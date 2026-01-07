Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: „Avea bănişori”

Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc. Anchetatorii au tras deja primele concluzii în cazul tragediei din Arad, unde un tată, în vârstă de 57 de ani, şi fiul său, de 27 de ani, s-au aruncat în gol de pe un bloc cu 10 etaje. Vecinii celor doi au rupt tăcerea și au dat mai multe informații despre bărbați.

În data de 6 ianuarie, Sorin Arhire și fiul său Alexandru au intrat în imobilul de locuințe din Arad sub pretextul închirierii unui apartament, însă s-au aruncat în gol de la etajul 10. Acum, cunoscuții acestora au rup tăcerea și spun că ar fi avut dificultăți financiare, însă nu cât să îi împingă să recurgă la gestul necugetat.

Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc

Vecinii celor doi povestesc acum că îi știau pe aceștia cu datorii, însă nu se gândeau că se aflau într-o situație atât de rea. O vecină spune că aceștia aveau într-adevăr multe datorii, dar aveau și bani cât să se descurce.

„Dar pentru ce a făcut el treaba asta? Avea bănişori, dar, da, aveau datorii în toate părţile lor. Îmi pare rău de el. Sincer, îmi pare rău”, a declarat o fostă vecină.

De asemenea, un alt vecin spune că tatăl ar fi avut un loc de muncă. Știa despre el că s-a mutat la Arad, unde ar fi lucrat într-o fabrică de accesorii auto.

„Pe băiat îl cunosc mai puţin, îl ştiu doar din copilărie, a copilărit cu băiatul meu, că au aceeaşi vârstă: 27 de ani. Dar era puţin mai retras, a fost crescut de bunica lui. Însă, tatăl ştiam că e ok, muncea. Nu îmi vine a crede”, spune un alt vecin.

Mai mult, o vecină susține că bărbatul era proaspăt divorțat și poate acest aspect a contribuit la decizia tragică: „Tatăl băiatului a venit şi astă vară acasă, a spus că sunt bine, liniştiţi. Dumnezeu ştie ce a fost în sufletul lor. El era proaspăt divorţat. Cine ştie ce probleme aveau”.

Îngropați în datorii

Deși vecinii încearcă să găsească motivul pentru care cei doi s-ar fi sinucisă, ipoteza luată în calcul de mulți are legătură cu datoriile uriașe acumulate. Bărbatul care cumpărase apartamentul de la Sorin Arhire povestește că periodic cutia poștală era plină de somații, scrisori de la executori judecătorești, ANAF și alte instituții creditoare.

De asemenea, acesta și fiul său, Alexandru și-au păstrat oficial domiciliul la Vaslui, cel mai probabil pentru a se proteja de creditori. Mai mult, foștii vecini susțin că Sorin Arhire ar fi recurs de-a lungul timpului la diverse înșelăciuni pentu a face rost de bani. De exemplu, acesta le-ar fi spus vecinilor că fiul său suferă de cancer și cerea bani pentru tratament.

