”Regina din plastic” a showbiz-ului rupe tăcerea: ”A luat-o razna de la steroizi! M-a amenințat că…”

După ce ieri v-am prezentat, în exclusivitate, AICI, detalii șocante despre noua dispută din lumea bună, sexoasa artistă cunoscută drept "Regina din plastic" a showbizului românesc rupe tăcerea. Vedeta a vorbit deschis despre situația uluitoare cu care se confruntă.

Emilia Loredana Negurici, tânăra cântăreață care s-a lansat în showbiz cu numele de scenă "Emmy" și care, de ceva timp, s-a reprofilat, a trecut prin momente extrem de dificile. Bărbatul în brațele căruia credea că și-a găsit liniștea sufletească după o relație de 9 ani, eșuată între timp, și-ar fi schimbat radical comportamentul.

Așa cum v-am dezvăluit ieri, ”Regina din plastic” a showbizului a cerut ajutorul autorităților după ce iubitul a amenințat-o. După ce s-a adresat instanței de judecată, Emilia Loredana Negurici a obținut un ordin de protecție împotriva bărbatului în brațele căruia credea că și-a găsit liniștea sufletească.

“Să păstreze o distanță de minim 200 de metri față de reclamantă”

”Soluția pe scurt: Admite cererea de emitere a ordinului de protecţie formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 București şi însoțită de reclamanta-victimă NEGURICI EMILIA LOREDANA, în contradictoriu cu pârâtul-agresor Alex D., şi în consecinţă:

Dispune emiterea unui ordin de protecţie prin care, cu caracter provizoriu, pe durata de două luni de la data emiterii prezentului ordin, dispune urmatoarele:

– obligă pârâtul-agresor să păstreze o distanţă minimă de 200 metri faţă de reclamanta-victimă, faţă de locuinţa acesteia situată în …

– interzice pârâtului-agresor orice contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu reclamanta-victimă.

În temeiul art. 23 alin. 5 din Legea nr. 217/2003, va atrage atenţia pârâtului cu privire la faptul că încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune, conform art. 32 alin. 1 din Legea nr. 217/2003.

În temeiul art. 29 alin. 3 şi art. 31 alin. 8 din Legea 217/2013, va atrage atenţia asupra faptului că, respectarea ordinului de protecţie este obligatorie şi pentru persoanele protejate şi cu privire la faptul că, în cazul în care persoana protejată prin ordinul de protecţie încalcă dispoziţiile acestuia, ea va fi obligată la acoperirea cheltuielilor generate de emiterea şi punerea în executare a ordinului.

În baza art. 31 alin. 1 din Legea nr. 217/2003, prezentul ordin se va comunica de îndată unităţii de poliţie în a cărei rază de competenţă se află locuinţa părţilor.

În baza art. 31 alin. 2 din Legea nr. 217/2003 va dispune punerea, de îndată, în executare a prezentului ordin de protecţie sub supravegherea poliţiei. Plata onorariului în cuantum de 500 lei al avocatului din oficiu pentru pârâtul-agresor Alex D.., conform delegaţiei pentru asistenţă juridică gratuită nr. 5480/29.08.2019 emisă de Baroul Bucureşti, se face din Fondurile Ministerului Justiţiei.

În baza art. 29 din Legea nr. 217/2003 republicată, prezentul ordin de protecţie este executoriu. Cu drept de apel în termen de 3 zile de la pronunţare, care se depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în decizia magistraților de la Judecătoria Sectorului 3 din București.

”Regina din plastic” a showbiz-ului rupe tăcerea

Contactată de reporterii CANCAN.RO, Emilia Loredana Negurici, tânăra cântăreață care s-a lansat în showbiz cu numele de scenă "Emmy", a vorbit deschis despre evenimentele neplăcute de care a avut parte în ultimul timp.

"M-a amenințat! Probabil se comportă așa din cauza steroizilor. A luat-o razna de la steroizi. N-am vrut să îi fac rău, dar nu vreau să ajung să îmi fie frică să ies singură pe stradă. Am fost amenințată de un om care nu gândește lucid.(…) El căuta diferite motive de ceartă. Am avut discuții legate de modul în care vorbesc cu clientele mele de la atelier. De la gelozie cred că a pornit totul. Relația cu el am început-o acum un an. I-am zis să ne despărțim amiabil că nici unul dintre noi nu este fericit. Să ne vedem fiecare de drumul lui în viață. El nu știe să facă nimic. Știe să mănânce, să doarmă și să meargă la sală. Atât știe să facă. Nu i-am cerut absolut nimic, i-am ceut doar să se poarte frumos cu mine", a declarat Emilia, în exclusivitate.

Emmy s-a transformat radical!

Devenită celebră în urmă cu mai mulți ani, când era acuzată că și-ar fi vândut trupul, cântăreața Emmy s-a schimbat total! În primul rând, Emilia și-a schimbat complet look-ul, prin mai multe operații estetice: rinoplastie, mărirea buzelor, mărirea sânilor, liposucție etc. Acum, Emmy este de nerecunoscut. În plus, ”Regina din plastic” a showbizului a renunțat complet la muzică și s-a apucat de modă.

Emilia Negurici și-a creat propria linie de rochii și accesorii glam pe care a numit-o "Aristocrat". Surse din anturajul lui Emmy susțin că blonda face bani foarte frumoși, pentru că toate rochiile realizate în atelierul ei sunt extrem de scumpe, câteva mii de euro fiecare.

