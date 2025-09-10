Românii care au voie să muncească 8 zile pe lună acasă! Pe cine vizează această lege nouă

Schimbări majore pentru angajații români! Un nou proiect de lege care modifică Codul muncii prevede că anumite categorii de angajați pot beneficia de câteva zilee pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă.

Un proiect de lege care modifică Codul muncii prevede acordarea a opt zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă pentru angajații care au în întreținere copii cu vârsta de până la 18 ani încadrați în grad de handicap.

Proiectul de lege a trecut de Senat

Mai mult, proiectul introduce zile suplimentare pentru familiile cu mai mulți copii. Astfel, salariații care au în grijă gemeni, tripleți sau doi sau mai mulți copii cu handicap vor primi câte două zile în plus pe lună pentru fiecare copil în aceste situații.

Inițiativa legislativă a trecut de Senat și urmează să fie analizată de Camera Deputaților, care are rolul de for decizional în acest caz.

„Salariaţii care au în întreţinere copii în vârstă de până la 18 ani încadraţi în grad de handicap beneficiază de 8 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă, în condiţiile Legii nr.81/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care natura sau felul muncii nu permite desfăşurarea activităţii în astfel de condiţii. În cazul salariaţilor care au în întreţinere 2 sau mai mulţi copii încadraţi în grad de handicap cu vârsta de până la 18 ani, suplimentar faţă de cele 8 zile, pentru fiecare copil se mai acordă câte 2 zile pe lună de muncă la domiciliu sau în regim de telemuncă. De această prevedere beneficiază şi salariaţii care au în întreţinere copii gemeni, tripleţi sau multipleţi cu vârsta de până la 18 ani”, se arată în proiectul de lege.

