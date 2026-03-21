Rețeta Maicii Ecaterina: mâncare de murături de post, cu gust acrișor și aromat

De: Paul Hangerli 21/03/2026 | 08:30
Rețeta Maicii Ecaterina: mâncare de murături de post, cu gust acrișor și aromat
Mâncare de murături, sursa-captură social media Trinitas

Dintru începuturi așezate în tihna satului românesc, acolo unde fiecare lucru își avea vremea și rostul său, se ivește această mâncărică de murături – hrană simplă, dar plină de înțelesuri.

Nu este doar o alcătuire de gusturi, ci o mărturie a cumpătării și a priceperii gospodărești, în care nimic nu se risipește și totul se preface în binecuvântare.

Mâncare de murături de post

Prin cuvântul și pilda sa, Maica Ecaterina ne îndeamnă să păstrăm aceste rânduieli, ca pe niște odoare de suflet, căci în ele se află rădăcina noastră, tăcută și statornică. Într-o lume grăbită, asemenea bucate ne cheamă la liniște, la răbdare și la aducere-aminte.

Ingrediente pentru mâncarea de murături?

Pentru această lucrare culinară, se cuvine a pregăti:

  • 150 ml untdelemn curat
  • 4 cepe potrivite, de mărime mijlocie
  • 500 g murături asortate (varză, castraveți, gogonele ori altele după rânduială)
  • 2–3 linguri de bulion
  • 1 pahar suc de roșii
  • 100 ml roșii în bulion
  • piper, după măsură
  • sare, cu multă luare-aminte
  • cimbru uscat, pentru bună mireasmă

Despre pregătirea murăturilor

Murăturile, de vor fi prea iuți la gust ori încărcate de sare, se spală iute în apă rece, spre a le domoli asprimea. Nu se țin mult în apă, ca să nu-și piardă firea lor. Apoi se taie cu grijă, nici prea mari, nici prea mărunte, ci astfel încât să se împletească bine în mâncare.

Această lucrare cere răbdare, căci din felul în care sunt pregătite murăturile se arată și bunătatea mâncării la sfârșit.

Maica Ecaterina, sursa-captură social media Trinitas

Temelia cea de ceapă

Se ia o tigaie adâncă sau un ceaun și se pune la foc domol. Se toarnă untdelemnul și, după ce s-a încălzit, se adaugă ceapa tocată.

Ceapa se lasă să se pătrundă încet, amestecând din când în când, până ce se înmoaie și capătă culoare aurie, răspândind miros dulce și îmbietor. Această temelie este inima mâncării, iar de felul în care este lucrată depinde întreaga armonie a gustului.

Împreunarea cu murăturile

Peste ceapa bine pătrunsă se adaugă murăturile pregătite. Se amestecă ușor, fără grabă, lăsându-le să se cunoască unele cu altele.

Se lasă pe foc câteva minute, ca să înceapă a-și lăsa zeama și a se împrieteni cu dulceața cepei. În această clipă, gusturile încep a se așeza și a se liniști.

Îmbogățirea cu roadele roșiilor

Se adaugă apoi bulionul, sucul de roșii și roșiile în bulion, turnate cu grijă peste amestec.

Se amestecă temeinic, până ce toate se leagă într-o singură alcătuire, nici prea groasă, nici prea subțire. Roșiile aduc rotunjime și blândețe gustului, împăcând iuțeala murăturilor.

Potrivirea gustului și a miresmelor

Se presară piper după cum socotește fiecare și se adaugă cimbru, care dă mâncării o mireasmă caldă și adâncă.

La sare se cuvine multă cumpătare, căci murăturile au deja destulă. Se gustă și se potrivește numai dacă este nevoie, fără prisosință.

Fierberea cea liniștită

Mâncarea se lasă la foc mic, să fiarbă în tihnă vreme de 30–40 de minute. Nu se grăbește, căci numai în răbdare se desăvârșesc gusturile.

Din când în când se amestecă, ca să nu se prindă. Dacă zeama scade prea tare, se poate adăuga puțină apă, cât să păstreze o bună rânduială a texturii.

Desăvârșirea și odihna

Când mâncarea s-a legat și a căpătat chip de tocăniță groasă, se ia de pe foc. Nu se slujește îndată, ci se lasă puțin să se odihnească, pentru ca aromele să se adune și să se limpezească.

Se poate așeza pe masă alături de mămăligă caldă sau pâine proaspătă, spre hrănirea trupului și bucuria sufletului.

Cuvânt de învățătură

Așa cum această mâncărică adună laolaltă gusturi felurite și le aduce în bună înțelegere, tot astfel și viața omului se împlinește în dragoste și răbdare, și așa ne spune și Protoiereul Igor Gagarin:

„În dragoste se descoperă în om tot ce-i mai minunat în el. Fiecare dintre noi e ca un mugurel care poate deveni o floare superbă.”

Să ne fie această hrană nu doar spre întărirea trupului, ci și spre aducere-aminte că în lucrurile simple se ascunde adesea cea mai adâncă frumusețe.

CITEȘTE ȘI: Orez de post pufos și aromat: rețeta Maicii Minodora de la Mănăstirea Lăpuș

Cartofi pustnicești la ceaun, rețeta de post a părintelui Dimitrie de la Olănești. Gustul simplu care cucerește pe oricine

Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat
Știri
Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Știri
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui. Un om a murit, 14 au ajuns la spital
Mediafax
Autocar cu 44 de persoane, implicat într-un accident rutier, între Galați și Vaslui....
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la presiunile activiștilor de mediu și a trimis la CCR proiectul prin care hidrocentralele devin obiective strategice naționale
Gandul.ro
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a...
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu soția lui Gabi Tamaș! Ioana arată spectaculos
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce și-a tocat averea de 125.000.000 de dolari
Adevarul
Faliment pentru Ronaldinho. Cum a ajuns cu 6 dolari în cont după ce...
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Digi24
Misterul dinților de om de pe un trotuar din Germania
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o mașină și un TIR plin cu paleți
Mediafax
Un băiat de 10 ani a murit în urma unui accident între o...
Parteneri
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în...
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul de prune rezistă cu anii!” Trucuri pentru tinerele gospodine
Click.ro
Iat-o pe Niculina Stoican, fară machiaj, la munca pământului! Are beciul plin de conserve: „Magiunul...
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui incident de acum patru decenii
Digi 24
Fantoma anului 1988. Misiunea riscantă a lui Trump pentru Strâmtoarea Ormuz și riscul repetării unui...
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat, dar nu te duce nicăieri”
Digi24
Chuck Norris, moartea unui mit cultural global: „Îngrijorarea e ca un balansoar: te ține ocupat,...
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public, dar nu cu motocultorul. De ce?
Promotor.ro
Situația ciudată din noul Cod Rutier 2026: Poți circula cu o căruță pe drumul public,...
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
go4it.ro
Cel mai nemeritat Oscar din toate timpurile în opinia actriței Glenn Close: „Nu are sens”
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Go4Games
Unul dintre cel dorite jocuri de Xbox va fi lansat și pe PlayStation
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la presiunile activiștilor de mediu și a trimis la CCR proiectul prin care hidrocentralele devin obiective strategice naționale
Gandul.ro
Nicușor Dan a blocat legea care asigură securitatea energetică a României. Președintele a cedat la...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 bărbați este soțul femeii din imagine?
TEST IQ exclusiv pentru genii | Care dintre acești 3 bărbați este soțul femeii din imagine?
Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat
Plan roșu activat! Un autocar cu 44 de pasageri s-a răsturnat
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Cutremur în România, vineri noapte! Ce magnitudine a avut
Dezastru pentru Faimoși! Încă doi concurenți din tribul roșu, eliminați de la Survivor 2026
Dezastru pentru Faimoși! Încă doi concurenți din tribul roșu, eliminați de la Survivor 2026
Crina Marin, imagini rare din viața de mamă cu doi copii alături de Răzvan Marin
Crina Marin, imagini rare din viața de mamă cu doi copii alături de Răzvan Marin
Covoarele nu sunt doar decor: povestea lor începe acum 5.000 de ani
Covoarele nu sunt doar decor: povestea lor începe acum 5.000 de ani
Vezi toate știrile