Acasă » Știri » Românii rămân fără locuri de muncă pe bandă rulantă. Ce spune ministrul Muncii

De: Andreea Stăncescu 31/03/2026 | 21:21
Mii de români rămân fără loc de muncă / Sursă foto: social media

Mii de români rămân fără locuri de muncă, iar economia României se află sub presiune majoră. În ultimul an, aproape 50.000 de angajați și-au pierdut serviciile, iar aproximativ 7.000 de firme au fost nevoite să își închidă activitatea. Această situație reflectă dificultățile prin care trece economia și impactul direct asupra familiilor, bugetului public și mediului de afaceri.

Creșterea numărului de persoane aflate în șomaj și falimentul companiilor reprezintă semnale clare că modelul economic actual întâmpină obstacole serioase. Lipsa locurilor de muncă afectează nu doar veniturile individuale, ci și consumul, investițiile și stabilitatea socială.

Pentru mulți români, pierderea jobului înseamnă dificultăți în plata facturilor, reducerea standardului de viață și incertitudine în privința viitorului.

Experții și liderii politici subliniază că tăierile bugetare și lipsa unor măsuri de sprijin pentru companii și angajați agravează situația. Presiunea asupra cetățenilor și firmelor devine tot mai mare, iar nemulțumirea populației crește constant.

„Statistic, este evident că economia nu merge bine atunci când pierzi aproape 50.000 de salariați în ultimul an. Este un indicator obiectiv, nu este o opinie, nu este niciun pic de subiectivism în asta, este o veste proastă pentru economie, este o veste proastă pentru peste 50.000 de familii, este o veste proastă pentru bugetul Casei de Pensii, este o veste proastă în general.

La fel de bine putem să ne uităm și la un alt indicator: în aceeași perioadă am pierdut 7.000 de firme (…) Toate aceste lucruri ne duc la o concluzie simplă”, a transmis Florin Manole, ministrul Muncii.

În lipsa unor politici economice coerente și a unui sprijin real pentru antreprenori și angajați, tendința pierderii locurilor de muncă și a falimentelor riscă să se accentueze, cu efecte negative pe termen lung pentru întreaga societate.

CITEȘTE ȘI: Crește vârsta de pensionare pentru acești români. Ilie Bolojan anunță: „Este o necesitate”

O femeie pensionată pe caz de boală, prinsă pe tiroliană, în Mexic. Suma colosală pe care o încasa lunar

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Știri
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr.…
Doliu în fotbalul internațional! Borislav Mihailov, fostul căpitan al naționalei Bulgariei, a murit la 63 de ani
Știri
Doliu în fotbalul internațional! Borislav Mihailov, fostul căpitan al naționalei Bulgariei, a murit la 63 de ani
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
Mediafax
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar...
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus
Gandul.ro
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum...
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport.ro
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira,...
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime și e dotată cu bucătărie, baie și dormitor
Adevarul
Cum arată cea mai îngustă casă din lume: are 63 de centimetri lățime...
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza sprijinului limitat în Iran. „Ne vom ocupa de asta mai târziu”
Digi24
Rubio amenință că SUA şi-ar putea schimba poziţia faţă de NATO din cauza...
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Mediafax
Programul și traseul Pelerinajului de Florii din București
Parteneri
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai recunoscut-o în aceste fotografii
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Ramona Olaru în tinerețe, când nu era celebră! Nimeni nu a mai...
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport.ro
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o noapte și nu supraviețuiau'
Ciao.ro
Cine este Aurel Frandeș, pădurarul erou care le-a salvat pe Rebeca și Melisa: 'Încă o...
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu avem alte condiții”
Click.ro
Satul inedit unde poți primi o casă gratis. Care este singură cerință a proprietarilor: „Nu...
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
Digi 24
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a...
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
Digi24
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de...
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe piața locală ce oferă GPL din fabrică
Promotor.ro
2026: Top 5 mașini ieftine pe GPL disponibile acum în România. Singurii producători de pe...
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Părinte, spune am voie cu femei în post?
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
go4it.ro
Top 5 lansări de smartphone-uri în aprilie 2026
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Descopera.ro
Imagini fără precedent cu planeta Saturn!
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Go4Games
Se scumpesc consolele PlayStation. Cât va costa un PS5 în România
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul Mercosur. Cine s-a opus
Gandul.ro
Guvernul a aprobat într-o ședință cu ordinea de zi la secret un memorandum pentru acordul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a ...
Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a făcut tătic pe artist
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. ...
Marius Tucă Show începe miercuri, 1 aprilie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
Doliu în fotbalul internațional! Borislav Mihailov, fostul căpitan al naționalei Bulgariei, a murit ...
Doliu în fotbalul internațional! Borislav Mihailov, fostul căpitan al naționalei Bulgariei, a murit la 63 de ani
Roșiile românești, lux înainte de Paște. Cât plătesc românii în piețe și supermarketuri
Roșiile românești, lux înainte de Paște. Cât plătesc românii în piețe și supermarketuri
Pensii militare 2026. Cine poate ieși la pensie anul acesta și în ce condiții
Pensii militare 2026. Cine poate ieși la pensie anul acesta și în ce condiții
Povestea elevului din Târgu Jiu care a ajuns la Harvard. Pasiunea pentru stele i-a schimbat viața
Povestea elevului din Târgu Jiu care a ajuns la Harvard. Pasiunea pentru stele i-a schimbat viața
Vezi toate știrile