” au primit asistență medicală după debarcare.

