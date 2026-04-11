Acasă » Știri exclusiv » Și-a acuzat cea mai bună prietenă de trădare, dar adevărul e altul! Ce s-a întâmplat, de fapt, la nunta fostei vedete de la Kanal D

De: Andrei Iovan 11/04/2026 | 12:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Ana Barnoschi a făcut dezvăluiri neașteptate în cadrul unui podcast, despre trădarea pe care a resimțit-o din partea unei prietene. Din spusele vedetei, totul s-a întâmplat chiar înainte de nunta ei, care a avut loc în Spania. Una dintre cele mai bune prietene, care ar fi trebuit să-i fie și domnișoară de onoare, nu a fost prezentă. Întrebată dacă a fost vorba despre cheltuieli (pentru că la nunta ei invitații au suportat costurile), Ana a spus că nu se pune problema de așa ceva. Însă prietena, cu care nu mai vorbește de ceva timp, i-a dat replica. CANCAN.RO are detalii! 

Ana Barnoschi a stârnit un val de controverse prin declarațiile pe care le-a făcut de curând. Relația de prietenie cu amica ei s-a rupt din cauza faptului că tânăra nu a participat la nunta Anei, în Spania. Gest care nu a putut fi trecut cu vederea de vedetă și a decis să rupă orice formă de comunicare cu cea care i-a fost prietenă. Doar că imediat cum au apărut declarațiile Anei Barnoschi, prietena a vrut să clarifice lucrurile și să-și spună partea ei de adevăr, în mod public, în secțiunea de comentarii.

Ana Barnoschi și-a acuzat prietena de trădare, iar amica i-a dat replica

Au fost tot felul de situații, lucruri peste care am trecut, iar punctul culminant a fost la nuntă, când mi s-a dat țeapă. De multe ori, am crezut că își dai seama de oameni atunci când ți se întâmplă ceva rău, vezi cine a fost lângă tine și cine nu. Am avut surpriza să-mi dau seama că și la fericire și la bucurie e fix la fel. Ce a fost, e la ea, eu am trecut mai departe și am fost fericită cu evenimentul și cu nunta minunată. Nici n-am mai ajuns la punctul în care să o întreb dacă vrea să-mi fie domnișoară de onoare, pentru că s-a terminat acolo. Nu se punea problema că era scump să vină în Spania, trebuia să vină ficare pe chltuiala lui, dar în momentul în care am făcut invitațiile ne-am gândit și noi la oameni. De atunci, nu am mai vorbit cu ea, am încheiat, a povestit Ana Barnoschi în podcastul lui Jorge.

Prietena i-a dat replica Anei Barnoschi, după declarațiile vedetei. sursă – social media

La scurt timp, a venit și comentariul celei mai bune prietene, care a vrut să demonteze afirmațiile făcute de vedetă . De fapt, situația ar fi tat total diferit, din spusele prietenei. Aceasta din urmă a fost alături de șatenă înainte de nuntă, însă nu a fost chemată la petrecerea burlăcițelor. Iar acesta a fost motivul pentru care apropata Anei a decis că vrea să rupă relația de prietenie.

Bună tuturor, eu sunt „prietena care a trădat-o”. Vreau să clarific despre ce a fost vorba, de fapt, pentru că sunt un om al corectitudinii și niciodată nu am suportat să își facă cineva reclamă pe cârca mea. Nimeni nu știe, de fapt, că: M-a invitat cu ea să vadă, în Palma, locațiile de nuntă. Eu mi-am plătit cazarea, avionul și cheltuielile aferente. În acel moment, copilul meu avea 2 ani, soțul meu era în școala de aviație, departe de București. Practic, eram în mare parte singură, cu un copil de 2 ani, fără bone care să aibă grijă. Lucruri pe care le știa. Așa cum am promis, ca o prietenă adevărată, am fost prezentă la cununia civilă din București, cu o lună înainte de nunta propriu-zisă. Șocul meu, motivul principal pentru care eu am decis să rup relația de prietenie, a fost în momentul în care am văzut pe Instagram poze de la petrecerea de burlăcițe, la care, ce credeți, nu am fost chemată, din simplul motiv că i-am spus cu puțin timp înainte că nu am nicio șansă să pot veni în Palma, din motivele de mai sus. Așa că, Ana, draga mea… urmăritorii tăi vor decide cine, de fapt, nu a fost prietenă… și mi se pare foarte urât să te folosești de niște minciuni doar pentru niște followeri și like-uri, dar, în final, asta e jobul tău și din asta trăiești…Am vrut să lămuresc situația pentru că am primit foarte multe mesaje de la prieteni/apropiați, care erau șocați de cele spuse de ea, ei știind adevărul. Mulțumesc, a fost comentariul lăsat de fosta prietenă a Anei Barnoschi.

Tags:

Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Vezi toate știrile