Poate apărea o nouă taxă pentru români! Care este motivul

Autoritățile se gândesc la introducerii unei taxe de acces pe Transfăgărășan pentru a gestiona numărul mare de turiști și a proteja mediul. Decizia vine în contextul problemelor tot mai vizibile în zona Bâlea Lac, unde traficul intens, parcările improvizate și deșeurile afectează atât experiența vizitatorilor, cât și ecosistemul montan.

Transfăgărășanul, recunoscut drept unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din lume, se confruntă cu probleme majore cauzate de turismul excesiv. Zona Bâlea Lac este afectată de trafic intens, parcări improvizate, gunoaie, numeroase tarabe ale comercianților, dar și urși care sunt atrași de deșeuri. Specialiștii avertizează că situația nu reflectă un turism sustenabil și solicită măsuri urgente de reorganizare.

Alin Chipăilă, președintele Asociației Județene de Turism, explică că poluarea reprezintă o mare problemă în zonă. Expertul subliniază că o taxă ar putea fi folosită pentru infrastructură și selectarea comercianților care vor fi prezenți acolo.

„Problema din zona Bâlea Lac este o problemă legată de sistematizare și acces. (…) Este foarte mult trafic, este foarte multă poluare, sunt multe gunoaie… Fiind vorba despre un drum național, aflat în proprietatea statului, trebuie studiate care sunt pârghiile legale pentru a impune o astfel de taxă. Cert este că în foarte multe destinații similare din Europa există un acces oarecum controlat, astfel încât să limitezi traficul, dar să ai și sursele financiare pentru investiții în zonă”, a povestit Alin Chipăilă pentru Turnul Sfatului.

Introcducerea taxei este încurajată de speciliaștii din domeniul turismului

Ciprian Ștefan, directorul Muzeului Astra din Sibiu, atrage atenția asupra haosului din zonă. Acesta susține introducerea taxei pentru turiștii care vor să viziteze Transfăgărășanul.

„Turismul acesta de masă, cum vedem la Bâlea Lac, trebuie reașezat. Când te duci pe Transfăgărășan ce vezi? O adunătură de tarabe! Nu-ți prea vine să mai oprești sau să repeți experiența. Cred că lucrurile acesta pot fi reglate la nivel național.(…) Acolo este o agresiune și presiune. (…) Acolo este un haotism urban care trebuie reparat”. Și el consideră că o taxă ar putea finanța infrastructura și activități autentice: „Introducerea unei taxe poate că ar merita discutată. (..) O taxă ar putea ajuta pentru dezvoltarea unei parcări civilizate, un mobilier adecvat locului, niște activități autentice”.

Modele europene demonstrează că soluția funcționează: în vara anului 2025, autoritățile din Dolomiți (Italia) au introdus o taxă de 5 euro pentru accesul pe traseul montan Seceda, pentru a controla afluxul de turiști și a proteja mediul.

