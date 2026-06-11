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Ritualul care îți afectează somnul. De ce nu e bine să bei apă înainte de culcare

De: Emanuela Cristescu 11/06/2026 | 06:20
Ritualul care îți afectează somnul. De ce nu e bine să bei apă înainte de culcare
Ritualul care îți afectează somnul. De ce nu e bine să bei apă înainte de culcare. Sursa foto Freepik
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Consumul de apă înainte de culcare îți poate distruge definitiv nopțile! Obiceiul banal pe care milioane de oameni îl fac în fiecare seară a fost desființat complet de un reputat medic spaniol. Deși toată lumea crede că face un bine pentru sănătate, un pahar mare cu lichid dat peste cap înainte de a stinge lumina declanșează un adevărat haos în organism.

Dacă ai și tu obiceiul să ții o cană cu apă pe noptieră și să bei o cantitate mare de lichide chiar înainte de a pune capul pe pernă, oprește-te imediat! Medicul Julio Maset a avertizat că acest gest aparent inofensiv duce la treziri frecvente și la fragmentarea ciclurilor de somn, lăsându-te complet epuizat a doua zi.

De ce e periculos consumul de apă înainte de culcare

În timp ce noi încercăm să ne odihnim, corpul nostru dispune de un mecanism secret bazat pe un hormon misterios numit vasopresină. Medicul a explicat ce se întâmplă, de fapt, în corpul nostru când dormim.

„În timpul nopții se reglează vasopresina, care contribuie la reducerea cantității de urină”, a explicat medicul spaniol.

Datorită acestui proces hormonal inteligent, corpul conservă apa necesară și ne lasă să dormim liniștiți. Însă, dacă dăm peste cap acest echilibru dintr-o singură înghițitură înainte de culcare, rinichii sunt obligați să muncească în disperare, iar odihna este complet ruinată.

Ritualul care îți afectează somnul. De ce nu e bine să bei apă înainte de culcare
Ritualul care îți afectează somnul. De ce nu e bine să bei apă înainte de culcare. Sursa foto iStock

Evident, nimeni nu contestă faptul că apa este esențială pentru a preveni durerile cumplite de cap, oboseala cronică sau amețelile care ne chinuie zi de zi. Hidratarea este sfântă pentru organele noastre, lucru confirmat și de celebrul medic.

„Menținerea unei hidratări corespunzătoare este esențială pentru buna funcționare a organismului”, a spus Julio Maset.

Regula de aur

Marea problemă apare însă atunci când bem apă la o oră total nepotrivită! Chiar dacă ai impresia că ai dormit destule ore, trezirile nocturne repetate îți distrug calitatea odihnei fără ca măcar să îți dai seama. Doctorul Julio Maset a dat un verdict clar și extrem de dur pentru cei care comit această greșeală seară de seară.

„Consumul de apă exact înainte de a merge la somn ar putea să ne întrerupă odihna”, a avertizat medicul.

Pentru a nu ajunge la epuizare din cauza somnului fragmentat, medicul spaniol a dezvăluit și care este singura metodă corectă prin care trebuie să ne bem lichidele. Regula de aur este să nu ne aglomerăm rinichii fix înainte de culcare, ci să fim atenți la consumul de apă pe tot parcursul zilei.

„Cel mai bine este să ne menținem bine hidratați pe parcursul întregii zile”, a spus Julio Maset.

VEZI ȘI: Ce spune poziția în care dormi despre personalitatea ta, potrivit unui nou studiu

Câte ore ar trebui să dormi, de fapt, în funcție de vârstă. Mulți oameni fac aceeași greșeală fără să știe

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