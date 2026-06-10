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Scene de coșmar într-o scoală! O elevă a atacat trei persoane

De: Andreea Stăncescu 10/06/2026 | 11:48
Scene de coșmar într-o scoală! O elevă a atacat trei persoane
O adolescentă a înjunghiat trei persoane / Sursa foto: Shutterstock
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Într-o școală din zona Blackley, în Manchester, au fost momente de groază! O adolescentă a rănit trei persoane, iar poliția și echipajele medicale au fost alertate de urgență. Autoritățile au intervenit rapid la colegiul situat pe Plant Hill Road, iar o elevă a fost reținută în legătură cu cele întâmplate.

Potrivit informațiilor oferite de Greater Manchester Police, victimele sunt doi adolescenți în vârstă de 14 ani, un băiat și o fată, precum și un angajat al instituției, în vârstă de 27 de ani. Toți trei au primit îngrijiri medicale și au fost transportați la spital pentru investigații suplimentare.

Foto: Pixabay

Adolescenta urmează să fie audiată

Din primele date ale anchetei reiese că rănile suferite de victime nu le pun viața în pericol, însă circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul sunt încă analizate de anchetatori. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice identitățile persoanelor implicate și nici nu au precizat dacă evenimentul s-a petrecut în interiorul clădirii sau în apropierea acesteia.

Ca măsură de siguranță, conducerea colegiului a decis izolarea temporară a unității de învățământ, pentru a preveni orice risc suplimentar și pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

Polițiștii au precizat că membrii personalului școlii au reacționat prompt și au reușit să o imobilizeze pe adolescentă înainte de sosirea forțelor de ordine. Acțiunea lor a contribuit la evitarea unor situații și mai grave.

Eleva se află în custodia poliției și urmează să fie audiată. În acest moment, anchetatorii consideră că nu există alți suspecți implicați în caz, iar cercetările continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor.

Incidentul readuce în atenție problema violenței în rândul tinerilor din Regatul Unit. Guvernul condus de Keir Starmer a calificat recent creșterea numărului de atacuri cu arme albe drept o problemă majoră la nivel național, autoritățile căutând soluții pentru limitarea acestui fenomen care provoacă îngrijorare în tot mai multe comunități.

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