Proprietara organizației Miss Univers a primit mandat de arestare! Ce acuzații i se aduc

De: Irina Vlad 26/11/2025 | 18:59
Anne Jakrajutatip, cunoscută sub numele de Anne JKN și Miss Univers 2023/ sursă foto: Profimedia

Polițiștii din Thailanda o caută pe Jakapong „Anne” Jakrajutatip, coproprietara concursului Miss Universe, după ce aceasta nu s-a prezentat la o audiere în instanța civilă. Tribunalul Civil din Bangkok Sud a emis un mandat de arestare pe numele ei după ce Jakrajutatip nu s-a dus la pronunțarea verdictului într-un proces de 930.000 de dolari.

Jakapong „Anne” Jakrajutatip este proprietara a trei concursuri mari de frumusețe: Miss Univers, Miss USA și Miss Teen USA și este a treia cea mai bogată persoană transgender din lume. Bogătașa a fost acuzată de fraudă în 2023, după ce chirurgul estetic Raweewat Maschamadol a dat-o în judecată pe ea și compania sa, JKN Global Group Public Co. Ltd., pentru că l-ar fi înșelat în timpul vânzării de obligațiuni corporative.

Presa străină a intrat în posesia unei declarații a instanței în care se afirmă că Jakrajutatip l-a convins pe chirurgul Maschamadol să investească, știind că nu va putea returna banii în termenul stabilit.

Jakapong „Anne” Jakrajutatip/ sursă foto: Profimedia

Deși acest proces nu are legătură directă cu concursul Miss Universe, cazul juridic al coproprietarei Miss Univers este doar cel mai recent dintr-o serie de evenimente negative în jurul acestui concurs. Inclusiv confruntarea aprinsă dintre Miss Mexic și un oficial al concursului, care a fost surprinsă de camerele de filmat la începutul acestei luni.

Reamintim că directorul Miss Universe Thailanda, Nawat Itsaragrisil, s-a aflat într-o situație delicată după ce a numit-o pe Miss Mexic, Fatima Bosch, „proastă”, determinând-o pe aceasta și pe alte câteva concurente să părăsească sala. Președintele Organizației Miss Universe, Raul Rocha Cantu, a emis ulterior o declarație în care l-a criticat dur pe Nawat Itsaragrisil pentru comentariul său.

