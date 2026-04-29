Scandal la Casa Albă! Regele Charles, „dezgustat” de remarcile lui Donald Trump

De: David Ioan 29/04/2026 | 10:45
Foto: Mediafax Foto

Regele Charles ar fi fost vizibil tulburat la doar câteva momente după sosirea la Casa Albă, în contextul în care Donald Trump a început o serie de remarci care au reaprins îngrijorările unor observatori cu privire la coerența și starea sa mentală.

Monarhul, în vârstă de 77 de ani, a fost întâmpinat de Trump, 79 de ani, alături de Regina Camilla, 78 de ani, și Melania Trump, 56 de ani, pe peluza sudică a Casei Albe, luni, 17 aprilie, marcând începutul unei vizite de stat de profil înalt în SUA.

Potrivit unor surse, Trump ar fi început încă din primele momente să facă remarci „dezarticulate”, ceea ce ar fi generat un disconfort imediat în cadrul interacțiunii.

„A existat un sentiment imediat de disconfort în interacțiunea inițială – în principal din cauza divagațiilor lui Trump. Charles a spus în privat că tonul părea dezlânat, trecând rapid de la un subiect la altul într-un mod care lăsa foarte puțin loc pentru un dialog structurat. Ar fi dezgustat și revoltat de perspectiva ca cineva să conducă o țară în timp ce debitează divagații alimentate de Alzheimer.”, spun surse din interior.

Aceleași surse au adăugat:

„Printre unii observatori există o neliniște tot mai mare cu privire la faptul că astfel de schimburi ar putea reflecta o problemă mai amplă. Deși nu este treaba consilierilor să facă evaluări clinice, există discuții discrete despre posibilitatea ca o tensiune cognitivă sau un declin să fie un factor. Charles este un om foarte inteligent, iar consilierii spun că și-a exprimat temeri că Trump ar ascunde un diagnostic de demență.”

Potrivit unei analize de citire pe buze realizate de Nicola Hickling, președintele ar fi deschis discuția cu o referire la cel mai recent incident armat care l-a vizat, petrecut la începutul lunii, în timpul Cinei corespondenților de la Casa Albă.

Trump ar fi spus:

„Acest atac…”.

Regele Charles ar fi răspuns precaut:

„Nu aș vrea să stau prea mult pe aici. Simt că nu ar trebui să fiu aici.”

Trump l-ar fi întrebat apoi dacă se simte bine, adăugând:

„Nu e un lucru bun.” și „Nu eram pregătit, dar acum sunt pregătit.”

Schimbul ar fi virat brusc spre politica internațională. Trump ar fi afirmat:

„În acest moment vorbesc cu Putin. El vrea război.”

Regele Charles ar fi încercat să amâne discuția, replicând:

„Vom discuta asta mai târziu.”

CITEŞTE ŞI: Momentul penibil în care Donald Trump îi spune Melaniei că relația lor nu va rezista: ”Draga mea, nu va merge”

Tensiuni în timpul vizitei Regelui Charles în SUA. Autoritățile au sporit securitatea după amenințări și proteste legate de cazul Epstein

