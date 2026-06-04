Scandal monstru între celebrul luptător MMA și soția lui! El a acuzat-o că l-a înșelat, ea a cerut ordin de protecție: ”O să urmeze nişte telenovele puternice”

Luptătorul MMA Eduard Pascu și soția sa, Adina Gabriela Pascu, au ajuns la cuțite după ce relația lor s-a destrămat încă de anul trecut, iar ruptura s-a transformat rapid într-un conflict public, pe Tiktok și Youtube, presărat cu acuzații de infidelitate, dar și de agresiune!

Pe fondul despărțirii, Eduard Pascu a susținut în repetate rânduri că ar fi fost înșelat de soția sa, Adina, acuzație pe care a reluat-o și în postări pe rețelele sociale, unde a promis că „va spune tot” și că va „da cărțile pe față”. Mesajele sale au ajuns ulterior să fie invocate în fața instanței în dosarul privind ordinul de protecție cerut de fosta sa parteneră.

De cealaltă parte, Adina Pascu a cerut protecția judecătorilor, susținând că seria de postări și ieșiri publice ale soțului, dublate de alte episoade tensionate, i-au creat o stare de teamă și presiune psihică, ajungând să se simtă în pericol. Se pare că nu ar fi primul ordin de protecție cerut de către aceasta.

”După emiterea anterioară a două ordine de protecţie împotriva sa şi în favoarea reclamantei, unul în februarie 2024, iar cel de-al doilea în februarie 2026, a decis să posteze pe internet (Youtube ) o serie de înregistrări audio-video prin care a sugerat în mod public ideea că reclamanta l-a înşelat (aspect recunoscut de pârât în faţa instanţei de fond), a relevat în aceste postări aspecte de ţin de viaţa intimă a reclamantei (mutarea acesteia la Sibiu), a proferat ameninţări indirecte (o să urmeze telenovele puternice), fiind astfel evident că pârâtul a exercitat acte de violenţă psihologică asupra reclamantei”, a mărturisit Adina Pascu prin intermediul avocatului.

În fața judecătorilor, Eduard Pascu a negat că ar fi comis acte de violență psihologică și a susținut că postările sale nu au avut caracter de amenințare, ci reprezintă doar „trăiri personale” și opinii legate de viața sa. Acesta a insistat că nu a urmărit să o intimideze pe reclamantă și că nu există dovezi clare care să arate că i-ar fi generat o stare reală de pericol.

„Nu m-am adresat ei în mod direct, am spus doar ce am trăit eu”, a fost una dintre explicațiile oferite de sportiv în fața instanței, unde a mai susținut că mesajele sale au fost interpretate greșit.

Eduard Pascu a promis „telenovele puternice” și dezvăluiri pe YouTube

Adina Gabriela Pascu a descris însă o altă realitate în fața judecătorilor, arătând că situația dintre ei a escaladat treptat, pe fondul conflictelor repetate, iar expunerea publică a unor aspecte din viața lor privată a amplificat tensiunea. Aceasta a susținut că a ajuns să se teamă pentru ea și pentru copii și că a fost nevoită să solicite intervenția autorităților.

”Cu privire la postările audio-video, relevantă este cea din data de 01.03.2026 în care pârâtul afirmă „…cum e când îţi vezi sânge din sângele tău că e supărat că i-ai îndepărtat de mine… Ţi-e bine, mă?…”, pârâtul în continuare ameninţând reclamanta că va posta pe YouTube detalii din viaţa ei, iar toate postările lui vor rămâne veşnic acolo”.

Instanța a analizat probele din dosar, inclusiv declarațiile părților și înregistrările audio-video depuse la dosar, și a reținut că postările lui Eduard Pascu depășesc limita unei simple exprimări a opiniei, având un impact direct asupra stării psihice a reclamantei.

Judecătorii au avut în vedere și faptul că între cei doi au mai existat ordine de protecție anterioare, ceea ce a conturat un context de conflict repetat. În acest cadru, instanța a apreciat că mesajele publice și comportamentul bărbatului au contribuit la menținerea unei stări de tensiune și teamă.

În consecință, Tribunalul a decis emiterea unui ordin de protecție împotriva lui Eduard Pascu, obligându-l să păstreze distanța față de Adina Gabriela Pascu, să nu o contacteze în niciun fel și să urmeze ședințe de consiliere psihologică. Măsurile au fost dispuse pentru o perioadă determinată, fiind considerate necesare pentru înlăturarea stării de pericol și calmarea conflictului dintre părți.

Adina Pascu a solicitat, totodată, ca sportivului să-i fie confiscată și arma pe care ar deține-o, însă instanța a respins această cerere, pe motiv că: ”nu a folosit niciodată această arma pentru a o intimida şi nici nu a ameninţat-o pe reclamantă că o va folosi ca să o rănească”.

În final, instanța a dispus emiterea unui ordin de protecție împotriva lui Eduard Pascu, prin care acesta este obligat să păstreze o distanță de 200 de metri față de Adina Gabriela Pascu, dar și față de locuințele acesteia, inclusiv adresele unde aceasta se află în mod obișnuit. De asemenea, sportivul nu are voie să ia legătura cu fosta soție sub nicio formă, fie că este vorba de apeluri telefonice, mesaje, rețele sociale sau orice alt mijloc de comunicare directă ori indirectă.

Pe lângă aceste interdicții, el este obligat și să urmeze ședințe de consiliere psihologică.

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