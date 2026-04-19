Revin autobuzele turistice în București. Cât va costa un bilet de la 1 mai 2026

Autobuzele turistice revin în centrul atenției în Capitală. Vizitatorii, și nu numai, se pot plimba prin oraș cu autobuzul și pot vedea principalele obiective. Din acest an, Primăria aduce noi modificări în ceea ce privește traseul pentru o experiență unică.

Bucureștiul este unul dintre cele mai vizitate orașe din țară. Oamenii pot admira obiectivele turistice, iar de anul trecut accesul este mai facil și asta pentru că s-au reintrodus autobuzele turistice. Și în 2026 vor circula, mai exact din data de 1 mai. În plus, edilii aduc îmbunătățiri, mai exact vor prelungi traseul, dar și mai multe beneficii.

Revin autobuzele turistice în București

Capitala pune la dispoziție șase autobuze turistice. Acestea vor fi din nou puse în circulație din 1 mai. Anul trecut au fost un real succes și s-au vândut în jur de 9.000 de bilete pentru cele 39 de zile în care au funcționat. Prețul va fi neschimbat, astfel că o călătorie de acest fel va costa 70 de lei pentru adulți, iar pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 14 ani va costa 35 de lei.

De asemenea, oficialii Primăriei spun că au în plan să modifice traseul, adică să îl prelungească. În momentul de față, autobuzul parcurge 15 kilometri, mai precis 14 stații.

Suntem în discutii cu instituţiile de cultură, cu direcţia de cultură din cadrul primăriei capitalei să idenificăm şi alte obiective turistice. Ţinând cont de anii trecuţi de dinainte de pandemie când această linie a înregistrat chiar 60.000 de turişti, noi considerăm că poate fi un proiect rentabil. Acum vom vedea. Vom intensifica partea de promovare, a transmis Constantin Tobescu, purtător de cuvânt STB.

În plus, consilierii generali se gândesc ca biletul pentru autobuzul cu etaj să aibă mai multe facilități. Printre acestea se numără și acces gratuit pentru toate liniile STB timp de 24 de ore.

Ne-am gândit ca prin aceeaşi călătorie, să oferim şi posibilitatea ca timp de 24 de ore, vizitatorii şi călătorii să beneficieze de acces gratuit pe liniile normale ale STB. Avem o multitudine de muzee în patrimoniul municipiului bucureşti dar şi case memoriale care ar merita să fie puse în valoare printr-un tichet comun cu linia turistică, a explicat Bogdan Sabo, consilier general USR.

VEZI ȘI: Investiție de 15 milioane de lei în România. Unde s-a construit noul parc ce conține și o pistă bob

Un bloc din București scos la vânzare. Cât te costă dacă vrei întreg imobilul