Winael Baldus este unul dintre cei patru finaliști ai emisiunii „Vocea României”, de la Pro TV, care va urca pe scenă pe 23 decembrie 2022 pentru a-i convinge pe cei de acasă că el este câștigătorul. Cu câteva ore înainte de a începe marea finală, tânărul de 24 de ani a făcut o serie de declarații, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre întreaga experiență pe care a trăit-o în ultimele luni.

Original din Caraibe, Winael a venit în vacanță la noi în țară, unde s-a îndrăgostit iremediabil de o româncă și a luat decizia de a se muta alături de ea. Fiind un tânăr sincer, acesta ne-a vorbit despre colaborarea cu cei doi antrenori ai săi de la „Vocea României”, dar și despre planurile pe care le are pe viitor, dacă va intra în posesia marelui premiu în valoare de 100.000 de euro.

VEZI ȘI: Denis Roabeș demonstrează că cine se tachinează, se duelează pentru trofeul de la “Vocea României”: “Cătușele au fost ale mele, le-am pregătit pentru Irina!”

Winael Baldus a vorbit despre finala „Vocea României”

CANCAN.RO: Cum te simți în postura de finalist al emisiunii „Vocea României”?

Winael Baldus: Ca după fiecare dintre etape, simt că zbor pur și simplu. Dar asta mi se trage de la muzică, și de la scenă, după fiecare apariție pe scenă simt că îmi cresc aripi. Aici uit de tot și toate, de oboseală, de probleme, de mâhniri, aici pot să fiu pur și simplu eu. Muzica, emoția, scena, publicul meu. Atât. Și eu doar să cânt.

Să fii finalist este visul oricui dorește să se lanseze pe piața muzicală. Iar pentru mine visul este dublu: vă imaginați cum eu, „băiet din Caraibe” (cum zic eu despre mine și pe rețelele de socializare), mutat și românizat iremediabil, ajung taman până în finală la „Vocea României”. Este o onoare și un privilegiu să fiu apreciat într-atât, în ceea ce eu de-o vreme numesc, fără ezitare, țara mea adoptivă. Hai să zicem așa, în concluzie, că sunt între zbor și visare.

Winael Baldus, despre colaborarea cu Smiley și Theo Rose: „Nu mă vor încuraja”

CANCAN.RO: Ce te-a făcut să vrei să intri în competiție și apoi să optezi pentru echipa formată din Theo Rose și Smiley?

Winael Baldus: Genul acesta de concurs de talente nu este un format complet necunoscut pentru mine. Am participat la multe competiții naționale și internaționale până acum. Întâmplarea face că Smiley a fost primul artist român pe care l-am ascultat când m-am mutat în România. L-am auzit din întâmplare la radio și mi-a plăcut foarte mult. Și mi se pare că mă apropii foarte mult de stilul lui muzical cu ceea ce vreau să fac. Mi s-a părut providențial când am descoperit că e antrenor la Vocea României încă din primul sezon!

Pe Theo Rose am descoperit-o acum, în emisiune, ea e o voce foarte mare și o persoană deosebită. Mi se pare că se potrivesc foarte bine amândoi pe scaunul dublu sezonul acesta. M-a atras ideea de a lucra cu un scaun dublu, și bine am făcut că am ales așa. Pot să spun cu mâna pe inimă că am avut o experiență completă, rotundă.

CANCAN.RO: Acum, că mai e un pas până când emisiunea se va termina, cum vezi întreaga experiență pe care ai avut-o alături de Theo și Smiley? Au apărut divergențe/neînțelegeri? Ai simțit că vă potriviți 100%?

Winael Baldus: Țin să mulțumesc din suflet echipei mele de supereroi Smiley și Theo Rose. Sunt niște oameni extraordinari, cu care este o onoare să lucrez. Conexiunea dintre concurent și antrenor este un moment foarte special. Sunt oameni pe care îi admir profund și față de care am un mare respect. Este o colaborare foarte frumoasă între noi, o complicitate pe care o prețuiesc mult.

Nu des întâlnești oameni cu care totul funcționează din prima, și îi apreciez mult. Cel mai mult cred că mi-a plăcut că sunt amândoi niște oameni relaxați, informali și primitori, dar și echilibrați. Sunt întotdeauna foarte încrezător în feedback-ul lor, pentru că știu că vor fi foarte sinceri cu mine, nu mă vor încuraja pe nemeritate, dar nici nu mă vor descuraja. Este extrem de important să ai pe cineva „dintr-o bucată” în viața ta, mai ales ca artist.

CITEȘTE ȘI: Concurent-surpriză la Vocea României! Cum a reacționat Tudor Chirilă când a văzut cine era, de fapt, pe scenă

Ce planuri are Winael Baldus, după ce se va termina „Vocea României”

CANCAN.RO: Cu ce concurent ai legat o relație de prietenie și ți-a părut rău că a fost eliminat?

Winael Baldus: Cu fiecare dintre ei, care au plecat acasă, mi-a plecat și mie o bucată din suflet. Cum ziceam, ne-am atașat așa de mult unii de alții în aceste ultime luni. M-am atașat atât de mult de toți concurenții, cu mult peste așteptări. Când spun asta trebuie înțeles foarte bine la ce mă refer: nu am crescut în România, și mi-a fost teamă că ceilalți concurenți să nu mă respingă. Și nu mică mi-a fost mirarea să văd cu câtă căldură și colegialitate am fost primit aici, la Vocea României. Atât concurenții, cât și oamenii din platou m-au făcut, încă de la început, să mă simt în largul meu. Pot acum cu mâna pe inimă să spun că mă simt ACASĂ.

Însă dintre toți concurenții cred că între mine și Eki s-a înfiripat o prietenie absolut specială. Faptul că am fost aleși împreună în etapă Confruntărilor ne-a adus împreună și ne-a legat foarte mult. Chiar și acum, după ce a părăsit competiția, încă ținem legătura foarte des. Chiar astăzi am vorbit. Îmi lipsește compania lui foarte mult, însă sunt încrezător că ne vom revedea foarte curând. Și de ce nu, poate chiar să cântăm împreună cândva.

CANCAN.RO: Dacă vei câștiga marele premiu, ce vei face cu banii?

Winael Baldus: Wow, chiar ar fi un vis împlinit. Aș vrea să îmi ajut familia în primul rând, atât pe cea de aici cât și pe cea din Caraibe. Mama mea este singură și nu întotdeauna îi este ușor. Dar mai am două lucruri în minte. Aș vrea să creez o bursă de merit, pentru cineva care își dorește să facă muzică și nu are posibilitatea financiară. Sunt atât de multe talente de care nu știm, care nu își permit să își lucreze talentul.

Apoi cred că mi-aș îndrepta atenția spre un adăpost de animale. Cățelușa noastră, Raela, este salvată din condiții mizerabile, de pe câmp, și de multe ori stau să mă gândesc la mici suflete care trăiesc în condiții de nedescris. Mi-ar plăcea să contribui și eu cât de puțin la bunăstarea unui animăluț.

NU RATA: Theo Rose dezvăluie cum se înțelege cu Smiley, pe scaunul de la “Vocea României”: “Noi ne certăm la modul foarte serios…”

Ce ți-ar dori să schimbe Winael, dacă ar putea

CANCAN.RO: Care a fost momentul ce te-a impresionat cel mai tare de-a lungul competiției?

Winael Baldus: Sunt multe momente care îmi vin în minte. Cred că cel mai recent am fost impresionat până la lacrimi de gestul antrenorilor mei Smiley și Theo Rose, care mi-au cântat „La mulți ani!” în platou de ziua mea, în față unui tort. Toți antrenorii și colegii mei de echipă și ceilalți antrenori s-au alăturat lor. Nu mă așteptăm la asta, eu sunt de regulă destul de discret cu ziua mea de naștere.

CANCAN.RO: Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ai schimbă ceva?

Winael Baldus: Absolut nimic. Am trăit și am savurat fiecare clipă din plin. Mi-am făcut prieteni noi, față de care am un spirit de camaraderie uriaș. Mulți dintre ei vor rămâne în sufletul meu întotdeauna. Ce aș schimbă la o experiență care e deja fantastică?