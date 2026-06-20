Piatra uriașă de 11.000 de carate descoperită într-o zonă de război ar putea valora sute de milioane de dolari

Un rubin superb, cântărind nu mai puțin de 11.000 de carate, a fost descoperit în Myanmar, în una dintre cele mai importante regiuni miniere din lume. Piatra prețioasă este considerată a doua cea mai mare găsită vreodată în țară și a atras deja atenția autorităților de la Naypyidaw.

Descoperirea a fost făcută în apropierea orașului Mogok, din regiunea Mandalay, zona considerată inima industriei de extracție a pietrelor prețioase din Myanmar. Regiunea a fost însă puternic afectată în ultimii ani de luptele din războiul civil care continuă în statul asiatic.

Rubinul cântărește peste două kilograme

Potrivit publicației de stat Global New Light of Myanmar, rubinul a fost găsit la mijlocul lunii aprilie, imediat după festivalul tradițional de Anul Nou. Piatra prețioasă are 11.000 de carate, adică aproximativ 2,2 kilograme.

Deși este de aproape două ori mai mic decât celebrul rubin de 21.450 de carate descoperit în 1996, specialiștii spun că noua piatră este chiar mai valoroasă datorită culorii și calității sale excepționale. Un astfel de rubin de 11.000 de carate precum cel descoperit în Myanmar ar putea valora de la zeci de milioane până la sute de milioane de dolari, însă evaluarea exactă este extrem de dificilă până când piatra este analizată complet și eventual tăiată.

Rubinul este descris ca având o nuanță roșiatic-violetă, cu reflexii gălbui, transparență moderată și o suprafață extrem de reflectorizantă.

Myanmar produce aproape toate rubinele lumii

Myanmar este responsabil pentru aproximativ 90% din producția mondială de rubine, cele mai multe provenind din zonele Mogok și Mong Hsu. Comerțul cu pietre prețioase reprezintă una dintre cele mai importante surse de venit pentru țară, atât prin tranzacțiile legale, cât și prin contrabandă.

În ultimii ani, organizații pentru drepturile omului și grupuri precum Global Witness au cerut bijutierilor internaționali să nu mai cumpere pietre provenite din Myanmar, susținând că industria finanțează regimurile militare care au condus țara timp de decenii.

Rubinul a ajuns deja pe masa liderilor militari

Noua conducere instalată în Myanmar în acest an este prezentată oficial drept una civilă, însă organizațiile pentru drepturile omului spun că alegerile au fost doar o formalitate controlată de armată.

Președintele Min Aung Hlaing, liderul loviturii de stat militare din 2021, a analizat deja uriașul rubin împreună cu membrii guvernului său în capitala Naypyidaw. Regiunile bogate în pietre prețioase au fost de-a lungul timpului și o importantă sursă de finanțare pentru grupările armate etnice care luptă pentru autonomie. Orașul Mogok a fost capturat în iulie 2024 de Armata de Eliberare Națională Ta’ang (TNLA), o grupare de gherilă care reprezintă minoritatea etnică Palaung.

Ulterior, în urma unui acord de încetare a focului mediat de China, controlul asupra regiunii miniere a fost returnat armatei din Myanmar. Chiar și acum, securitatea în aceste zone rămâne extrem de fragilă, iar descoperirea uriașului rubin vine într-un context politic și militar foarte tensionat.

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