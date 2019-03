Scene de sex sălbatic la Pro TV. Imagini în premieră

Scene de sex sălbatic la Pro TV. Vă preztăm imagini în premieră cu Olimpia Melinte în rolul principal. În vârstă de 32 de ani, aceasta o interpretează pe Eliza din “Vlad”, serialul difuzat de postul de televiziune amintit mai sus.

Olimpia Melinte a avut de filmat câteva scene picante, despre care a vorbit, recent, în cadrul unui interviu. „E un personaj pe care a trebuit să-l creez de la zero, pentru că nu are nici o legătură cu mine. E o femeie de afaceri, puternică, ascunde un secret dureros care a făcut-o omul care e, mai puternică. Am ocazia să joc mai multe vârste, la 20 şi la 30 de ani, port o perucă. E un personaj foarte frumos, trece prin multe, are fragilitatea ei”, a spus Olimpia Melinte conform click.ro.

Olimpia Melinte a vorbit şi despre rolul din „Selfie 1”: “M-am îngrăşat 10 kilograme. Scenele de sex pe care le-am filmat sunt grele, dificile, sunt ca un fel de coregrafie. Este atât de tehnic tot ce se întâmplă, încăt nu ai timp să realizezi. Şi apoi când vezi cum se vede pe marele ecran zici că «wow, chiar a ieşit bine asta». Dar ştiind cum e acolo şi cum te învârţi pe platoul de filmare, stai cu mâna aşa, cu capul aşa, e fix o coregrafie şi nu simţi nimic deosebit”.