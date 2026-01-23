România l-a expulzat pe celebrul fotbalist! Campionul Africii n-a reușit să “dribleze”Justiția Română

Moustapha Name, fotbalist născut în Senegal în 1995, n-a reușit să dribleze Justiția română! După câteva amânări succesive (complet legale, deci judecătorii nu pot lua cartonaș galben pentru că au tras de timp), instanța din Buftea, unde s-a repartizat dosarul jucătorului, a luat până la urmă decizia. E împotriva lui Moustapha! CANCAN.RO are detalii.

Pe scurt, judecătoria Buftea menţine procesul-verbal, ca fiind legal şi temeinic întocmit, potrivit portal.just.ro. E vorba de procesul-verbal în baza căruia, în aprilie 2025, Moustapha a fost oprit pe aeroportul Otopeni, s-a constatat că dreptul de ședere îi expirase de 85 de zile, i-a fost dată o amendă, dar cel mai grav este că i s-a interzis accesul în ÎNTREG SPAȚIUL SCHENGEN timp de 6 luni. Aici îl doar cel mai tare pe Moustapha! De ce? Pentru că toate meciurile în deplasare cu adversare din Spațiul Schengen sunt off-limits pentru senegalez, în baza deciziei Poliției de Frontieră din România.

Aceeași instanță din Buftea a decis să respingă, în consecință, și cererea lui Moustapha Name de obligare a Poliției de Frontieră să-i achite cheltuielile de judecată, cererea fiind declarată tot neîntemeiată. Firesc, din moment ce decisese că procesul-verbal a fost ok. În apărarea lui, senegalezul spune că după ce a fost expulzat în Senegal a putut să-și ia fără probleme bilet de avion spre Cipru, unde joacă în prezent.

Instanța a decis ce se întâmplă cu Moustapha Name

Ei bine, Cipru nu e în Schengen! Nu beneficiază de privilegiile pe care România și Bulgaria le-au dobândit de la 1 ianuarie (aerian), respectiv 31 martie 2025 (terestru, sau full Schengen). Decizia judecătoriei Buftea prevede că Moustapha Name are drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel se depune tot la Judecătoria Buftea. Cu alte cuvinte, ar mai fi o șansă la VAR să vedem dacă Moustapha a călcat sau nu pe bec.

În orice caz, Moustapha nu e vreun migrant intrat ilegal în țară. Autorităție române ar fi putut lejer lăsa jocul să continue, mai ales că Moustapha încerca să meargă în Senegal ca să-și ia un pașaport nou, pentru că în cel pe care îl avea atunci nu mai existau file libere pentru vize Schengen.

E destul de simplu ce s-a întâmplat. Bietul Moustapha, abia sosit la CFR Cluj, a avut nevoie de niște formalități în relația cu statul. Ca orice alt cetățean de pe aici, el a început să fie plimbat între ghișee. Dar în cazul lui, în timpul plimbării între ghișee și-a luat și o amendă, plus un cartonaș roșu și o suspendare pe șase luni.

Bietul senegalez, a vrut să repare o problemă și s-a trezit într-una și mai mare, grație autorităților din România. Exces de zel sau aplicarea legii în litera și spiritul ei? Vă lăsăm să decideți.

CITEȘTE ȘI – Tortul bizar pe care l-a avut Radu Drăgușin la nuntă. Imagini de la dansul mirilor

NU RATA – Suma uriașă pe care o plătește Gică Hagi pentru încalzirea bazei sportive: „E exagerat. Doamne ferește!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.