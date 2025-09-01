Regina Camilla, agresată de un bărbat în tren pe când avea 17 ani. Cum a reacționat soția Regelui Charles

Regina Camilla a Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a rememorat, în cea mai recentă carte a sa, un incident neplăcut de pe vremea când era adolescentă.

Potrivit Reuters, evenimentul s-a petrecut într-un tren, pe vremea când actuala regină avea doar 16-17 ani. Vorbim de Marea Britanie a anilor ’60, un regat condus cu fermitate de Regina Elisabeta a II-a și un tărâm puternic conservator, dar marcat din plin de infracționalitate.

Regina Camilla, agresată de un bărbat

Așa se face că, într-o zi când călătorea cu trenul spre Londra, a fost agresată chiar în vagon de un bărbat matur. Reacția Camillei a fost una fermă. Nu s-a descurajat din cauza diferenței de vârstă și nici din perspectiva raportului de forțe. Tânăra Camilla l-a lovit cu vârful pantofului direct în organele genitale pe agresor.

La coborârea în stația Paddington din Londra, femeia s-a adresat poliției și l-a indicat pe cel care încerca să profite de ea în tren.

Deși povestea nu este nouă, până să vadă lumina tiparului cartea biografică „Puterea și Palatul”, a mai fost spusă doar în cercuri restrânse. Ajunsă la 78 de ani, Regina Camilla rememorează cu luciditate evenimente petrecute cu mai bine de cinci decenii în urmă.

Regina Camilla este o femeie loială

Consoarta Regelui Charles este cunoscută de apropiați drept o femeie loială, iubitoare și hotărâtă. Deși a fost aspru criticată de opinia britanică, se pare părerile negative la adresa sa s-au domolit de-a lungul anilor, dat fiind faptul că a fost lângă Charles și la bine și la greu.

Însă, un amănunt deosebit despre cea mai recentă carte autobiografică a reginei este că Palatul Buckingham nu a emis o părere despre acel pasaj controversat din memorii.

„Casa Regală a păstrat tăcerea pe acest subiect, având în vedere că este o chestiune de natură personală despre care numai însăși regina se poate raporta și emite păreri constructive”, apreciază observatorii regali.

Citește și: Elena Cârstea, dezvăluiri tulburătoare din America, la trei ani de când a fost la un pas de moarte, după ce a suferit un AVC! ”Am zis: GATA!” Transformarea incredibilă