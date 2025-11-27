Recunoști cine este vedeta controversată din imagine? Este un milionar al României: „Tot de nota 10 am rămas”

Cărare pe o parte, privirea senină, zâmbetul reținut și stiloul în mână, așa arăta în urmă cu ani de zile un celebru milionar din România. Dacă toată lumea îl recunoaște acum, puțini sunt cei care știu cum arăta în vremea copilăriei. Milionarul a surprins pe toată lumea când a deschis cutia cu amintiri.

Ei bine, băiețelul din imagine este chiar… Pescobar! Patronul de la Taverna Racilor și-a luat prin surprindere fanii din mediul online. Cuprins de nostalgie și de amintirea vremurilor în care nu avea nicio grijă, Paul Nicolau s-a întors asupra pozelor din copilărie.

Cum arăta Pescobar în copilărie

Le-a răsfoit, a rememorat vremurile trecute și a decis să le facă o surpriză și urmăritorilor săi, așa că le-a prezentat tuturor cum arăta „micuțul Pescobar”. Paul Nicolau o postat în mediul online o fotografie de pe vremea când era doar un copil. Mulți au fost surprinși să îl vadă așa și puțini l-au recunoscut. Imaginea a devenit imediat virală.

„Tot de nota 10 am rămas”, este descrierea cu care Pescobar a însoțit fotografia din copilărie, de când era elev.

Cum a arătat copilăria lui Pescobar

Despre perioada copilărie sale, dar și despre părinții lui, Pescobar nu a vorbit prea des. Totuși, în cadrul unui podcast a făcut câteva dezvăluiri. A fost crescut într-o familie iubitoare și nu i-a lipsit niciodată nimic.

„În familia mea am văzut un exemplu de iubire totală. Pe tata poți să-l pui la discuție cu orice mare om din Academia Română. Mama îmi ține departamentul de contabilitate la tot ceea ce am făcut eu. Tata a făcut școală militară la Mediaș, în cadrul aviației militare, apoi l-au repartizat la Focșani. La Focșani s-au mutat, au stat trei ani, acolo m-am născut eu, deci eu sunt focșănean. Am stat doar un an acolo, deci nu mai țin minte pe nimeni din Focșani. După aia, l-au schimbat la o unitate radio-militară, la Tecuci, la o aruncătură de băț de Focșani. Acolo am stat până la 13 ani. Între a 6-a și a 7-a m-am mutat la Onești. S-a dat o ordonanță dacă vrea tata să se pensioneze și, gata, stop cu mutatul, mergem la Onești. Am vândut un apartament cu două camere, nu o avere, dar nu ne-a lipsit niciodată. Am cochetat cu fotbalul, am căutat să dau o probă, dar la ce era la Dinamo, acolo, cu relații, aveam loc numai la rezerve”, a povestit Pescobar.

