Proprietara organizației Miss Univers a primit mandat de arestare! Ce acuzații i se aduc

Polițiștii din Thailanda o caută pe Jakapong „Anne” Jakrajutatip, coproprietara concursului Miss Universe, după ce aceasta nu s-a prezentat la o audiere în instanța civilă. Tribunalul Civil din Bangkok Sud a emis un mandat de arestare pe numele ei după ce Jakrajutatip nu s-a dus la pronunțarea verdictului într-un proces de 930.000 de dolari.

Jakapong „Anne” Jakrajutatip este proprietara a trei concursuri mari de frumusețe: Miss Univers, Miss USA și Miss Teen USA și este a treia cea mai bogată persoană transgender din lume. Bogătașa a fost acuzată de fraudă în 2023, după ce chirurgul estetic Raweewat Maschamadol a dat-o în judecată pe ea și compania sa, JKN Global Group Public Co. Ltd., pentru că l-ar fi înșelat în timpul vânzării de obligațiuni corporative.

Jakapong „Anne” Jakrajutatip a primit mandat de arestare

Presa străină a intrat în posesia unei declarații a instanței în care se afirmă că Jakrajutatip l-a convins pe chirurgul Maschamadol să investească, știind că nu va putea returna banii în termenul stabilit.

Deși acest proces nu are legătură directă cu concursul Miss Universe, cazul juridic al coproprietarei Miss Univers este doar cel mai recent dintr-o serie de evenimente negative în jurul acestui concurs. Inclusiv confruntarea aprinsă dintre Miss Mexic și un oficial al concursului, care a fost surprinsă de camerele de filmat la începutul acestei luni.

Reamintim că directorul Miss Universe Thailanda, Nawat Itsaragrisil, s-a aflat într-o situație delicată după ce a numit-o pe Miss Mexic, Fatima Bosch, „proastă”, determinând-o pe aceasta și pe alte câteva concurente să părăsească sala. Președintele Organizației Miss Universe, Raul Rocha Cantu, a emis ulterior o declarație în care l-a criticat dur pe Nawat Itsaragrisil pentru comentariul său.

Decizie fără precedent! Miss Univers renunță la titlu dintr-un motiv uluitor: ”Am fost martoră la…”

Fatima a câștigat Miss Universe 2025, după ce a fost umilită în public de unul dintre organizatori. Primele imagini