Scandal monstru la Insula Iubirii! Andrew se teme pentru viaţa lui! Teo şi Narcis, ameninţări fără precedent la adresa fostului coleg

Andrew Vasile este în plin scandal cu foştii colegi de pe Insulă, Teo, Narcis şi Cătălin. Deşi în Thailanda ispitele s-au înţeles bine, odată cu venirea înapoi în România, lucrurile au degenerat grav. Invitat la CANCAN pe Insulă, tânărul face declaraţii uimitoare, arată dovezi şi mesaje halucinante primite din partea celor trei şi spune ce ameninţări a primit din partea lor.

Andrew Vasile vine la CANCAN pe Insulă şi face dezvăluiri uluitoare despre foştii colegi de la Insula Iubirii. În ciuda faptului că, pe durata filmărilor din Asia, cu toţii s-au înţeles de minune, iar acolo nu au existat conflicte între ei, acum, Andrew, Teo, Narcis şi Cătălin sunt la cuţite! Concurentul pretinde că siguranţa şi viaţa îi sunt puse în pericol din cauza celor trei ispite de la Insula Iubirii care îl terorizează şi îl ameninţă cu bătaia.

Totul ar fi început, spune bărbatul, în momentul în care rivalii săi ar fi ajuns la concluzia că el este cel care a divulgat mai multe informaţii şi secrete din emisiune mai multor publicaţii, inclusiv către CANCAN.RO. Supăraţi că Andrew ar fi fost trădătorul de serviciu şi oaia neagră din rândul ispitelor masculine, Teo, Narcis şi Cătălin ar fi început să îl denigreze teribil şi să îi aducă jigniri greu de reprodus.

„Dacă ai năduf cu mine, să ştii că eşti un…”

Acum, Andrew face lumină, vine să se apere şi spune adevărul din punctul său de vedere.

De ziua mea, le-am dat mesaj pe grup că sunt minunaţi şi să ne ajute Dumnezeu pe toţi, iar acesta a fost primul mesaj al lui Teo („Du-te dr**u. Dacă ai năduf cu mine, să ştii că eşti un la**e pe noi, băieţii, cu ocazia zilei tale de naştere! Ţi-o garantez că mă p*ş pe tine oriunde în lumea asta. Oriunde şi oricând!”), a spus Andrew, în exclusivitate, despre foştii colegi care acum nu i-ar da pace.

Nu doar Teo şi Cătălin sunt cei care l-au jignit pe Andrew. Cătălin l-a acuzat că i-ar fi divulgat mai multe secrete. CANCAN.RO v-a dezvăluit de mult timp deja că bărbatul ar fi avut o relaţie secretă acasă, iar Maria a confirmat deja acest lucru, detalii ajunse la ea prin intermediul Teodorei. Crezând că Andrew le-a spus fetelor despre iubita sa de acasă, Cătălin a sărit la atac!

A sărit aici şi Cătălin, m-a făcut şarpe. Nu ştiu de ce are el impresia asta când eu l-am protejat şi mi-am pus alte persoane în cap pentru el. Cătălin spune că eu am dat anumite detalii, pentru că eu ştiam nişte lucruri, dar nu e aşa. Trebuia să meargă la acele persoane, la acele fete care au vorbit între ele. Nu e mai uşor să te gândeşti că acele fete au spus?! Într-adevăr, după a mers şi la ele, da. Nu ştie nici el cine a fost, explicat Andrew, despre Cătălin, ispita care ar fi avut o relaţie secretă afară pe toată durata filmărilor.

Ce bătaie ar fi avut loc în Thailanda, cine pe cine ar fi abuzat în timpul filmărilor, dar şi cui ar fi aruncat Narcis în pahar în cap, chiar la marea finală, când toţi concurenţii s-au strâns să vadă emisiunea într-un celebru club din Capitală, aflaţi AICI!

NU RATA: Ispita Cătălin a jucat la două capete. În timp ce încerca să o cucerească pe Maria, iubita lui îl aștepta acasă! ”Nu voiam să cred!”

VEZI ȘI: Ella Vişan, „cupidon” de ocazie! Şi-a băgat coada în căsnicia Mariei, după ce ea și-a ruinat propria nuntă! Cu cine a vrut să o cupleze după Insula Iubirii

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.