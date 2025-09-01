Regina Camilla, agresată de un bărbat în tren pe când avea 17 ani. Cum a reacționat soția Regelui Charles

Regina Camilla a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a rememorat, în cea mai recentă carte a sa, un incident neplăcut de pe vremea când era adolescentă.
Potrivit Reuters, evenimentul s-a petrecut într-un tren, pe vremea când actuala regină avea doar 16-17 ani. Vorbim de Marea Britanie a anilor ’60, un regat condus cu fermitate de Regina Elisabeta a II-a și un tărâm puternic conservator, dar marcat din plin de infracționalitate.
Așa se face că, într-o zi când călătorea cu trenul spre Londra, a fost agresată chiar în vagon de un bărbat matur. Reacția Camillei a fost una fermă. Nu s-a descurajat din cauza diferenței de vârstă și nici din perspectiva raportului de forțe. Tânăra Camilla l-a lovit cu vârful pantofului direct în organele genitale pe agresor.
La coborârea în stația Paddington din Londra, femeia s-a adresat poliției și l-a indicat pe cel care încerca să profite de ea în tren.
Deși povestea nu este nouă, până să vadă lumina tiparului cartea biografică „Puterea și Palatul”, a mai fost spusă doar în cercuri restrânse. Ajunsă la 78 de ani, Regina Camilla rememorează cu luciditate evenimente petrecute cu mai bine de cinci decenii în urmă.
Consoarta Regelui Charles este cunoscută de apropiați drept o femeie loială, iubitoare și hotărâtă. Deși a fost aspru criticată de opinia britanică, se pare părerile negative la adresa sa s-au domolit de-a lungul anilor, dat fiind faptul că a fost lângă Charles și la bine și la greu.
Însă, un amănunt deosebit despre cea mai recentă carte autobiografică a reginei este că Palatul Buckingham nu a emis o părere despre acel pasaj controversat din memorii.
„Casa Regală a păstrat tăcerea pe acest subiect, având în vedere că este o chestiune de natură personală despre care numai însăși regina se poate raporta și emite păreri constructive”, apreciază observatorii regali.
