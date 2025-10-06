Acasă » Exclusiv » Scandal monstru la Insula Iubirii! Andrew se teme pentru viaţa lui! Teo şi Narcis, ameninţări fără precedent la adresa fostului coleg

Scandal monstru la Insula Iubirii! Andrew se teme pentru viaţa lui! Teo şi Narcis, ameninţări fără precedent la adresa fostului coleg

De: Bianca Drăgan 06/10/2025 | 14:04
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Andrew Vasile este în plin scandal cu foştii colegi de pe Insulă, Teo, Narcis şi Cătălin. Deşi în Thailanda ispitele s-au înţeles bine, odată cu venirea înapoi în România, lucrurile au degenerat grav. Invitat la CANCAN pe Insulă, tânărul face declaraţii uimitoare, arată dovezi şi mesaje halucinante primite din partea celor trei şi spune ce ameninţări a primit din partea lor.

Andrew Vasile vine la CANCAN pe Insulă şi face dezvăluiri uluitoare despre foştii colegi de la Insula Iubirii. În ciuda faptului că, pe durata filmărilor din Asia, cu toţii s-au înţeles de minune, iar acolo nu au existat conflicte între ei, acum, Andrew, Teo, Narcis şi Cătălin sunt la cuţite! Concurentul pretinde că siguranţa şi viaţa îi sunt puse în pericol din cauza celor trei ispite de la Insula Iubirii care îl terorizează şi îl ameninţă cu bătaia.

Totul ar fi început, spune bărbatul, în momentul în care rivalii săi ar fi ajuns la concluzia că el este cel care a divulgat mai multe informaţii şi secrete din emisiune mai multor publicaţii, inclusiv către CANCAN.RO. Supăraţi că Andrew ar fi fost trădătorul de serviciu şi oaia neagră din rândul ispitelor masculine, Teo, Narcis şi Cătălin ar fi început să îl denigreze teribil şi să îi aducă jigniri greu de reprodus.

„Dacă ai năduf cu mine, să ştii că eşti un…”

Acum, Andrew face lumină, vine să se apere şi spune adevărul din punctul său de vedere.

De ziua mea, le-am dat mesaj pe grup că sunt minunaţi şi să ne ajute Dumnezeu pe toţi, iar acesta a fost primul mesaj al lui Teo („Du-te dr**u. Dacă ai năduf cu mine, să ştii că eşti un la**e pe noi, băieţii, cu ocazia zilei tale de naştere! Ţi-o garantez că mă p*ş pe tine oriunde în lumea asta. Oriunde şi oricând!”), a spus Andrew, în exclusivitate, despre foştii colegi care acum nu i-ar da pace.

Zăpada din octombrie, semn clar că urmează o IARNĂ TERIBILĂ. Ce anunță modelele climatice pe care le studiază meteorologii
Zăpada din octombrie, semn clar că urmează o IARNĂ TERIBILĂ. Ce anunță modelele...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Nu doar Teo şi Cătălin sunt cei care l-au jignit pe Andrew. Cătălin l-a acuzat că i-ar fi divulgat mai multe secrete. CANCAN.RO v-a dezvăluit de mult timp deja că bărbatul ar fi avut o relaţie secretă acasă, iar Maria a confirmat deja acest lucru, detalii ajunse la ea prin intermediul Teodorei. Crezând că Andrew le-a spus fetelor despre iubita sa de acasă, Cătălin a sărit la atac!

A sărit aici şi Cătălin, m-a făcut şarpe. Nu ştiu de ce are el impresia asta când eu l-am protejat şi mi-am pus alte persoane în cap pentru el. Cătălin spune că eu am dat anumite detalii, pentru că eu ştiam nişte lucruri, dar nu e aşa.

Trebuia să meargă la acele persoane, la acele fete care au vorbit între ele. Nu e mai uşor să te gândeşti că acele fete au spus?! Într-adevăr, după a mers şi la ele, da. Nu ştie nici el cine a fost, explicat Andrew, despre Cătălin, ispita care ar fi avut o relaţie secretă afară pe toată durata filmărilor.

Ce bătaie ar fi avut loc în Thailanda, cine pe cine ar fi abuzat în timpul filmărilor, dar şi cui ar fi aruncat Narcis în pahar în cap, chiar la marea finală, când toţi concurenţii s-au strâns să vadă emisiunea într-un celebru club din Capitală, aflaţi AICI!

Andrew susţine că este terorizat de Teo, Narcis şi Cătălin!

NU RATA: Ispita Cătălin a jucat la două capete. În timp ce încerca să o cucerească pe Maria, iubita lui îl aștepta acasă! ”Nu voiam să cred!”

VEZI ȘI: Ella Vişan, „cupidon” de ocazie! Şi-a băgat coada în căsnicia Mariei, după ce ea și-a ruinat propria nuntă! Cu cine a vrut să o cupleze după Insula Iubirii

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Război cu iz de telenovelă în familia lui Leo de la Strehaia! Aur de jumătate de milion de euro, amenințări online și ordin de protecție
Exclusiv
Război cu iz de telenovelă în familia lui Leo de la Strehaia! Aur de jumătate de milion de…
Răsturnare de situaţie în dosarul care a șocat România! Vedeta de la Antenă e disperată: bărbatul care i-a transformat viaţa în coşmar nu a fost pedepsit: „I se fac cadou ani de libertate”
Exclusiv
Răsturnare de situaţie în dosarul care a șocat România! Vedeta de la Antenă e disperată: bărbatul care i-a…
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de ploi
Mediafax
Școlile, grădinițele și creșele dintr-un județ se închid din cauza codului roșu de...
Zăpada din octombrie, semn clar că urmează o IARNĂ TERIBILĂ. Ce anunță modelele climatice pe care le studiază meteorologii
Gandul.ro
Zăpada din octombrie, semn clar că urmează o IARNĂ TERIBILĂ. Ce anunță modelele...
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un prieten”. Ce regretă
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele...
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în SUA
Digi24
„Președintele a pierdut controlul”. Comportamentul bizar al lui Donald Trump stârnește îngrijorare în...
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni? Prognoza meteo pe regiuni
Parteneri
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge la trei zile”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Monica Tatoiu, dezvăluiri șocante! Cum a aflat că are cancer: „Pierd un litru de sânge...
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un handicap”
Prosport.ro
Jucătoarea și-a pus silicoane și a adus-o în discuție pe Halep: „Sânii ei erau un...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu noroc, belșug și fericire
Click.ro
Zodiile care se vor reinventa începând cu 15 octombrie. Vine cea mai bună perioadă, cu...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele s-au blocat, iar mașina a luat foc
Antena 3
Trei tineri au plecat la plimbare cu un Cybertruck. Însă au avut un accident, portierele...
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Digi 24
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de inundații majore
Digi24
Toate școlile din Constanța vor fi închise miercuri. Un ciclon lovește sud-estul României: risc de...
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Promotor.ro
Dacia surprinde Europa: Sandero, Stepway, Jogger și Logan intră într-o nou eră!
Mesajul emoționant postat de Culiță Sterp de ziua Danielei! Unde au plecat cei doi pentru a sărbători: „Iubirea mea cea mare”
kanald.ro
Mesajul emoționant postat de Culiță Sterp de ziua Danielei! Unde au plecat cei doi pentru...
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu...
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
kfetele.ro
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
observatornews.ro
Cod roşu de furtuni şi inundaţii în Bulgaria. Atenţionare de călătorie transmisă de MAE
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești cu escapadele
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă este obligat să renunțe la plăceri: - E cazul s-o cam rărești...
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva în plus
go4it.ro
Review Dreame Z30 Station – Aspirator vertical premium sau gadget inteligent? Ambele și încă ceva...
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
Descopera.ro
Care este cel mai scump obiect construit vreodată de om?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Fostul fotbalist al Craiovei riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian Mititelu. Video
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al Craiovei riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian...
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi l-a scos în a doua repriză cu FCSB
Fanatik.ro
„Craiova avea nevoie de un asemenea jucător”. Cine l-a impresionat pe Adrian Mutu. Mirel Rădoi...
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele din lume (VIDEO)
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Elena Udrea. Toți românii se roagă pentru ea: Vă doresc tot binele...
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania TV
Ninge în Bucureşti. Brr! Un ciclon polar aduce vortexul peste România
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Go4Games
Romania are un potențial imens în industria jocurilor video
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Capital.ro
Dan Diaconescu are dovada! Mesajul care dă peste cap ancheta în cazul lui Călin Georgescu
Tatălui lui Meghan, declarație extrem de dură despre fiica sa
evz.ro
Tatălui lui Meghan, declarație extrem de dură despre fiica sa
COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență
Gandul.ro
COD ROȘU de ploi. Orașul din România care închide școlile de urgență
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce a mâncat în fiecare zi fără să se îngraşe deloc
as.ro
Femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă uimeşte din nou. Ce...
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
A1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un...
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea ce părea” Fosta concurentă, dezamăgită de jocurile toxice ale colegului ei: „Mi s-a părut că îi plăcea foarte mult situația în care se afla”
radioimpuls.ro
Alina, primele DECLARAȚII după eliminarea din „Casa Iubirii”: „Am realizat că Robert nu era ceea...
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E peste tot ce are Gigi Becali”
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir anunță transferul „noului Haaland” la FCSB: „18 ani, 3 milioane de euro. E...
Salariul astronomic al lui Florin Tănase la FCSB! Câți bani îi dă Gigi Becali vedetei roș-albaștrilor: „E munca lui”
Fanatik.ro
Salariul astronomic al lui Florin Tănase la FCSB! Câți bani îi dă Gigi Becali vedetei...
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 1 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă să te reprezinte un avocat în 2025. Suma colosală încasată pentru 30 de minute
Cât costă să te reprezinte un avocat în 2025. Suma colosală încasată pentru 30 de minute
Cum arată Tudor, fiul cel mare al Gabrielei Firea. Tânărul a împlinit 30 de ani: „Eram o mamă ...
Cum arată Tudor, fiul cel mare al Gabrielei Firea. Tânărul a împlinit 30 de ani: „Eram o mamă tânără”
Luis Lazarus și-a botezat fiul! Imagini de la creștinarea micuțului Eric Lucas
Luis Lazarus și-a botezat fiul! Imagini de la creștinarea micuțului Eric Lucas
Război cu iz de telenovelă în familia lui Leo de la Strehaia! Aur de jumătate de milion de euro, ...
Război cu iz de telenovelă în familia lui Leo de la Strehaia! Aur de jumătate de milion de euro, amenințări online și ordin de protecție
Mama lui Codin Maticiuc, din nou la spital! Duce o luptă grea cu o boală nemiloasă: „A recidivat ...
Mama lui Codin Maticiuc, din nou la spital! Duce o luptă grea cu o boală nemiloasă: „A recidivat și a trebuit s-o operăm” 
Puya, derapaj în timpul concertului! Ce a putut spune în fața tinerilor: „Băieți, aveți grijă ...
Puya, derapaj în timpul concertului! Ce a putut spune în fața tinerilor: „Băieți, aveți grijă ce vă doriți”
Vezi toate știrile
×