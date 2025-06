Silviu Ţolu este decis! Ce n-ar mai accepta sub nicio formă în relaţia cu Lili Sandu: „Nu trebuie încurcate lucrurile! Am locuit o perioadă cu mama lui Lili și…”

Lili Sandu și Silviu Țolu sunt împreună de mulți ani și au demonstrat cu timpul că dragostea învinge orice obstacol sau prejudecată. Au împreună un băiețel pe nume Thomas Jay pe care îl cresc cu multă atenție și grijă. Atât prezentatoarea emisiunii Vorbește lumea cât și soțul ei sunt extrem de ocupați cu proiecte profesionale și viața de familie. Lili se ocupă de emisiunea matinală de la Pro Tv, iar Silviu ne dezvăluia într-un interviu recent că cel mai mult timp îi ocupă bussiness-ul său, mai exact agenția de brand-marketing de care se ocupă. Cu toate acestea, cei doi își fac timp și pentru familie. Sunt ajutați, ne dezvăluie Silviu de părinții lor, însă sub nicio formă nu s-ar muta împreună. Cu toate că mama lui Lili a locuit o perioadă cu ei și le-a fost alături, celebrul cuplu nu vrea să încurce borcanele. În plus, apelează la ajutorul familiei ori de câte ori pleacă doar ei doi în vacanțe. Despre ritualul lor prin care mențin flacăra iubirii aprinse, ne spune Silviu în interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO.

Silviu Țolu a fost prezent la o lansare de film, ocazie cu care ne-a dezvăluit care este autoturismul său preferat, dar și faptul că partenera lui conduce o mașină mult mai scumpă decât a lui. Manechinul a povestit ce obicei au el și logodnica lui o dată la ceva vreme pentru a menține relația, dar și cum a fost perioada în care au locuit cu mama lui Lili în casă.

„Nu trebuie încurcate lucrurile! Am locuit o perioadă cu mama lui Lili și…”

CANCAN.RO: Silviu, ne întâlnim la avanpremiera unui film cu și despre mașini. Care e mașina ta preferată?

Silviu Țolu: Am mai multe mașini preferate, îmi plac mașinile vechi, cu poveste și suflet. În momentul acesta am o pasiune pentru tot ce înseamnă gama Porsche. Mă tot uit că am niște prieteni care și-au luat astfel de mașini care arată impecabil și îmi pun și eu pe wishlist mașina aceasta.

CANCAN.RO: Ai anticipat întrebarea mea. Deci urmează să îți cumperi în viitorul apropiat?

Silviu Țolu: Nu am fost niciodată un om care să facă show off în ceea ce privesc mașinile. Sunt destul de rațional să mă gândesc și la partea asta și dacă are sens din punct de vedere al investiției. Sunt niște investiții bune pentru că nu își pierd atât de ușor valoarea, dar mai am de așteptat să rezolv alte lucruri întâi.

CANCAN.RO: Care are mașina mai tare tu sau Lili?

Silviu Țolu: Lili. Exact ce spuneam, nu este prioritatea mea, eu vreau doar să mă ducă din punctul A în punctul B, iar partea aceasta ce ține de plăcere, o las. Prioritizez alte lucruri.

(VEZI ȘI: Lili Sandu, în culmea fericirii! Silviu Țolu a dat lovitura, iar vedeta PRO TV l-a lăudat imediat)

CANCAN.RO: Ce face Lili? Nu ești cu ea, nu vine?

Silviu Țolu: Lili este foarte obosită, e super ocupată cu proiecte. A avut o idee să vină, dar a decis într-un final să se odihnească pentru că are zile full de filmări.

CANCAN.RO: Stă cu Thomas?

Silviu Țolu: Nu, pe Thomas l-am dus la mare cu bunicii să se bucure de mare, soare și nisip.

CANCAN.RO: Vă ajută bunicii lui Thomas mult?

Silviu Țolu: Foarte mult, atât mama ei, cât și părinții mei.

CANCAN.RO: Ați luat vreodată în calcul să vă mutați cu toții în casă pentru a vă fi aproape?

Silviu Țolu: Aș prefera să nu, nu cred că trebuie încurcate lucrurile astea. Am locuit o perioadă cu mama lui Lili și ne-a ajutat foarte mult cu Thomas, dar pe termen lung cred că cel mai bine ar fi ca fiecare să fie la locul lui, fiecare familie la locul ei. Mi se pare cel mai sănătos.

CANCAN.RO: Thomas este pasionat de mașini, de sporturi? Ce pasiuni are?

Silviu Țolu: Da este super pasionat de mașini, acum începe să învețe mărcile, să recunoască mașinile după faruri, după logo-uri. Îi place să meargă și la sport, la tenis, dar principala lui activitate este mersul pe trotinetă, e preferata lui.

Prezentatoarea tv și soțul ei au un ritual de la care nu se abat: „Când ne simțim copleșiți, evadăm”

CANCAN.RO: Zi-mi ce planuri aveți pentru vara asta?

Silviu Țolu: Mergem 100% în mai multe vacanțe. Așteptăm niște confirmări în legătură cu vacanța principală în care mergem și cu Thomas și cu ai noștri. Am făcut anul trecut treaba asta și a fost excelent. Am reușit să ne pasăm responsabilitățile astfel încât să fie o vacanță plăcută pentru toată lumea. Avem o vacanță planificată eu și Lili, vom merge câteva zile la Cluj și oscilăm dacă mai facem încă una cu Thomas.

(CITEȘTE ȘI: Silviu Țolu, confesiuni despre viața cu Lili Sandu și fiul lor: “Temerile astea cumva revin pe parcurs. Adică eu n-am reușit să trec de ele”)

CANCAN.RO: De fiecare dată tu și Lili încercați să aveți o vacanță pe an doar voi doi?

Silviu Țolu: Încercăm să ne facem măcar de două, trei ori pe an o vacanță în doi, chiar dacă este un weekend, chiar dacă este un city break, ajută la reconectare și ieși din rutina asta zilnică care de multe ori te copleșește, așa că atunci când ne simțim copleșiți e foarte plăcut să evadăm.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.