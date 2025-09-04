Acasă » Exclusiv » Povestea șoferiței de TIR care face senzație pe șosele. E o mână de om, dar conduce un mastodont de zeci de tone: „Polițiștii sunt surprinși!”

De: Claudia Voicu 04/09/2025 | 17:57
Este o mână de om, cum se spune, dar stăpânește pe șosele un mastodont de zeci de tone. La doar 28 de ani, Roxana Gealapu este deja o șoferiță de TIR cu experiență. Prezența ei la volanul camionului îi uimește pe șoferii din trafic. Roxana este minionă, senzuală și are un chip adolescentin. Dacă nu o cunoști, este aproape imposibil să o asociezi cu o profesie specifică bărbaților. La început, colegii râdeau de ea și o filmau, ca să se distreze pe seama ei. Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar Roxana este om de bază la firma unde lucrează. CANCAN.RO are toate detaliile.

Are doar 1,53 metri înălțime și 40 de kilograme, dar reușește să stăpânească fără emoții volanul TIR-ul pe care-l conduce. Originară din comuna Grădinari, județul Olt, Roxana Gealapu locuiește în Italia încă de când era copil. Tatăl său, șofer de camion și el, visa ca fiica lui să îmbrățișeze o carieră în avocatură. Destinul îi rezervase, însă, tinerei aceeași profesie ca a părintelui său. Lucrează ca șoferiță de TIR la o firmă din Italia, o profesie căreia puține femei au curajul și tăria să i se dedice.

La 28 de ani, are deja experiență pe șosele la volanul mastodontului de zeci de tone. Cel care a susținut-o și care a învățat-o să conducă un TIR a fost chiar partenerul ei de viață, Dragoș.

”Visul tatălui meu a fost să devin avocat și luasem drumul ăsta, dar, într-o seară de iulie, în 2016, am fost cu tata în cursă și am decis că asta o să fac în viață. Când am împlinit 21 de ani, m-am înscris la școala de șoferi. Soțul meu mi-a fost mentor, sprijin și instructor. Sunt pe șosele din 2019, deja sunt la al doilea atestat reînnoit și încă nu-mi vine să cred, sincer”, și-a început povestea Roxana Gealapu.

Tânăra este șoferiță de TIR cu acte în regulă de șase ani foto: arhivă personală

”Mă filmau și râdeau”

Primii pași într-o activitate în care femeile și-au făcut cu greu loc nu au fost ușori. A avut de înfruntat emoțiile specifice oricărui început și deopotrivă șicanele colegilor de breaslă.

”Sunt o fire mai sensibilă și, inițial, mi-a fost greu, dar eram motivată și am reușit să trec peste colegii care râdeau de mine că nu puneam la rampă repede. Mulți mă ajutau, dar alții mă filmau și râdeau”, a spus, pentru CANCAN.RO, tânăra.

Cu un chip cu trăsături adolescentine, extrem de feminină și delicată, Roxana este o apariție care nu trece neobservată pe șosele. Uimirea șoferilor este cu atât mai mare când văd că din cabina TIR-ului coboară o mână de om. Nici polițiștii nu rămân insensibili la apariția româncei.

”Eu sunt micuță de statură și când mă oprește Poliția deseori îl caută pe colegul din dreapta, care nu este. Polițiștii îmi spun că sunt surprinși că un omuleț de 1,53 metri și 40 de kilograme duce în spinare ditamai mastodontul”, a adăugat Roxana Gealapu.

Polițiștii sunt uimiți când Roxana coboară din cabina TIR-ului și le spune că ea este șoferița foto: arhivă personală

La anul, va îmbrăca rochia de mireasă

Ca să facă ceea ce îi place, tânăra șoferiță a fost nevoită să lupte pentru a-și învinge teama de înălțime.

”Am fobie de înălțimi și când mă vedeam cu camionul pe drumuri atât de periculoase, tremuram toată. Am învățat să mă orientez, ceea ce nu reușeam când conducem mașina mică. Ochii îmi sunt în toate părțile: indicatoare, radar, obstacole și remorcă. Creierul și ochii îmi sunt mereu în alertă, chiar dacă eu sunt foarte relaxată, cumva creierul își distribuie atenția între timpii de conducere, obstacolele care apar și, mulțumesc lui Dumnezeu mereu le-am evitat până acum, și traseul de urmat”, mai spune Roxana.

Când vine din curse, Roxana este întâmpinată acasă nu doar de soțul ei, ci și de cei doi băieți pe care-i au împreună foto: arhivă personală

După o cursă grea, abia așteaptă să ajungă acasă nu doar să se odihnească, ci să-și îmbrățișeze și cei doi băieței.

”Eu și soțul am ținut morțiș să fim lângă copii, să fim zilnic lângă ei. Ne-ar fi fost mai ușor în echipaj, pentru că e mult mai ușor pentru o femeie așa, este cumva mai protejată, dar am preferat să muncim fiecare cu schimbul, ca să nu ducem dorul copiilor și să-i îngrijim noi”, mai povestește Roxana.

De fiecare dată, Roxana urcă la volanul camionului cu nerăbdarea și entuziasmul unui copil care are în mâini jucăria preferată.

”Abia aștept să mă întorc la volanul camionului meu, pe care îl ador. Mă face să mă simt împlinită, acolo sunt în lumea mea, nu mai sunt Roxana cea fragilă și delicată, sunt o adevărată profesionistă capabilă”, s-a mai destăinuit tânăra.

Între două curse, Roxana și Dragoș și-au făcut timp să-și planifice și nunta. La anul, în luna august, Roxana va îmbrăca rochia de mireasă.

