Prințul William a văzut un bebeluș de 4 săptămâni dormind și i-a spus imediat mamei: „Nu te mișca!” Motivul a stârnit hohote de râs

Prințul William a văzut un bebeluș de 4 săptămâni dormind și i-a spus imediat mamei: „Nu te mișca!” Motivul a stârnit hohote de râs
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Prințul William se ține de parenting glumeț, sursa-colaj CANCAN.RO
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Prințul William a demonstrat încă o dată că experiența de tată a trei copii îl ajută inclusiv în timpul angajamentelor oficiale. Aflat într-o vizită la Ilminster, în Somerset, Prințul de Wales a întâlnit o mamă care venise să-l vadă împreună cu bebelușul său de numai patru săptămâni. După ce a aflat că micuțul nu este tocmai campion la somn, dar adormise liniștit chiar în acel moment, William i-a dat femeii un sfat cât se poate de simplu și amuzant: „Nu te mișca!” Schimbul de replici a atras rapid atenția admiratorilor familiei regale.

Prințul William, vizită la Ilminster

Potrivit The Royal Observer, prințul de Wales s-a aflat la Ilminster, în Somerset, unde a participat la demonstrații locale privind siguranța și modul în care comunitățile răspund unor amenințări provocate de fenomene meteo severe, precum inundațiile și incendiile.

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În cadrul vizitei, William a lansat și o nouă inițiativă a National Emergencies Trust, denumită „Ready Together Toolkit”, concepută pentru a ajuta comunitățile locale să se pregătească mai bine pentru situații de urgență și dezastre.

Dincolo de partea oficială a programului, Prințul William și-a făcut timp pentru oamenii veniți să îl întâlnească, iar una dintre aceste conversații avea să ofere unul dintre cele mai simpatice momente ale zilei.

Prințul William a glumit cu mama bebelușului, sursa-profimedia.ro

O mamă venise să-l întâlnească împreună cu bebelușul ei

În timp ce discuta cu oamenii adunați să îl întâmpine, William a observat o mamă care avea alături bebelușul său. Prințul, care este el însuși tată a trei copii, a devenit imediat curios și a întrebat-o pe femeie ce vârstă are micuțul.

„Cât are?”, a întrebat Prințul William.

„Patru săptămâni!”, i-a răspuns mama.

William a vrut apoi să știe dacă este primul ei copil, însă femeia i-a explicat că se afla deja la a doua experiență de acest fel.

„Nu, este al doilea”, i-a răspuns aceasta.

Reacția Prințului William când a aflat că femeia este deja la al doilea copil

Când a auzit răspunsul, William a făcut un gest cu mâna și i-a transmis femeii că este deja experimentată. Expresia britanică folosită de prinț, „dab hand”, desemnează o persoană care se pricepe deja foarte bine la ceva.

A fost însă doar începutul momentului amuzant. În timp ce cei doi discutau, bebelușul de patru săptămâni dormea liniștit, iar William a aflat că această imagine nu reflecta neapărat realitatea de acasă. Micuțul nu obișnuia să doarmă atât de bine.

„Nu te mișca!” Sfatul lui William a făcut deliciul celor din jur

Experiența acumulată ca tată și-a spus imediat cuvântul. Când a aflat că bebelușul adormit în fața lui nu este de obicei un somnoros prea grozav, William a venit cu o soluție pe care foarte mulți părinți o cunosc: când copilul a adormit în sfârșit, mai bine nu schimbi nimic.

„Nu te mișca!”, a glumit Prințul William.

Replica a fost cu atât mai amuzantă cu cât William știe foarte bine ce înseamnă viața cu copii mici. Prințul de Wales și soția sa sunt părinții a trei copii, iar experiența pare să-l fi învățat una dintre regulile nescrise ale vieții de părinte: dacă bebelușul doarme liniștit, nu riști să strici momentul.

Momentul a ajuns atenția admiratorilor familiei regale

După ce imaginile și detaliile conversației au început să circule online, mai mulți admiratori ai Prințului William au remarcat naturalețea cu care acesta a discutat cu femeia și interesul manifestat față de bebeluș.

Unul dintre admiratorii săi a făcut chiar o comparație cu Prințesa Diana, mama lui William.

„William este un om minunat, care seamănă atât de mult cu mama lui!”

Același admirator a apreciat felul în care viitorul rege s-a interesat de mamă și de copil, considerând că asemenea momente explică popularitatea de care acesta se bucură.

„De aceea oamenii îl iubesc pe William. Atât de natural și atent, întrebând despre somnul bebelușului! Un viitor rege cu o inimă atât de bună.”

Un moment de tată în mijlocul unei zile cu obligații regale

Întâlnirea a durat puțin, însă a oferit o imagine diferită de protocolul asociat în mod obișnuit familiei regale. În mijlocul unei vizite dedicate unor probleme serioase, precum inundațiile, incendiile și pregătirea comunităților pentru situații de urgență, William a trecut pentru câteva clipe de la rolul de Prinț de Wales la experiența mult mai familiară de tată.

Iar sfatul său pentru mama bebelușului de patru săptămâni nu a avut nimic complicat sau regal. Dacă un copil care adoarme greu doarme în sfârșit liniștit, cel mai bine este să nu te miști.

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