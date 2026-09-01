Prognoza meteo azi, 1 septembrie 2026. Ultima zvâcnire a verii lovește România! Zăpușeală, ITU la pragul critic, furtuni și grindină pe 1 septembrie

Prima zi de toamnă calendaristică vine cu o Românie împărțită între temperaturi de vară și episoade de instabilitate atmosferică. Azi, valorile termice vor scădea ușor în jumătatea nordică, însă în vest, sud și local în celelalte regiuni vremea se va menține călduroasă. În sud-vest, disconfortul termic va fi ridicat pe alocuri, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. În același timp, muntele, Transilvania, Maramureșul și Moldova vor avea parte de averse și descărcări electrice, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 15–20 l/mp și va cădea grindină. Temperaturile maxime se vor situa între 25 și 34 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Oltenia și Muntenia.

Vremea în România

Marți, 1 septembrie, vremea va păstra în mare parte caracteristicile verii, cu toate că în jumătatea de nord a țării temperaturile vor începe să scadă ușor. Vestul și sudul vor rămâne cele mai calde zone, iar în Oltenia și Muntenia termometrele vor putea indica până la 34 de grade.

În sud-vest, căldura va deveni greu de suportat pe alocuri, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă pragul critic de 80 de unități.

Instabilitatea atmosferică se va manifesta mai ales pe parcursul zilei și la începutul nopții. Vor fi înnorări temporare, averse și descărcări electrice la munte, local în Transilvania, Maramureș și Moldova, pe arii mai restrânse în Banat și Crișana și doar izolat în Oltenia și Muntenia.

Ploile pot deveni torențiale pentru perioade scurte, iar izolat se vor acumula peste 15–20 l/mp. Vor exista și condiții de grindină. În timpul averselor, vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 40–50 km/h.

Maximele la nivel național vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. Noaptea, temperaturile vor coborî până la 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral nu vor scădea sub aproximativ 20 de grade. Pe arii restrânse se va forma ceață.

Vremea pe regiuni

Vremea în nord și vest

În nordul și vestul României se va simți ușoara răcire anunțată pentru prima zi de septembrie. În Maramureș, dar și în zone din Crișana și Banat, cerul va avea perioade cu înnorări, iar instabilitatea atmosferică va fi prezentă mai ales după-amiaza și la începutul nopții.

În Maramureș sunt așteptate local averse și descărcări electrice, în timp ce în Banat și Crișana acestea se vor manifesta pe arii mai restrânse. În timpul ploilor, rafalele pot ajunge în general la 40–50 km/h, iar izolat nu este exclusă grindina.

Cu toate acestea, în vest vremea va rămâne călduroasă, iar temperaturile se vor apropia în unele zone de pragul de 30 de grade.

Vremea în sud și sud-est

Sudul țării rămâne una dintre cele mai calde zone ale României. În Muntenia, temperaturile maxime se vor apropia de 34 de grade, iar atmosfera va avea încă un pronunțat caracter estival.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Aversele și descărcările electrice vor apărea numai pe spații mici, astfel că pentru cea mai mare parte a regiunii căldura va fi principalul element al zilei.

Spre seară și noaptea, temperaturile vor scădea, însă în zonele urbane și în sud-est vor rămâne relativ ridicate pentru începutul lunii septembrie.

Vremea în Oltenia și sud-vest

Oltenia și sud-vestul țării vor avea parte de una dintre cele mai fierbinți zile. Aici sunt așteptate, alături de Muntenia, cele mai ridicate temperaturi din România, cu maxime care pot ajunge la 33–34 de grade.

Pe alocuri, disconfortul termic va deveni ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Aversele și descărcările electrice vor apărea numai pe spații mici în Oltenia, însă acolo unde se vor forma celule convective, ploile pot fi însoțite de intensificări ale vântului și, izolat, de grindină.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea devine mai instabilă. Temperaturile vor scădea ușor față de zilele precedente, însă în multe zone atmosfera va rămâne plăcută din punct de vedere termic.

Local, mai ales în timpul zilei și la începutul nopții, vor apărea averse și descărcări electrice. Unele ploi pot fi mai consistente, iar izolat cantitățile de apă vor depăși 15–20 l/mp. Nu este exclusă nici apariția grindinei.

Vântul va sufla în general slab și moderat, dar în timpul furtunilor poate avea intensificări de 40–50 km/h.

Vremea în centrul țării și zona Carpaților

Centrul țării și mai ales zona montană vor concentra o bună parte din instabilitatea atmosferică a zilei. În Transilvania sunt prognozate local averse și descărcări electrice, în timp ce la munte fenomenele vor avea o răspândire mai mare.

Izolat, ploile vor putea lăsa în urmă peste 15–20 l/mp, iar furtunile pot fi însoțite de grindină și rafale de vânt de aproximativ 40–50 km/h.

Tot aici se vor înregistra și cele mai scăzute temperaturi nocturne. În depresiunile din estul Transilvaniei, minimele vor coborî până la aproximativ 8 grade. Diferența față de sudul țării va fi astfel considerabilă: în timp ce Oltenia și Muntenia vor avea după-amiaza până la 34 de grade, unele depresiuni transilvănene vor ajunge noaptea la valori cu peste 20 de grade mai mici.

Vremea în Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi în general caldă, fără ca instabilitatea atmosferică să aibă amploarea prognozată pentru Moldova, Transilvania sau munte.

În zona litoralului, temperaturile vor fi temperate de apropierea mării, iar noaptea va fi una dintre cele mai calde din țară. Minimele se vor situa în jurul valorii de 20 de grade pe litoral.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla în general slab până la moderat.

Vremea în București

În Capitală, septembrie începe ca o veritabilă zi de vară. Vremea se va menține călduroasă, iar temperatura maximă va ajunge la 32–34 de grade.

Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Spre noapte, temperatura va coborî până la 16–19 grade.

Prin urmare, bucureștenii vor avea parte de o primă zi de toamnă calendaristică mult mai apropiată de mijlocul verii decât de vremea specifică lunii septembrie.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperaturile vor fi mai moderate decât în sud, cu o maximă în jurul valorii de 26–28 de grade și o minimă de aproximativ 12–14 grade. Sunt posibile averse și descărcări electrice, în contextul instabilității prognozate local în Transilvania.

La Timișoara, vremea se va menține călduroasă, cu aproximativ 29–31 de grade la amiază și 15–17 grade în timpul nopții. În Banat, aversele și furtunile vor apărea pe arii restrânse.

La Iași, maxima se va situa în jurul valorii de 27–29 de grade, iar minima va fi de aproximativ 14–16 grade. Moldova se află printre regiunile în care sunt prognozate local averse și descărcări electrice.

La Craiova va fi una dintre cele mai călduroase zile dintre marile orașe ale țării, cu temperaturi maxime de aproximativ 32–34 de grade și minime de 16–18 grade. Disconfortul termic poate deveni accentuat în sud-vest.

La Constanța, influența Mării Negre va menține temperaturile ceva mai moderate în timpul zilei, cu o maximă de aproximativ 27–29 de grade, în timp ce minima va rămâne ridicată, în jurul valorii de 19–20 de grade.

La Brașov, temperaturile vor fi mai scăzute, cu maxime de aproximativ 25–27 de grade și minime de 10–12 grade. Sunt posibile averse și descărcări electrice, mai ales în contextul instabilității din Transilvania și zona Carpaților.

CITEȘTE ȘI: Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ce se întâmplă începând cu 11 septembrie, în toată România

Orașul european care păstrează vremea de vară și în octombrie. Temperaturile pot ajunge la 24°C