Românii rămân fără locuri de muncă pe bandă rulantă. Ce spune ministrul Muncii

Mii de români rămân fără locuri de muncă, iar economia României se află sub presiune majoră. În ultimul an, aproape 50.000 de angajați și-au pierdut serviciile, iar aproximativ 7.000 de firme au fost nevoite să își închidă activitatea. Această situație reflectă dificultățile prin care trece economia și impactul direct asupra familiilor, bugetului public și mediului de afaceri.

Creșterea numărului de persoane aflate în șomaj și falimentul companiilor reprezintă semnale clare că modelul economic actual întâmpină obstacole serioase. Lipsa locurilor de muncă afectează nu doar veniturile individuale, ci și consumul, investițiile și stabilitatea socială.

Pentru mulți români, pierderea jobului înseamnă dificultăți în plata facturilor, reducerea standardului de viață și incertitudine în privința viitorului.

Românii rămân fără locuri de muncă

Experții și liderii politici subliniază că tăierile bugetare și lipsa unor măsuri de sprijin pentru companii și angajați agravează situația. Presiunea asupra cetățenilor și firmelor devine tot mai mare, iar nemulțumirea populației crește constant.

„Statistic, este evident că economia nu merge bine atunci când pierzi aproape 50.000 de salariați în ultimul an. Este un indicator obiectiv, nu este o opinie, nu este niciun pic de subiectivism în asta, este o veste proastă pentru economie, este o veste proastă pentru peste 50.000 de familii, este o veste proastă pentru bugetul Casei de Pensii, este o veste proastă în general. La fel de bine putem să ne uităm și la un alt indicator: în aceeași perioadă am pierdut 7.000 de firme (…) Toate aceste lucruri ne duc la o concluzie simplă”, a transmis Florin Manole, ministrul Muncii.

În lipsa unor politici economice coerente și a unui sprijin real pentru antreprenori și angajați, tendința pierderii locurilor de muncă și a falimentelor riscă să se accentueze, cu efecte negative pe termen lung pentru întreaga societate.

